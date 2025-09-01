יום שני, 01.09.2025 שעה 16:30
אלמוג כהן יהיה בין משתתפי קורס הפרו החדש

המנהל המקצועי של בית"ר לא מתכוון לאמן, אך רוצה את כל התעודות הדרושות. ארבעה מאמני לאומית ישתתפו גם הם וגם נציגים ממחלקות הנוער. יחל ב-28.9

|
אלמוג כהן (חגי מיכאלי)
אלמוג כהן (חגי מיכאלי)

רק הבוקר (שני) התקיים טקס סיום קורס הפרו הנוכחי, כשכבר בסוף החודש (28.9), ייפתח הקורס החדש, כאשר ל-ONE נודע על רשימת חלק גדול מהמשתתפים שייקחו בו חלק.

השם המרכזי ואולי המפתיע ביותר, הוא של מנהלה המקצועי של בית"ר ירושלים, אלמוג כהן. אין מדובר בכוונה של כהן להיות מאמן, אך הרצון שלו היה בכל זאת שיהיו לו את כל התעודות האפשריות.

עוד ברשימה ניתן למצוא שני מאמנים מליגת העל: דייגו פלורס, מאמנה של מכבי חיפה וגל אראל, מאמנה של היריבה העירונית הפועל חיפה. גם עוזרי המאמן בליגת העל, מנו הרוניאן, אוהד קדוסי וליאור ראובן התקבלו וייקחו חלק.

דייגו פלורס (רדאד גדייגו פלורס (רדאד ג'בארה)

בליגה הלאומית, ניתן למצוא לא מעט מאמנים: נועם שוהם, מאמנה של מכבי פ"ת, אלעד בראון, מאמנה של מכבי הרצליה, אדם לם, מאמנה של הפועל כפ"ס ואסי אלימלך, מאמנה של הפועל חדרה. גם עלא סייג, עוזרו של אדהם האדיה במ.ס כפר קאסם ושמואל שיימן, עוזרו של מיכאל זנדברג בהפועל ר"ג, בין אלו שהתקבלו.

עוד מספר נרשמים מגיעים ממחלקות הנוער: תמיר לוזון, מאמן קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, שעמד לתקופה קצרה על הקווים בקבוצת הבוגרים, סשה פלדמן, מאמן קבוצת הנוער של מכבי נתניה, אייל גידרון, שעובד בנבחרת הנוער של ישראל ובמרכז הפיתוח, ערן סאסי, שאימן את בני יהודה וכיום מכהן כאחראי מחלקת הנוער בהפועל ר"ג, נאור ברקול, מאמן קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, עומרי שחם, מאמן קבוצת הנוער של רמה"ש ואריק לוי, אשר אחראי על טיפוח הנערות בכדורגל הנשים.

