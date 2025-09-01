הפועל תל אביב תארח את הדרבי במחזור השישי

החגיגה עומדת להתחיל. יום לאחר הניצחון העצום של נבחרת ישראל בכדורסל על נבחרת צרפת ביורובאסקט, מנהלת הליגות לכדורסל פרסמה היום (שני) את לוח המשחקים המלא לקראת עונת 2025/26 הקרובה. כזכור, העונה הקודמת הסתיימה ללא משחק הכרעה, כשמכבי תל אביב והפועל ירושלים “חלקו” את תואר האלופה, מה שמבטיח עונה מותחת ולוהטת.

את הדרבי התל אביבי הראשון לעונה הקרובה הפועל תל אביב תארח כבר במחזור השישי, כשמחזור אחד קודם לכן, תפגוש בביתה גם את הפועל ירושלים. קרב האלופות יתרחש לראשונה במחזור ה-13, כשהירושלמים שוב יצאו למשחק חוץ, רק שהפעם היא תפגוש את מכבי תל אביב.

הפועל ירושלים בעצמה תארח את האדומים מתל אביב במחזור ה-16, בעוד שהצהובים של עודד קטש יארחו בהיכל מלא את דימיטריס איטודיס ושחקניו במחזור ה-21.

ג'ארד הארפר בפעולה מול עוז בלייזר (רועי כפיר)

בנוגע למחזור הראשון, מכבי תל אביב תצא למשחק חוץ בקונכייה, שם תפגוש את הפועל באר שבע/דימונה, הפועל ירושלים תארח את עירוני נס ציונה והפועל תל אביב תפגוש את עירוני קריית אתא בהיכל מנורה, במשחקים שיתרחשו בין ה-10-13 באוקטובר.

כל משחקי המחזור הראשון:

בני הרצליה - הפועל חולון

מכבי רמת גן - מכבי ראשון לציון

הפועל תל אביב - עירוני קריית אתא

הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב

הפועל ירושלים - עירוני נס ציונה

הפועל גליל עליון - הפועל העמק

מכבי רעננה - אליצור נתניה

מחזור 2 (17-20 באוקטובר)

עירוני נס ציונה - הפועל ב"ש/דימונה

אליצור נתניה - מכבי רמת גן

הפועל חולון - הפועל ירושלים

מכבי תל אביב - מכבי רעננה

עירוני קריית אתא - הפועל גליל עליון

הפועל העמק - בני הרצליה

מכבי ראשון לציון - הפועל תל אביב

רומן סורקין בין שחקני ירושלים (רדאד ג'בארה)

מחזור 3 (24-27 באוקטובר)

הפועל חולון - אליצור נתניה

הפועל ב"ש/דימונה - מכבי ראשון לציון

בני הרצליה - מכבי תל אביב

הפועל ירושלים - הפועל העמק

הפועל גליל עליון - מכבי רעננה

הפועל תל אביב - עירוני נס ציונה

מכבי רמת גן - עירוני קריית אתא

מחזור 4 (31 באוקטובר - 3 בנובמבר)

מכבי ראשון לציון - הפועל ירושלים

עירוני נס ציונה - הפועל חולון

אליצור נתניה - הפועל גליל עליון

מכבי תל אביב - מכבי רמת גן

מכבי רעננה - הפועל תל אביב

הפועל העמק - הפועל ב"ש/דימונה

עירוני קריית אתא - בני הרצליה

מחזור 5 (7-10 בנובמבר)

מכבי ראשון לציון - בני הרצליה

הפועל תל אביב - הפועל ירושלים

הפועל ב"ש/דימונה - מכבי רעננה

אליצור נתניה - מכבי תל אביב

הפועל גליל עליון - עירוני נס ציונה

הפועל חולון - עירוני קריית אתא

מכבי רמת גן - הפועל העמק

עידן זלמנסון. איפה חולון תסיים את העונה הקרובה? (רועי כפיר)

מחזור 6 (14-17 בנובמבר)

הפועל ירושלים - הפועל גליל עליון

הפועל חולון - הפועל ב"ש/דימונה

עירוני נס ציונה - אליצור נתניה

הפועל העמק - מכבי רעננה

עירוני קריית אתא - מכבי ראשון לציון

הפועל תל אביב - מכבי תל אביב

בני הרצליה - מכבי רמת גן

מחזור 7 (20-23 בנובמבר)

