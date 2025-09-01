פורסם לוח המשחקים של ליגות נערים ג' ארצית

בשעה טובה פורסמו לוחות משחקי ליגות נערים ג' ארצית צפון ודרום, בשנתוני 2012, לעונת המשחקים 2025/26, שתחל ב-13/09 ועתידה להסתיים ב-16/05/2026. מדובר בליגה השנייה בטיבה לשנתון אחרי ליגת נערים ג' – על. בין היתר, אפשר למצוא בליגות העונה את הפועל רמת גן, הפועל חיפה, בית"ר טוברוק, הפועל נוף הגליל ומכבי יפו.

ליגת נערים ג' ארצית דרום, מחזור 1

הפועל ניר רמת השרון – מכבי יפו

מכבי שוהם – הפועל רעננה

מ.ס. איחוד דרום השרון – מכבי קריית גת

הפועל רמת גן דרום – בית"ר נורדיה ירושלים

עירוני מודיעין – סקציה נס ציונה

מכבי הרצליה – מכבי יבנה

הפועל הוד השרון – מכבי באר שבע

מכבי עמישב פתח תקווה – בית"ר תל אביב חולון

מ.ס. באר שבע – מ.כ. ירמיהו חולון

הפועל קריית אונו (חופשית)

ליגת נערים ג' ארצית צפון, מחזור 1

עירוני נשר- הפועל עפולה

מכבי עמק חפר – הפועל עכו

מכבי צור שלום – מכבי חיפה גולדשנפלד

הפועל נוף הגליל – בית"ר נהריה

הפועל עירוני כרמיאל – בית"ר חיפה

מ.כ. גליל גולן – מכבי אחי נצרת

מ.ס. בני יפיע – מ.ס. רשת מתנסים טבעון

בית"ר טוברוק – הפועל חיפה

הפועל בני אעבלין – מ. כדורגל נהלל יזרעאל

מכבי ברקאי (חופשית)