עוקץ המנוי: אוהד הפועל ב"ש נעקץ באלפי שקלים

משה, אוהד של הפועל באר שבע, ניסה לרכוש מנוי ליציע הדרומי באצטדיון טוטו טרנר. במקום זאת הוא מצא את עצמו נופל קורבן לעוקץ מתוחכם, שבסופו נפל להונאה לכאורה כשהעביר מחשבונו כ-7,000 שקלים.

הכול החל כשנתקל בהודעה בקבוצת טלגרם של אוהדי הקבוצה, שם הציע אדם בשם "אהרון כהן" מנוי למכירה. "הוא ביקש 1,000 שקל בטענה שזה עבור העברת בעלות", משחזר משה, "כשרציתי לוודא מול חברת הכרטיסים של באר שבע, ‘שפע הפקות’, אמרו לי שאין דבר כזה ואז חשדתי שמדובר במרמה".

אלא שהחשד לא עצר את המעשה. משה העביר 1,000 שקל באמצעות ביט, ובימים שלאחר מכן קיבל טלפונים נוספים - הפעם מאישה שהציגה את עצמה כעובדת ‘שפע הפקות’ וניסתה להרגיע אותו שהכול חוקי. זמן קצר לאחר מכן נכנס לתמונה מתחזה נוסף, שהציג את עצמו כמאבטח מידע של ביט. הוא טען כי יוכל להשיב את הכסף, אך בפועל גרם לכך שמשה מסר פרטי כרטיס וסיסמאות וכך נעלמו עוד 5,000 שקלים מחשבונו, כך הוא טוען.

אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

משה פנה למשטרה והגיש תלונה בתחנת בני ברק, אולם לדבריו עד כה לא קיבל טיפול ממשי. כעת הוא בוחר לשתף את סיפורו כדי למנוע מאחרים להיפגע: "אל תתפתו להצעות מפתות, ואל תמסרו פרטים אישיים או קודים לאף אחד. המחיר עלול להיות כבד מאוד".

כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום”, יש סכנה לעוקץ כרטיסים למשחקי ליגת העל בפייסבוק. זאת אחרי שאוהדים רצו לרכוש כרטיסים למשחק בין בית”ר ירושלים למכבי חיפה, נכה צה”ל למשל ביקש לרכוש זוג כרטיסים ב-400 שקלים מבחור שמציג את עצמו בתור “נועם”. האחרון אמר שהכסף לא עבר, ביקש שיעשה שוב את העברה כאשר ביקש ממנו את קוד האישור, וככה “נועם” עקץ כ-800 שקלים.

