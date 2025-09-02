יום שלישי, 02.09.2025 שעה 12:59
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

מגיע לאנגליה: דונארומה חתם במנצ'סטר סיטי

אלוף אירופה עזב רשמית את פאריס סן ז'רמן לאחר הזכייה ההיסטורית בליגת האלופות, ויצא לאתגר חדש אצל פפ גווארדיולה. יתחרה עם שוער נוסף שהגיע הקיץ

|
ג'אנלואיג'י דונארומה (רויטרס)
ג'אנלואיג'י דונארומה (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי סיפקה החתמות רבות בפתיחת הקיץ בגלל גביע העולם למועדונים, אך מאז הורידה קצב. היום (שלישי), אחרי שחלון ההעברות כבר נסגר, הקבוצה של פפ גווארדיולה הודיעה על החתמה גדולה אחרונה לעונת 2025/26, עם צירופו של ג’אנלואיג’י דונארומה.

כבר היה ברור הקיץ כי אלוף אירופה עם פאריס סן ז’רמן יעזוב את הקבוצה לאחר הזכייה ההיסטורית בליגת האלופות, ובעקבות סיום עידן אדרסון בסיטי החליטו ללכת על האיטלקי בכל הכוח, ואף השיגו אותו בעסקת השאלה.

דונארומה מגיע למועדון שכבר החתים הקיץ שוער אחר, ג’יימס טראפורד, שעד כה פתח בין הקורות בליגה. אמנם האיטלקי צפוי להיות השוער הראשון, אך צפויה לו תחרות מצד האנגלי שלא הגיע כדי לשבת על הספסל.

השוער האיטלקי בן 26 בלבד וכבר הספיק לזכות בארבע אליפויות צרפת עם פ.ס.ז’ מאז שעזב את מילאן, כמו גם שני גביעי צרפת וכמובן ליגת האלופות. הוא אף הפך לאלוף אירופה במדי נבחרת איטליה עם הזכייה ביורו 2021.

