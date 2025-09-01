יום שני, 01.09.2025 שעה 20:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-22מכבי פ"ת2
42-32הפועל כפר שלם3
31-12מכבי הרצליה4
33-22הפועל כפ"ס5
34-12הפועל רעננה6
23-32מ.ס כפר קאסם7
22-22הפועל עכו8
11-11הפועל ר"ג9
10-01הפועל ראשל"צ10
15-42הפועל חדרה11
13-22בני יהודה12
02-11מכבי יפו13
02-11הפועל נוף הגליל14
01-01הפועל עפולה15
-10-41מ.ס קריית ים16

מכבי פ"ת תערוך שיחת בירור והבהרה לריבולייה

החלוץ לא פתח מול כפר סבא והעלה פוסט בו רשם: "הם יתחרט על זה", ומחק אותו לאחר מכן. במועדון יבהירו לו: "אתה לא משוחרר". מחמאות לחוליית ההגנה

|
פרנק ריבולייה (מכבי פ
פרנק ריבולייה (מכבי פ"ת)

במכבי פ"ת מתכוונים לערוך שיחת בירור והבהרה עם החלוץ פרנק ריבולייה, שפתח אמש (ראשון) על הספסל במשחק הניצחון מול הפועל כפ"ס. במועדון ראו את הפוסט שפרסם בפייסבוק, בה היה רשום "הם יתחרטו על כך" ומתכוונים לבדוק האם הדבר קשור לכך.

הצרפתי הוסיף אף פוסט נוסף בו העלה אימוג'י מיסתורי, כאשר למרות זאת, הוא דווקא נכנס בצורה טובה ואף בישל את השער השני לאריאל לוגסי. גם שחקנים במועדון הודו כי נראה שמשהו עובר על החלוץ. בכל אופן, המלאבסים יבהירו לו כי אין כוונה לשחררו והוא ימשיך עד סוף העונה. יש לציין שהוא מחק את הפוסט בהמשך.

ריבולייה הגיע לאחר שלא המשיך עם היריבה העירונית הפועל, שעלתה לליגת העל, כאשר בשבועות האחרונים ולאור הקושי במציאת חלוץ, העולה החדשה גיששה לגבי האפשרות להחזרתו, אך הדבר ירד מהפרק.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)

במכבי פ"ת מרוצים מהעובדה שהקבוצה צברה את ניצחונה הראשון העונה, כאשר מחמאות הגיעו לחוליית ההגנה ובעיקר לצמד הבלמים, מוחמד הינדי ובן והבה, על כך כששוב הקבוצה שמרה על שער נקי. 

שחקני הנבחרת הצעירה, עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, ימריאו עם הנבחרת הצעירה של גיא לוזון וזאת כמובן גם הסיבה שמשחקה של פ"ת מול הפועל ר"ג, שהיה אמור להתקיים בתחילת השבוע הבא, נדחה ל-17.9.

ענק! שייע מדיח את שטראובר לטובת ברלד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */