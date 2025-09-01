דה מינור ואוז'ה אליאסים ניצחו, איגה לא עוצרת

משחקי שמינית הגמר באליפות ארצות הברית הפתוחה נמשכו הערב (שני) והראשון להשיג את מקומו בשלב הבא הוא אלכס דה מינור. האוסטרלי ממש לא התקשה מול לנארדו ריידי, השווייצרי המפתיע מהמקום ה-435 בעולם, וניצח 3:6, 2:6, 1:6 בתום שעה ו-35 דקות בלבד.

השווייצרי שעלה מהמוקדמות רשם מסע מרשים, אבל נעצר הפעם מול שחקן הרבה יותר איכותי, יציב ומנוסה במעמדים האלה. ‘דמון’ המדורג 8 בעולם הגיע בפעם השלישי לרבע גמר בפלשינג מדו, וזה למעשה הישג השיא שלו בטורנירי גראנד סלאם, אולי הפעם ישבור סוף סוף את המחסום?

21 ווינרים מול 21 טעויות לא מחויבות וסרב ראשון במהירות ממוצעת של 182 קמ”ש הספיקו למדורג הבכיר מאוסטרליה כדי להבטיח את מקומו בשלב הבא. ריידי רשם לא פחות מ-9 דאבל פולט בהגשה, ו-39 טעויות לא מחויבות מול 20 ווינרים, ביחס כזה קשה מאוד לנצח, בוודאי שחקן קו אחורי כ”כ יציב ובעיקר מהיר כמו דה מינור.

פליקס אוז'ה אליאסים (IMAGO)

המשוכה שלו בשלב הבא תהיה כבר הרבה יותר גבוהה בדמות פליקס אוז’ה אליאסים, הקנדי מהמקום ה-27 בעולם. האחרון רשם משחק מצוין בשלב הנוכחי ועם 5:7, 3:6, 4:6 שלח הביתה את אנדריי רובלב, שהפעם היכולת שלו מהקו האחורי הייתה רחוקה מאוד מלהספיק. המנצח היה יותר יציב מאחורה, עלה לרשת כשצריך, הגיש הרבה יותר טוב ובעיקר הפגין אופי ויצא ממצבים לא פשוטים, לעומת רובלב (15 בעולם) שהוליך בסט הראשון 1:3, ולא ניצל כמה הזדמנויות בפתיחת המערכה השנייה.

אוז’ה אליאסים הגיע לחצי הגמר בארה”ב לפני 4 שנים וכעת הוא מקווה לשחזר את ההישג המאוד מכובד. טניס יש לו, אבל את הטופ של הטופ הוא לא מצליח לנצח במעמדים הללו. בכל מקרה אם ישחק כמו היום – הצגה מרשימה מול הטניסאי הזועם מרוסיה (שאגב במציאות נראה כמו ההפך הגמור), האוסטרלי יהיה בבעיה גדולה. אגב, זה היה הניצחון השני בסך הכל של הקנדי על הרוסי, שחגג בראש בראש ביניהם עם מוחץ 1:8 עד הערב.

איגה שוויונטק (IMAGO)

בטורניר הנשים, איגה שוויונטק, כנראה המדורגת 2 בסבב הנשים, אך השחקנית הטובה בעולם גם בנקודת הזמן הזו, המשיכה להרשים – הפולנייה השיגה את הכרטיס לרבע הגמר עם ניצחון גדול על אקטרינה אלכסנדרובה הרוסייה (12 בעולם) עם 3:6, 1:6 בתום שעה ו-6 דקות בלבד.

המפסידה אמנם טרם איבדה מערכה מפתיחת הטורניר בשלושת משחקיה בניו יורק, אך איגה כבר הייתה גדולה עליה והיא עשתה עוד צעד אולי לעבר מייג’ור מספר 7 בקריירה המפוארת שלה. 7 אייסים היו למדורגת 2 בעולם, כולל 21 ווינרים ו-13 טעויות לא מחויבות.