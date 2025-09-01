יום שני, 01.09.2025 שעה 18:24
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-22מכבי פ"ת2
42-32הפועל כפר שלם3
31-12מכבי הרצליה4
33-22הפועל כפ"ס5
34-12הפועל רעננה6
23-32מ.ס כפר קאסם7
22-22הפועל עכו8
11-11הפועל ר"ג9
10-01הפועל ראשל"צ10
15-42הפועל חדרה11
13-22בני יהודה12
02-11מכבי יפו13
02-11הפועל נוף הגליל14
01-01הפועל עפולה15
-10-41מ.ס קריית ים16

שי מאור: לא היינו יכולים לבקש משהו יותר טוב

המנהל המקצועי של הפתעה הלאומית מודיעין: "לא מסתנוורים, יודעים שניאבק על מקומנו". סמואל בראון קרוב לסיכום, כפי שפורסם: 2 הזרים שצפויים להצטרף

|
שחקני מודיעין מודים לקהל שלהם (יונתן גינזבורג)
שחקני מודיעין מודים לקהל שלהם (יונתן גינזבורג)

עד לפני מספר שבועות, עירוני מודיעין כלל לא ידעה אם תוכל לשחק בליגה הלאומית. בעיות רישום כאלה ואחרות הנוגעות להחלפת העמותה, העמידו את השתתפותה בספק, אך רק כמה שבועות לאחר מכן, הקבוצה מוצאת את עצמה במקום הראשון בליגה הלאומית.

במועדון רוצים להתחזק וקרובים לסיכום עם הקשר סמואל בראון. האחרון שיחק כבר בליגת העל במדי הפועל פ"ת ועירוני ק"ש ובעונה האחרונה העפיל עם הפועל ראשל"צ לפלייאוף העליון בליגה הלאומית. כפי שכבר פרסמנו, במועדון קרובים לצרף שני זרים: הבלם הפורטוגלי פאבלו ולוסו, אשר משתייך למריננסה מהליגה הפורטוגלית השנייה, וננה אופוקו, שחקן ההתקפה, אשר משחק בגנדזאר הארמנית.

מי שאחראיים על ההצלחה עד כה, הם המאמן ארז בנודיס, המנהל המקצועי שי מאור והמנכ"ל מאיר דרעי, שעבד בהצלחה מספר שנים במכבי יפו. מאור אמר הבוקר ל-ONE: "מבחינה מקצועית והתוצאות, לא היינו יכולים לבקש משהו יותר טוב. פתחנו ברגל ימין את העונה, אבל אנחנו לא מסתנוורים ויודעים את מקומנו".

ארז בנודיס (יונתן גינזבורג)ארז בנודיס (יונתן גינזבורג)

"אנחנו עושים את הכול כדי לחזק את הקבוצה כי התחלנו באיחור מאוד גדול. שאפו גדול למאמן ארז בנודיס ולצוות המקצועי שמתגברים על כל מכשול ועושים את מה שצריך. אבל שוב, אנחנו יודעים שניאבק על מקומנו בליגה ועושים את הכול כדי לחזק את הקבוצה ולהתחזק ממשחק למשחק".

הבעיות בתחילת הקיץ: "עברנו קיץ לא פשוט והתחלנו באיחור מאוד מאוד גדול. אנחנו עכשיו מצמצמים את הפערים ועושים את הכול כדי להתחזק במספר עמדות ולהיות קבוצה ראויה בליגה. כרגע אנחנו בסגל מאוד דליל וקצר".