עירוני נס ציונה - מכבי רעננה

הפועל העמק - מכבי ראשון לציון

הפועל ב"ש/דימונה - עירוני קריית אתא

הפועל ירושלים - מכבי רמת גן

אליצור נתניה - הפועל תל אביב

מכבי תל אביב - הפועל חולון

הפועל גליל עליון - בני הרצליה

מחזור 8 (5-9 בדצמבר)

מכבי תל אביב - מכבי ראשון לציון

מכבי רעננה - בני הרצליה

הפועל תל אביב - הפועל העמק

עירוני קריית אתא - הפועל ירושלים

הפועל חולון - הפועל גליל עליון

מכבי רמת גן - עירוני נס ציונה

אליצור נתניה - הפועל ב"ש/דימונה

רפי מנקו. לראשונה אחרי שלוש שנים, בקבוצה חדשה (רועי כפיר)

מחזור 9 (12-15 בדצמבר)

הפועל חולון - מכבי רמת גן

בני הרצליה - הפועל ירושלים

הפועל גליל עליון - מכבי תל אביב

הפועל ב"ש/דימונה - הפועל תל אביב

מכבי רעננה - עירוני קריית אתא

הפועל העמק - אליצור נתניה

מכבי ראשון לציון - עירוני נס ציונה

מחזור 10 (19-22 בדצמבר)

בני הרצליה - הפועל תל אביב

מכבי ראשון לציון - אליצור נתניה

עירוני נס ציונה - מכבי תל אביב

מכבי רעננה - הפועל חולון

מכבי רמת גן - הפועל גליל עליון

הפועל ב"ש/דימונה - הפועל ירושלים

עירוני קריית אתא - הפועל העמק

מחזור 11 (26-29 בדצמבר)

הפועל ירושלים - מכבי רעננה

הפועל חולון - הפועל תל אביב

מכבי רמת גן - הפועל ב"ש/דימונה

הפועל העמק - עירוני נס ציונה

הפועל גליל עליון - מכבי ראשון לציון

עירוני קריית אתא - מכבי תל אביב

אליצור נתניה - בני הרצליה

שרון דרוקר. איפה תסיים ראשון לציון? (חגי מיכאלי)

מחזור 12 (2-5 בינואר)

הפועל תל אביב - הפועל גליל עליון

הפועל ב"ש/דימונה - בני הרצליה

מכבי תל אביב - הפועל העמק

מכבי ראשון לציון - הפועל חולון

הפועל ירושלים - אליצור נתניה

עירוני נס ציונה - עירוני קריית אתא

מכבי רעננה - מכבי רמת גן

מחזור 13 (9-12 בינואר)

הפועל העמק - הפועל חולון

בני הרצליה - עירוני נס ציונה

מכבי רעננה - מכבי ראשון לציון

מכבי תל אביב - הפועל ירושלים

הפועל גליל עליון - הפועל ב"ש/דימונה

מכבי רמת גן - הפועל תל אביב

אליצור נתניה - עירוני קריית אתא

מחזור 14 (16-19 בינואר)

הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק

הפועל חולון - מכבי תל אביב

מכבי ראשון לציון - מכבי רמת גן

הפועל תל אביב - אליצור נתניה

הפועל ירושלים - עירוני קריית אתא

בני הרצליה - מכבי רעננה

עירוני נס ציונה - הפועל גליל עליון

אנתוני לאמב. יעזור להפועל ירושלים להשיג את הצלחת? (חגי מיכאלי)

מחזור 15 (23-26 בינואר)

בני הרצליה - מכבי ראשון לציון

אליצור נתניה - עירוני נס ציונה

הפועל תל אביב - הפועל ב"ש/דימונה

מכבי רמת גן - מכבי תל אביב

הפועל גליל עליון - הפועל ירושלים

עירוני קריית אתא - הפועל חולון

מכבי רעננה - הפועל העמק

מחזור 16 (6-9 בפברואר)

הפועל העמק - מכבי רמת גן

הפועל ירושלים - הפועל תל אביב

עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון

מכבי רעננה - מכבי תל אביב

הפועל גליל עליון - אליצור נתניה

הפועל חולון - בני הרצליה

עירוני קריית אתא - הפועל ב"ש/דימונה

מחזור 17 (20-22 בפברואר)

מכבי רעננה - הפועל ב"ש/דימונה

אליצור נתניה - הפועל העמק

מכבי תל אביב - עירוני נס ציונה

מכבי רמת גן - הפועל ירושלים

הפועל תל אביב - הפועל חולון

בני הרצליה - הפועל גליל עליון

מכבי ראשון לציון - עירוני קריית אתא

דמיון לי, בעונה הקרובה בנס ציונה. הרכש המפתיע של הקיץ? (IMAGO)

מחזור 18 (7-10 במרץ)

מכבי תל אביב - הפועל גליל עליון

הפועל ב"ש/דימונה - הפועל חולון

הפועל תל אביב - מכבי ראשון לציון

הפועל ירושלים - בני הרצליה

עירוני נס ציונה - הפועל העמק

עירוני קריית אתא - מכבי רעננה

מכבי רמת גן - אליצור נתניה

מחזור 19 (13-16 במרץ)

מכבי רעננה - עירוני נס ציונה

הפועל ירושלים - הפועל ב"ש/דימונה

הפועל חולון - מכבי ראשון לציון

בני הרצליה - אליצור נתניה

הפועל גליל עליון - הפועל תל אביב

הפועל העמק - מכבי תל אביב

עירוני קריית אתא - מכבי רמת גן

מחזור 20 (20-23 במרץ)

הפועל תל אביב - בני הרצליה

מכבי ראשון לציון - הפועל גליל עליון

מכבי תל אביב - עירוני קריית אתא

הפועל חולון - הפועל העמק

עירוני נס ציונה - הפועל ירושלים

הפועל ב"ש/דימונה - מכבי רמת גן

אליצור נתניה - מכבי רעננה

לוני ווקר וג'ימי קלארק. הצמד ישאיר את האליפות בצד הצהוב של תל אביב? (שחר גרוס)

מחזור 21 (27-30 במרץ)

הפועל ירושלים – מכבי ראשון לציון

הפועל ב"ש/דימונה – עירוני נס ציונה

בני הרצליה – הפועל העמק

אליצור נתניה – הפועל חולון

הפועל גליל עליון – עירוני קריית אתא

מכבי תל אביב – הפועל תל אביב

מכבי רמת גן – מכבי רעננה

מחזור 22 (3-6 באפריל)

הפועל העמק – הפועל גליל עליון

מכבי רעננה – הפועל ירושלים

עירוני נס ציונה – הפועל תל אביב

מכבי ראשון לציון – מכבי תל אביב

עירוני קריית אתא – אליצור נתניה

בני הרצליה – הפועל ב"ש/דימונה

מכבי רמת גן – הפועל חולון

מחזור 23 (9-14 באפריל)

עירוני קריית אתא – עירוני נס ציונה

הפועל ב"ש/דימונה – הפועל גליל עליון

אליצור נתניה – מכבי ראשון לציון

הפועל חולון – מכבי רעננה

הפועל ירושלים – מכבי תל אביב

מכבי רמת גן – בני הרצליה

הפועל העמק – הפועל תל אביב

ג'ונתן מוטלי. השחקן עליו הפועל בונה בצבע (ראובן שוורץ)

מחזור 24 (16-19 באפריל)

הפועל ירושלים – הפועל חולון

מכבי ראשון לציון – הפועל ב"ש/דימונה

עירוני נס ציונה – בני הרצליה

מכבי תל אביב – אליצור נתניה

הפועל תל אביב – מכבי רעננה

הפועל העמק – עירוני קריית אתא

הפועל גליל עליון – מכבי רמת גן

מחזור 25 (23-27 באפריל)

הפועל חולון - עירוני נס ציונה

אליצור נתניה - הפועל ירושלים

מכבי תל אביב - הפועל ב"ש/דימונה

הפועל תל אביב - מכבי רמת גן

בני הרצליה - עירוני קריית אתא

מכבי רעננה - הפועל גליל עליון

מכבי ראשון לציון - הפועל העמק

מחזור 26 (28 באפריל - 1 במאי)

עירוני נס ציונה - מכבי רמת גן

הפועל העמק - הפועל ירושלים

מכבי ראשון לציון - מכבי רעננה

הפועל גליל עליון - הפועל חולון

מכבי תל אביב - בני הרצליה

הפועל ב"ש/דימונה - אליצור נתניה

עירוני קריית אתא - הפועל תל אביב