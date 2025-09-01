פורסם לוח המשחקים של ליגות נערים ג' ארצית

יונתן גינזבורג
|
בשעה טובה פורסמו לוחות משחקי ליגות נערים ג' ארצית צפון ודרום, בשנתוני 2012, לעונת המשחקים 2025/26, שתחל ב-13/09 ועתידה להסתיים ב-16/05/2026. מדובר בליגה השנייה בטיבה לשנתון אחרי ליגת נערים ג' – על. בין היתר, אפשר למצוא בליגות העונה את הפועל רמת גן, הפועל חיפה, בית"ר טוברוק, הפועל נוף הגליל ומכבי יפו.
ליגת נערים ג' ארצית דרום, מחזור 1
הפועל ניר רמת השרון – מכבי יפו
מכבי שוהם – הפועל רעננה
מ.ס. איחוד דרום השרון – מכבי קריית גת
הפועל רמת גן דרום – בית"ר נורדיה ירושלים
עירוני מודיעין – סקציה נס ציונה
מכבי הרצליה – מכבי יבנה
הפועל הוד השרון – מכבי באר שבע
מכבי עמישב פתח תקווה – בית"ר תל אביב חולון
מ.ס. באר שבע – מ.כ. ירמיהו חולון
הפועל קריית אונו (חופשית)
ליגת נערים ג' ארצית צפון, מחזור 1
עירוני נשר- הפועל עפולה
מכבי עמק חפר – הפועל עכו
מכבי צור שלום – מכבי חיפה גולדשנפלד
הפועל נוף הגליל – בית"ר נהריה
הפועל עירוני כרמיאל – בית"ר חיפה
מ.כ. גליל גולן – מכבי אחי נצרת
מ.ס. בני יפיע – מ.ס. רשת מתנסים טבעון
בית"ר טוברוק – הפועל חיפה
הפועל בני אעבלין – מ. כדורגל נהלל יזרעאל
מכבי ברקאי (חופשית)