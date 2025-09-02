סוף לסאגה: באיירן מינכן הכריזה על צירוף ג'קסון

סוף לסאגה. אחרי שבוע של רכבת הרים בין באיירן מינכן, צ’לסי וניקולס ג’קסון, בסופו של דבר העסקה בוצעה והחלוץ השלים את מעברו לבווארים, כאשר לאלופת גרמניה תהיה אופציית רכישה עליו בסיום העונה הקרובה, ובכך הוא עזב באופן רשמי את לונדון.

ג’קסון הושאל לבאיירן, והקבוצה הגרמנית תשלם על ההשאלה לצ’לסי כ-16.5 מיליון אירו. כאמור, לאלופת גרמניה תהיה אופציה לרכוש את הסנגלי התום העונה, אך לא פורסם בכמה. רק נזכיר, העסקה הזו עברה כמה טלטלות בימים האחרונים.

הכל כבר סוכם וג’קסון כבר נחת במינכן על מנת להשלים את המעבר, ואז ליאם דלאפ נפצע לתקופה ארוכה אצל צ’לסי, ולכן הבלוז לפתע הודיעו לבאיירן שהם חוזרים מהם מהעסקה ורוצים שהשחקן ישוב ללונדון. באותו היום הכתבים באירופה יישרו קו שהמעבר נפל, אך השיחות חודשו והפיתרון נמצא, כאשר הכחולים התעקשו להכניס סעיפים שאם השחקן יעמוד בהם, אופציית הרכישה תהיה חובת רכישה.

ניקולס ג'קסון חוגג (רויטרס)

לבסוף, צ’לסי קיבלה מעט יותר ממה שהיא הייתה אמורה לקבל תחילה, כאשר גם נרשם שג’קסון והנציגים שלו התעקשו מול המועדון הכחול שהשחקן אינו רוצה לחזור, והוא מעוניין להשלים את מעברו לבאיירן מינכן, אז הוא קיבל את מה שהוא רצה והוא מצטרף לסגל של וינסנט קומפאני, במטרה לעזור למאמן ולקבוצה לזכות באליפות שנייה ברציפות ואולי גם בליגת האלופות.

ג’קסון רשם 81 הופעות במדי צ’לסי בסך הכל, בהן הוא הצליח לכבוש 30 שערים ולהוסיף עוד 12 בישולים. לפני כן הוא שיחק בוויאריאל, אליה הגיע בגיל צעיר גם למחלקות הנוער. אצל הצוללת הצהובה הנסגלי שיחק 48 משחקים, בהם מצא את הרשת 13 פעמים והוא רשם גם עוד שישה בישולים. כעת, הוא מגיע ליעד שלישי בקריירה.