יום שני, 01.09.2025 שעה 16:42
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5366-2954מונטנגרו3
5244-2763ליטא4
5344-3324שבדיה5
3281-2083אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

שנגון כיכב, טורקיה נותרה מושלמת אחרי אסטוניה

כוכב יוסטון בלט, עתמאן וחניכיו עלו למאזן של 0:4 אחרי 00:00 קליל על האסטונים. מונטנגרו רשמה 81:87 את שבדיה, ווצ'ביץ' כיכב עם 23 נק' ו-15 ריב'

|
אלפרן שנגון (פיב
אלפרן שנגון (פיב"א)

היום החמישי של יורובאסקט 2025 זימן מספר משחקים מעניינים במיוחד היום (שני), כשמי ששיחקה ראשונה היא מונטנגרו, שרשמה 81:87 על שבדיה. לאחר מכן, טורקיה ניצחה 64:84 את אסטוניה. בהמשך, גרמניה תפגוש את אנגליה, פורטוגל תשחק נגד לטביה, פינלנד תיפגש מול ליטא וסרביה וצ’כיה ינעלו את היום.

אסטוניה – טורקיה 64:84

עוד צעד של הטורקים לנסות לסיים במקום הראשון, שהם נותרו מושלמים ונראה שהמפגש מול סרביה הוא זה שיקבע את העולה מהפסגה. חניכיו של ארגין עתמאן לא התקשו כל כך מול היריבה הצנועה, כשמשחק טוב של 21 נק’, 8 ריב’ ו-5 אס’ מאלפרן שנגון הוביל למאזן של 0:4. כריסטיאן קולמאי מבילבאו קלע 16 נק’ אצל המפסידה, שירדה למאזן של 3:1. 

אלפרן שנגון מאושר (פיב"א)אלפרן שנגון מאושר (פיב"א)

שבדיה – מונטנגרו 87:81

אחרי פיגור של נקודה בסוף הרבע השלישי, ווצ’ביץ’ וחבריו התעלו עם 16:23 ברבע האחרון וזה הספיק כדי להשיג ניצחון בכורה. סנטר שיקגו בולס בלט עם 23 נקודות, 15 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, שלוש חסימות ושתי חטיפות, ואיגור גרובניאק הוסיף 15 נקודות. השבדים קיבלו 28 נקודות מפלה לארסון וגם הם במאזן 3:1, כמו המנצחת.

ניקולה ווצניקולה ווצ'ביץ' (FIBA)
