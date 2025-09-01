יום שני, 01.09.2025 שעה 16:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג' ארצית דרום
לוח תוצאות

פורסם לוח המשחקים של ליגות נערים ג' ארצית

ההתאחדות העבירה לקבוצות הליגה השנייה בשנתון 2012 את לוח המשחקים. המחזור ה-1 בדרום: הפועל ר"ג – נורדיה ירושלים, בצפון: טוברוק – הפועל חיפה

|
בית”ר עירוני נהריה נערים ג’ (שאדי עוואד Quiq shot29)
בית”ר עירוני נהריה נערים ג’ (שאדי עוואד Quiq shot29)

בשעה טובה פורסמו לוחות משחקי ליגות נערים ג' ארצית צפון ודרום, בשנתוני 2012, לעונת המשחקים 2025/26, שתחל ב-13/09 ועתידה להסתיים ב-16/05/2026. מדובר בליגה השנייה בטיבה לשנתון אחרי ליגת נערים ג' – על. בין היתר, אפשר למצוא בליגות העונה את הפועל רמת גן, הפועל חיפה, בית"ר טוברוק, הפועל נוף הגליל ומכבי יפו.

ליגת נערים ג' ארצית דרום, מחזור 1

הפועל ניר רמת השרון – מכבי יפו

מכבי שוהם – הפועל רעננה

מ.ס. איחוד דרום השרון – מכבי קריית גת

הפועל רמת גן דרום – בית"ר נורדיה ירושלים

עירוני מודיעין – סקציה נס ציונה

מכבי הרצליה – מכבי יבנה

הפועל הוד השרון – מכבי באר שבע

מכבי עמישב פתח תקווה – בית"ר תל אביב חולון

מ.ס. באר שבע – מ.כ. ירמיהו חולון

הפועל קריית אונו (חופשית)

ליגת נערים ג' ארצית צפון, מחזור 1

עירוני נשר- הפועל עפולה

מכבי עמק חפר – הפועל עכו

מכבי צור שלום – מכבי חיפה גולדשנפלד

הפועל נוף הגליל – בית"ר נהריה

הפועל עירוני כרמיאל – בית"ר חיפה

מ.כ. גליל גולן – מכבי אחי נצרת

מ.ס. בני יפיע – מ.ס. רשת מתנסים טבעון

בית"ר טוברוק – הפועל חיפה

הפועל בני אעבלין – מ. כדורגל נהלל יזרעאל

מכבי ברקאי (חופשית)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */