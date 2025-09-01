מכבי פ"ת תערוך שיחת בירור והבהרה לריבולייה

במכבי פ"ת מתכוונים לערוך שיחת בירור והבהרה עם החלוץ פרנק ריבולייה, שפתח אמש (ראשון) על הספסל במשחק הניצחון מול הפועל כפ"ס. במועדון ראו את הפוסט שפרסם בפייסבוק, בה היה רשום "הם יתחרטו על כך" ומתכוונים לבדוק האם הדבר קשור לכך.

הצרפתי הוסיף אף פוסט נוסף בו העלה אימוג'י מיסתורי, כאשר למרות זאת, הוא דווקא נכנס בצורה טובה ואף בישל את השער השני לאריאל לוגסי. גם שחקנים במועדון הודו כי נראה שמשהו עובר על החלוץ. בכל אופן, המלאבסים יבהירו לו כי אין כוונה לשחררו והוא ימשיך עד סוף העונה. יש לציין שהוא מחק את הפוסט בהמשך.

ריבולייה הגיע לאחר שלא המשיך עם היריבה העירונית הפועל, שעלתה לליגת העל, כאשר בשבועות האחרונים ולאור הקושי במציאת חלוץ, העולה החדשה גיששה לגבי האפשרות להחזרתו, אך הדבר ירד מהפרק.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

במכבי פ"ת מרוצים מהעובדה שהקבוצה צברה את ניצחונה הראשון העונה, כאשר מחמאות הגיעו לחוליית ההגנה ובעיקר לצמד הבלמים, מוחמד הינדי ובן והבה, על כך כששוב הקבוצה שמרה על שער נקי.

שחקני הנבחרת הצעירה, עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, ימריאו עם הנבחרת הצעירה של גיא לוזון וזאת כמובן גם הסיבה שמשחקה של פ"ת מול הפועל ר"ג, שהיה אמור להתקיים בתחילת השבוע הבא, נדחה ל-17.9.