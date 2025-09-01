שנגון כיכב, טורקיה נותרה מושלמת אחרי אסטוניה

היום החמישי של יורובאסקט 2025 זימן מספר משחקים מעניינים במיוחד היום (שני), כשמי ששיחקה ראשונה היא מונטנגרו, שרשמה 81:87 על שבדיה. לאחר מכן, טורקיה ניצחה 64:84 את אסטוניה. בהמשך, גרמניה תפגוש את אנגליה, פורטוגל תשחק נגד לטביה, פינלנד תיפגש מול ליטא וסרביה וצ’כיה ינעלו את היום.

אסטוניה – טורקיה 64:84

עוד צעד של הטורקים לנסות לסיים במקום הראשון, שהם נותרו מושלמים ונראה שהמפגש מול סרביה הוא זה שיקבע את העולה מהפסגה. חניכיו של ארגין עתמאן לא התקשו כל כך מול היריבה הצנועה, כשמשחק טוב של 21 נק’, 8 ריב’ ו-5 אס’ מאלפרן שנגון הוביל למאזן של 0:4. כריסטיאן קולמאי מבילבאו קלע 16 נק’ אצל המפסידה, שירדה למאזן של 3:1.

אלפרן שנגון מאושר (פיב"א)

שבדיה – מונטנגרו 87:81

אחרי פיגור של נקודה בסוף הרבע השלישי, ווצ’ביץ’ וחבריו התעלו עם 16:23 ברבע האחרון וזה הספיק כדי להשיג ניצחון בכורה. סנטר שיקגו בולס בלט עם 23 נקודות, 15 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, שלוש חסימות ושתי חטיפות, ואיגור גרובניאק הוסיף 15 נקודות. השבדים קיבלו 28 נקודות מפלה לארסון וגם הם במאזן 3:1, כמו המנצחת.