יום שני, 01.09.2025 שעה 16:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מחווה יפה: בטאיי וירמיקוב ביקרו ילדים בסיכון

השוער והמגן של מכבי חיפה הגיעו למרכז מית"ר וחילקו תיקי בית ספר לכבוד שנת הלימודים. השחקנים גם עודדו את הנערים ושיתפו חוויות מעולם הכדורגל

גאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
גאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אחרי שעשתה תיקו אתמול (ראשון) נגד בית”ר ירושלים בטדי, מכבי חיפה יצאה יחד עם שחקניה גאורגי ירמקוב ויילה בטאיי למרכז מית”ר שמיועד לילדים בסיכון על מנת לשוחח ולחלק מתנות. השחקנים חילקו תיקים של המועדון, חלקו חוויות אישיות מעולם הכדורגל, ועודדו את הילדים לפתוח את השנה באנרגיות חיוביות, עם מחויבות ללימודים ולחלומות האישיים שלהם.

באתר הרשמי של מכבי חיפה סיפרו על המרכז: “מרכז מית"ר, הפועל במסגרת מינהל הרווחה בעיריית חיפה, מעניק מענה חינוכי וחברתי לנוער במצבי סיכון. המרכז מהווה עוגן משמעותי במהלך כל ימות השנה ומספק מעטפת רחבה: השלמת השכלה (12 שנות לימוד, בגרות חלקית או מלאה), תכניות הזנה, פעילויות חברתיות, טיפולים רגשיים פרטניים וקבוצתיים, מיצוי זכויות, סיוע בהכנה לשירות צבאי ועוד.

במרכז פועל צוות רב-מקצועי הכולל עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, מורים, מדריכים ותרפיסטים באומנות, הפועלים יחד כדי להעניק לנוער תחושת שייכות, ביטחון וכלים להצלחה בהמשך דרכם.

הביקור של השחקנים היווה חיזוק ערכי לילדי המרכז, ששמחו לפגוש מקרוב את הדמויות אותן הם רואים על כר הדשא. שיתוף הפעולה בין המועדון למוסדות חינוכיים וחברתיים בעיר ממשיך להדגיש את מחויבותה של מכבי חיפה לקהילה, לצד העבודה המקצועית על המגרש”.

גאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
גאורגי ירמקוב עם הילדים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)גאורגי ירמקוב עם הילדים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
