62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

לקראת החג: אוהדי מכבי ממשיכים בגיוס התרומות

קרן מכבי תל אביב ועמותת אחים לסמל ממשיכות במסורת וביוזמה המבורכת עם הפרויקט החשוב שנה 13 ברצף: "אחד האירועים הקהילתיים החשובים של האוהדים"

|
אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)
אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)

עמותת אחים לסמל וקרן מכבי תל אביב ממשיכות את המסורת ומוציאות לדרך את פרויקט ‘עושים טוב בצהוב’ זו השנה ה-13 ברציפות. מדובר ביוזמה קהילתית מרגשת שמטרתה גיוס תרומות לרכישת ואריזת מזון עבור אוכלוסיות מוחלשות, כדי להבטיח שלכל משפחה תהיה אפשרות לחגוג את ראש השנה בכבוד. 

גם בראש השנה הזה, העמותה והקרן הציבו לעצמן יעד שאפתני של 750,000 ש"ח, סכום שיאפשר רכישת מצרכים לכ-2,500 מארזי מזון שיועברו ישירות לאוכלוסיות מוחלשות ברחבי הארץ. האריזות מגיעות למי שזקוק להם יותר מכל, לא משנה איזו קבוצה הוא אוהד או מה צבעו הספורטיבי.

מאחים לסמל נמסר: "הפרויקט עושים טוב בצהוב הפך עם השנים לאחד האירועים הקהילתיים החשובים של האוהדים, שמוכיחים בכל שנה מחדש שהאהבה לקבוצה הולכת יד ביד עם אהבה לזולת. בראש השנה הזה, אנו מקדישים את המאמץ לא רק למען המשפחות שזקוקות לעזרה, אלא גם לזכרם של הנופלים שנפלו בהגנה על מדינת ישראל במלחמת חרבות ברזל. ליבנו עם משפחות החטופים, וכולנו מתפללים ומקווים לשובם".

מעבר לגיוס הכספים, מעל ל-1,000 מתנדבים ואוהדים מתכנסים יחד כדי לארוז ולחלק את המארזים, ומבטיחים שכל תרומה מגיעה ישירות למי שזקוק לה. כל יתרות גיוס התרומות יופנו לפעילויות התנדבותיות נוספות של העמותה למען הקהילה המתקיימות כל השנה. איסוף התרומות יימשך עד ה-9.9 וניתן לתרום בלינק הבא.

