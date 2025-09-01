סאלם גי'דו התגלה עם קרע מלא ברצועה הצולבת

מכה גדולה להפועל חיפה. במהלך המשחק נגד הפועל ירושלים בשבוע שעבר, הזר החדש של הקבוצה, סלאם ג’ידו, נפצע בצורה מדאיגה מאוד, ונראה שכל החששות שהיו במועדון אומתו לאחר שהשחקן עבר בדיקת MRI. לאחר הבדיקה, ג’ידו התגלה עם קרע מלא ברצועה הצולבת.

קרע מלא ברצועה הצובלת היא אחת הפציעות הקשות שספורטאי יכול לעבור, ומשך ההיעדרות של השחקן צפוי להיות כ-10 חודשים, מה שהוא אומר שהוא בסיכוי גבוה מאוד סיים את העונה הזו, ונראה אם יואב כץ וגל אראל יצליחו להגיב, או אם ירצו להגיב, ולהביא מחליף.

במועדון מבינים את המאורע, ובהפועל חיפה אמרו: “זו מכה קשה עבור הקבוצה, סלאם ג’ידו הגיע על תקן מחליפו של תימוקו דיארה, הוא היה אמור להיות שחקן משמעותי בסגל שלנו”. בכל מקרה, כעת רק ניתן לחכות ולראות האם הקבוצה מהכרמל תביא מחליף.

סלאם ג'ידו (IMAGO)

במקביל, בהפועל חיפה מחכים להחלטה של יואב כץ אם להחתים את רותם חטואל, מולו סוכמו כל הפרטים לעונה הקרובה כבר לפני שבוע. נכון לעכשיו טרם נחתם ההסכם, מה שמעמיד בבספק את העסקה. הקבוצה ממשיכה להתאמן וביום חמישי תערוך משחק אימון מול ריינה, ולאימונים יחזור לירן סרדל, שהתאושש מפציעה, וזאת אחרי שחזרו כבר איתי בוגנים ותמיר ארבל.