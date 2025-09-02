יום שלישי, 02.09.2025 שעה 00:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

סוף לסאגה: באיירן מינכן הכריזה על צירוף ג'קסון

אחרי ימים הפכפכים מאוד, בהם החלוץ נחת במינכן וצ'לסי חזרה בה מההסכם, בסופו של דבר המעבר הושלם והסנגלי חתם באלופת גרמניה. תנאי העסקה בפנים

|
ניקולס ג'קסון (IMAGO)
ניקולס ג'קסון (IMAGO)

סוף לסאגה. אחרי שבוע של רכבת הרים בין באיירן מינכן, צ’לסי וניקולס ג’קסון, בסופו של דבר העסקה בוצעה והחלוץ השלים את מעברו לבווארים, כאשר לאלופת גרמניה תהיה אופציית רכישה עליו בסיום העונה הקרובה, ובכך הוא עזב באופן רשמי את לונדון.

ג’קסון הושאל לבאיירן, והקבוצה הגרמנית תשלם על ההשאלה לצ’לסי כ-16.5 מיליון אירו. כאמור, לאלופת גרמניה תהיה אופציה לרכוש את הסנגלי התום העונה, אך לא פורסם בכמה. רק נזכיר, העסקה הזו עברה כמה טלטלות בימים האחרונים.

הכל כבר סוכם וג’קסון כבר נחת במינכן על מנת להשלים את המעבר, ואז ליאם דלאפ נפצע לתקופה ארוכה אצל צ’לסי, ולכן הבלוז לפתע הודיעו לבאיירן שהם חוזרים מהם מהעסקה ורוצים שהשחקן ישוב ללונדון. באותו היום הכתבים באירופה יישרו קו שהמעבר נפל, אך השיחות חודשו והפיתרון נמצא, כאשר הכחולים התעקשו להכניס סעיפים שאם השחקן יעמוד בהם, אופציית הרכישה תהיה חובת רכישה.

ניקולס גניקולס ג'קסון חוגג (רויטרס)

לבסוף, צ’לסי קיבלה מעט יותר ממה שהיא הייתה אמורה לקבל תחילה, כאשר גם נרשם שג’קסון והנציגים שלו התעקשו מול המועדון הכחול שהשחקן אינו רוצה לחזור, והוא מעוניין להשלים את מעברו לבאיירן מינכן, אז הוא קיבל את מה שהוא רצה והוא מצטרף לסגל של וינסנט קומפאני, במטרה לעזור למאמן ולקבוצה לזכות באליפות שנייה ברציפות ואולי גם בליגת האלופות.

ג’קסון רשם 81 הופעות במדי צ’לסי בסך הכל, בהן הוא הצליח לכבוש 30 שערים ולהוסיף עוד 12 בישולים. לפני כן הוא שיחק בוויאריאל, אליה הגיע בגיל צעיר גם למחלקות הנוער. אצל הצוללת הצהובה הנסגלי שיחק 48 משחקים, בהם מצא את הרשת 13 פעמים והוא רשם גם עוד שישה בישולים. כעת, הוא מגיע ליעד שלישי בקריירה.

