לקראת החג: אוהדי מכבי ממשיכים בגיוס התרומות

עמותת אחים לסמל וקרן מכבי תל אביב ממשיכות את המסורת ומוציאות לדרך את פרויקט ‘עושים טוב בצהוב’ זו השנה ה-13 ברציפות. מדובר ביוזמה קהילתית מרגשת שמטרתה גיוס תרומות לרכישת ואריזת מזון עבור אוכלוסיות מוחלשות, כדי להבטיח שלכל משפחה תהיה אפשרות לחגוג את ראש השנה בכבוד.

גם בראש השנה הזה, העמותה והקרן הציבו לעצמן יעד שאפתני של 750,000 ש"ח, סכום שיאפשר רכישת מצרכים לכ-2,500 מארזי מזון שיועברו ישירות לאוכלוסיות מוחלשות ברחבי הארץ. האריזות מגיעות למי שזקוק להם יותר מכל, לא משנה איזו קבוצה הוא אוהד או מה צבעו הספורטיבי.

מאחים לסמל נמסר: "הפרויקט עושים טוב בצהוב הפך עם השנים לאחד האירועים הקהילתיים החשובים של האוהדים, שמוכיחים בכל שנה מחדש שהאהבה לקבוצה הולכת יד ביד עם אהבה לזולת. בראש השנה הזה, אנו מקדישים את המאמץ לא רק למען המשפחות שזקוקות לעזרה, אלא גם לזכרם של הנופלים שנפלו בהגנה על מדינת ישראל במלחמת חרבות ברזל. ליבנו עם משפחות החטופים, וכולנו מתפללים ומקווים לשובם".

מעבר לגיוס הכספים, מעל ל-1,000 מתנדבים ואוהדים מתכנסים יחד כדי לארוז ולחלק את המארזים, ומבטיחים שכל תרומה מגיעה ישירות למי שזקוק לה. כל יתרות גיוס התרומות יופנו לפעילויות התנדבותיות נוספות של העמותה למען הקהילה המתקיימות כל השנה. איסוף התרומות יימשך עד ה-9.9 וניתן לתרום בלינק הבא.