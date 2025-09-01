יום שני, 01.09.2025 שעה 18:24
63-52עירוני מודיעין1
40-22מכבי פ"ת2
42-32הפועל כפר שלם3
31-12מכבי הרצליה4
33-22הפועל כפ"ס5
34-12הפועל רעננה6
23-32מ.ס כפר קאסם7
22-22הפועל עכו8
11-11הפועל ר"ג9
10-01הפועל ראשל"צ10
15-42הפועל חדרה11
13-22בני יהודה12
02-11מכבי יפו13
02-11הפועל נוף הגליל14
01-01הפועל עפולה15
-10-41מ.ס קריית ים16

הפועל כפר שלם ומכבי יפו מעוניינות בניב פליטר

המגן הימני, ששיחק בעונה האחרונה בפראלימני, צפוי לחתום ביעד חדש בקרוב. עוד בלאומית: ר"ג עלולה לשחרר את סיניסטרה, טולין הברזילאי מועמד במקומו

ניב פליטר חוגג (ראובן שוורץ)
ניב פליטר חוגג (ראובן שוורץ)

הליגה הלאומית תשלים היום (שני) את המחזור השני, כשבמוקד המשחק בין מכבי יפו להפועל ר"ג, שתי קבוצות שרוצות להתברג בצמרת הגבוהה, כשבינתיים, שוק ההעברות ממשיך להיות פעיל.

מי שמעורר עניין הוא המגן הימני ניב פליטר, ששיחק בעונה שעברה במדי פראלימני הקפריסאית. השחקן בן ה-24 זוכה להתעניינות מהפועל כפר שלם וממכבי יפו, במדיה כבר שיחק בעבר וצפוי לחתום ביעד חדש בשבוע הקרוב אם לא יחולו הפתעות.

פליטר, שיחק כבר בליגת העל במדי מכבי בני ריינה לפני כשנתיים, כאשר עוד קודם לכן, בעקבות הפריצה שחווה במכבי יפו, חתם על חוזה לארבעה שנים במדי סגנית האלופה, הפועל ב"ש. כזכור, המגן דחה הצעה ממכבי בני ריינה מוקדם יותר הקיץ.

גם רמת גן תצרף שחקן?

עוד בליגה הלאומית, גם הפועל ר"ג עשויה לצרף שחקן חדש בקרוב: מי שמתאמן עם הקבוצה, הוא קשרה של הפועל עכו בעונה שעברה, מרקו טוליו, שמועמד לחזק את הקבוצה. הברזילאי עשוי להגיע במקומו של הקשר הקולומביאני, קרלוס סינסטרה, שלא מצליח עד כה להרשים.

