מנור סולומון על סף סגירה בקריסטל פאלאס

היכן מנור סולומון ישחק בעונה הקרובה? כידוע, חלון ההעברות באנגליה יינעל הלילה (בין שני לשלישי) וכוכב נבחרת ישראל במרוץ נגד הזמן כדי למצוא קבוצה חדשה שתקלוט אותו.

עד לפני כמה ימים מאמנה של טוטנהאם, תומאס פרנק, עוד אמר לסולומון כי הוא רוצה שהוא יישאר ויתמודד על המקום בהרכב, אך אז הגיעה ההחתמה של צ’אבי סימונס, כשגם רנדל קולו מואני נמצא בדרכו לקבוצה.

הצעדים האלה בשוק ההעברות גרמו לתרנגולים לבקש מהקיצוני הישראלי לחפש קבוצה אחרת, כשגם סולומון בעצמו הבין שאין לו מה לחפש בקבוצה מצפון לונדון בשל המצב הנוכחי בסגל שלה.

סוכן העל פיני זהבי עובד על מנת למצוא לסולומון עוד היום קבוצה חדשה שתקלוט אותו והדבר אמור להיסגר, כשנראה שמי שתהיה קבוצתו החדשה של השחקן היא קריסטל פאלאס, כאשר המו”מ בין המועדונים מתקדם וקרוב לסגירה. פורטו גם רצתה את הישראלי, אבל הוא העדיף להישאר באנגליה.