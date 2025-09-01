פרויקט "קבוצת החוד" בעיר חיפה יוצא לדרך

חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט ויו"ר דירקטוריון אצטדיון סמי עופר - צביקה ברבי, הוא ממובילי חזון "קבוצות החוד" שרוקמת עור וגידים בימים אלה. ברבי מתכוון לבצע מהפכה בתחום הספורט בחיפה.

ברבי, אשר הוביל בשנה האחרונה מספר רפורמות ושינויים בתחום הספורט, קיים היום (שני) ישיבת התנעה לפרויקט "קבוצות החוד", תוכנית אשר גובשה בחודשים האחרונים יחד עם גורמי המקצוע בעירייה, ראשות הספורט והובאה לפתחו של ראש העיר יונה יהב.

מטרת התוכנית הינה גיבוש ארבע קבוצות אשר יהוו את עיקר הקבוצות אשר יתמכו על ידי העירייה: בראש קבוצת החוד תעמוד הפועל חיפה ויצטרפו אליה נווה שאנן, נווה יוסף ובית"ר חיפה (מכבי חיפה אינה יכולה להיתמך ע"י העירייה היות והיא חברה בע"מ ולעירייה אסור לתמוך בחברות כאמור).

שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)

חבר המועצה צביקה ברבי: "הגיע הזמן לקדם את הכדורגל בחיפה ולייצר הבדלה בין קבוצות מקצועניות או קבוצות אשר שואפות להיות מקצועניות לבין חוגים, נייצר מנגנון שמכבד את כל האגודות, אבל קבוצות החוד יהוו את קבוצות הדגל של חיפה, כל אחת ורמתה ונעשה הכל על מנת לסייע להם להתפתח".

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק: "מאז נכנס צביקה ברבי לתפקידו השינוי מורגש באופן חסר תקדים, ברבי מוביל באומץ רב מהפכה אמיתית אשר תסייע רבות להפועל חיפה בפרט ולקבוצות הכדורגל הוותיקות בחיפה בכלל, אנחנו מברכים על היוזמה ונסייע ככל הנדרש". כאמור, הסתיימה עבודת המטה בדרגים המקצועיים וכעת ברבי יחל להניע את המהלך במסגרת מועצת העיר ובראשם ראש העיר יונה יהב.