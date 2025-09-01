יום שני, 01.09.2025 שעה 23:43
מפתיע: החלוץ המוביל של פ"ת עובר למכבי ת"א

און יונה, שזכה עם קבוצת נערים א' של המלאבס בגביע שנתון 2009, עוזב את המועדון לטובת הצהובים. לאחרונה קיבל השחקן זימון בכורה לסגל נבחרת הנוער

|
און יונה (נזיה סולטאן)
און יונה (נזיה סולטאן)

קבוצת שנתון 2009 של הפועל פ"ת מהווה את אחת מקבוצות השנתון המוכשרות ביותר, שצמחו במועדון בשני העשורים האחרונים. בעונה שעברה זכתה הקבוצה בגביע המדינה של שנתון נערים ב', בסיומה של עונה שאותה סיימה בחלק העליון של מרכז הטבלה.

אחד מהשחקנים הדומיננטיים בהצלחת הקבוצה בשתי העונות הקודמות הוא החלוץ און יונה, שהגיע בשנתון נערים ג' משורות היריבה העירונית, מכבי פ"ת. לאחר שכבש חמישה שערים במדי קבוצת נערים ג' של הפועל פ"ת, בעונה שעברה היה לכובש הבולט של הקבוצה עם 14 שערים בכל המסגרות- מהם שער במשחק גמר הגביע בו ניצחה הקבוצה 1:2 את הפועל פ"ת.

הצטיינותו סללה את דרכו לסגל נבחרת נערים ב', בשורותיה רשם שתי הופעות במשחקי ידידות, באחת מהן כבש שער במשחק הניצחון 1:4 על ליטא. את העונה הנוכחית פתח און יונה עם צמד שערים במדי קבוצת נערים א' של הפועל פ"ת במשחק הניצחון הביתי 0:6 על מ.כ נהלל יזרעאל, לאחר מכן רשם הופעה מלאה במשחק ההפסד 2:1 להפועל חדרה.

שחקני הפועל פ"ת נערים אשחקני הפועל פ"ת נערים א' (באדיבות המועדון)

הערב (שני) הודיעה הנהלת מחלקת הנוער של הפועל פ"ת באופן דרמטי, שאון יונה לא ימשיך בקבוצה. הסיבה: מכבי ת"א רכשה את כרטיס השחקן של יונה, שהביע את רצונו לשחק בשורותיה.

בהודעה רשמית של הנהלת מחלקת הנוער של הפועל פ"ת נכתב: “במהלך התקופה האחרונה נעשו מאמצים משותפים להמשיך את דרכו של און במועדון, אך לבסוף החליטו השחקן ובני משפחתו לפנות לאתגר חדש. אנו מכבדים את בחירתו ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית. אנו גאים בשחקנים שצמחו אצלנו ונמשיך להשקיע בכל הכוח בפיתוח וקידום שחקני מחלקת הנוער של הפועל 'מבנה' פתח-תקוה, כחלק מהחזון להחזיר את המועדון לצמרת הכדורגל הישראלי”.

שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי ת"א מוכנים (שחר גרוס)

המהלך שביצע און יונה בהחלט יוצרת אתגר משמעותי בשלב זה של העונה להפועל פ"ת, שתצטרך למצוא פתרונות לעזיבתו של השחקן, שמצידו ניצב בפני אתגר משמעותי בדמות השתלבות בקבוצה בעלת יומרות לזכייה באליפות, שנהנית מחלק התקפי עוצמתי. 

