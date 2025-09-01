מכבי ת"א הודיעה: סטואיץ' עוזב רשמית לסוצ'י

מכבי תל אביב הודיעה היום (שני) רשמית כי הבלם נמניה סטואיץ’ עוזב את הקבוצה. הסרבי הצטרף למועדון באוגוסט 2024 מהכוכב האדום בלגרד, כבש 6 שערים ב-42 הופעות בכל המסגרות ועזר לצהובים לזכות באליפות המדינה ובגביע הטוטו.

בסוצ'י מתכננים להציג את סטואיץ' באופן רשמי כשחקן חדש במהלך היום. המועדון נפרד מהסרבי בן ה-27: “תודה על המחויבות והתרומה במהלך שנה בלתי נשכחת בצהוב-כחול, ובהצלחה בהמשך הדרך”.

בעונת 2025/26, סטואיץ’ עוד נמנה בסגל של מחזיקת הצלחת מישראל והיה חלק בלתי נפרד ממשחקי הקבוצה בתחרויות של אופ”א, עם 6 הופעות נוספות באירופה – במהלכן סייע למכבי ת”א להבטיח קמפיין אירופי נוסף.

נמניה סטואיץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

המעבר מהווה מכה לא פשוטה עבור המאמן ז'ארקו לאזטיץ', שייאלץ להסתדר ללא אחד מעמודי התווך בהגנה שלו. עם החתימה בסוצ'י, יצטרף סטואיץ' גם לסגל של דרגן סטויקוביץ', מאמן נבחרת סרביה, שם הוא נחשב לאחד השחקנים המבטיחים בקו האחורי.