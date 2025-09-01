שי מאור: לא היינו יכולים לבקש משהו יותר טוב

עד לפני מספר שבועות, עירוני מודיעין כלל לא ידעה אם תוכל לשחק בליגה הלאומית. בעיות רישום כאלה ואחרות הנוגעות להחלפת העמותה, העמידו את השתתפותה בספק, אך רק כמה שבועות לאחר מכן, הקבוצה מוצאת את עצמה במקום הראשון בליגה הלאומית.

במועדון רוצים להתחזק וקרובים לסיכום עם הקשר סמואל בראון. האחרון שיחק כבר בליגת העל במדי הפועל פ"ת ועירוני ק"ש ובעונה האחרונה העפיל עם הפועל ראשל"צ לפלייאוף העליון בליגה הלאומית. כפי שכבר פרסמנו, במועדון קרובים לצרף שני זרים: הבלם הפורטוגלי פאבלו ולוסו, אשר משתייך למריננסה מהליגה הפורטוגלית השנייה, וננה אופוקו, שחקן ההתקפה, אשר משחק בגנדזאר הארמנית.

מי שאחראיים על ההצלחה עד כה, הם המאמן ארז בנודיס, המנהל המקצועי שי מאור והמנכ"ל מאיר דרעי, שעבד בהצלחה מספר שנים במכבי יפו. מאור אמר הבוקר ל-ONE: "מבחינה מקצועית והתוצאות, לא היינו יכולים לבקש משהו יותר טוב. פתחנו ברגל ימין את העונה, אבל אנחנו לא מסתנוורים ויודעים את מקומנו".

ארז בנודיס (יונתן גינזבורג)

"אנחנו עושים את הכול כדי לחזק את הקבוצה כי התחלנו באיחור מאוד גדול. שאפו גדול למאמן ארז בנודיס ולצוות המקצועי שמתגברים על כל מכשול ועושים את מה שצריך. אבל שוב, אנחנו יודעים שניאבק על מקומנו בליגה ועושים את הכול כדי לחזק את הקבוצה ולהתחזק ממשחק למשחק".

הבעיות בתחילת הקיץ: "עברנו קיץ לא פשוט והתחלנו באיחור מאוד מאוד גדול. אנחנו עכשיו מצמצמים את הפערים ועושים את הכול כדי להתחזק במספר עמדות ולהיות קבוצה ראויה בליגה. כרגע אנחנו בסגל מאוד דליל וקצר".