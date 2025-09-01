נשיא המדינה ביקר במרכז הטניס שנפגע בק"ש

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ביקרו היום (שני) במרכז הטניס והחינוך קריית שמונה, במטרה להתרשם מקרוב מהשיקום המתמשך של המרכז ולהדגיש את תרומתו החינוכית והקהילתית לאזור. הביקור הדגיש את האתגרים הפיזיים והקהילתיים של המרכז, שנפגע מתחילת המלחמה, לצד המחויבות לחיזוק החוסן ושיקום הילדות, הילדים, התושבות והתושבים.

הביקור התקיים בליווי ראש העיר אביחי שטרן, מנכ"ל מרכזי הטניס והחינוך בישראל איל תעוז, מנהל מרכז הטניס והחינוך קרית שמונה טל אמסלם, שגריר מרכזי הטניס והחינוך בישראל אנדי רם ובת אל ג'רבי מנכ״לית ערכים בספורט. הנשיא ורעייתו קיימו סבב מפגשים עם 30 ילדות וילדים, ביניהם עשרה ילדים ממג'דל שמס ומשתתפי תוכניות "חבק" ו"חיים משותפים". הנשיא ורעייתו קיימו שיח פתוח ואותנטי עם הילדות והילדים של המרכז, והתרשמו מהמחויבות של הצוות המקצועי למתן ליווי חינוכי, תמיכה כלכלית וסיוע בציוד אישי.

במהלך הביקור נערך טקס נטיעת עץ הנשיא בצמוד למרכז, המיועד להפוך לפינת ישיבה עם שילוט לכבודו. העץ, עץ זית, נבחר כסמל לשלום, צמיחה והתחדשות, ומשקף את תהליך השיקום הפיזי והקהילתי של המרכז. בנוסף, הוענק לנשיא מגן זכוכית עם תמונות מהמרכז לצד מחבט עטוף ברסיסי מלחמה – המחשה חיה של הדואליות בין חיי הספורט לבין המציאות הביטחונית באזור.

הנשיא הרצוג ורעייתו נוטעים עץ (עמוס בן גרשום/לע"מ)

למרות הפגיעות, המרכז ממשיך להוות עוגן קהילתי וספורטיבי משמעותי ולשמור על ערכי המצוינות הספורטיבית והחינוכית שעליהם נוסד. מתוך תשעת מגרשיו, ארבעה פעילים כיום וחמישה נוספים עדיין סגורים, בעוד תהליך השיקום הפיזי והקהילתי מתקדם בהדרגה. מאז הקמתו ב-1979, המרכז פיתח גישה ייחודית המשלבת מצוינות ספורטיבית עם חינוך ערכי, ומעניק מסגרת תומכת לצעירות וצעירים מהגליל העליון והצפון המעוניינים להצטיין ולהתמודד עם אתגרים גם בתקופות מורכבות.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג: “היום בקריית שמונה ראינו כיצד מרכז הטניס והחינוך צומח מתוך הכאב והקושי והופך לסמל של עמידה איתנה, צמיחה ותקווה. המפגש עם ילדות וילדי הצפון ריגש אותנו מאוד, והראה עד כמה החינוך והספורט הם לא רק מסגרת לפנאי אלא עוגנים של ערכים, חוסן ושותפות. במסגרת פרויקט 'מחליפים מילה' שאנו מובילים בבית הנשיא, אנו מדגישים את הכוח של שיחה, הקשבה וערכים. והספורט כאן משקף בדיוק את זה, תחרותיות לצד הוגנות, מצוינות לצד חברות, חוסן אישי לצד אחריות קהילתית. יחד, נמשיך לבנות עתיד של התחדשות ושלום”.

איל תעוז, מנכ"ל מרכזי הטניס והחינוך בישראל: "ביקורו של נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל במרכז הטניס והחינוך קריית שמונה, מחזק את תחושת החוסן והשליחות שלנו. המרכז שנפתח מחדש כבר במאי האחרון וקיבל את ילדות וילדי העיר והצפון ציין היום בנטיעת עץ הנשיא במרכז סמל לציונות החדשה והפריחה שתגיע לאזור הצפון. אני מאחל הצלחה רבה לכל התלמידות והתלמידים בשנת הלימודים הקרובה. תודה לנשיא ורעייתו ולראש העיר קריית שמונה על ההשתתפות והתמיכה. הספורט מקנה ערכים חשובים, מחזק את החוסן ומטפח מצוינות – ואנו גאים להמשיך ולספק מסגרת שבה כל ילדה וילד יכולים לפרוח ולהגשים את הפוטנציאל שלהם”.

הנשיא הרצוג עם מחבט טניס (עמוס בן גרשום/לע"מ)

אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה: “מרכז הטניס והחינוך קריית שמונה מעניק לילדות וילדי העיר והאזור ערכים חשובים ותורם לחוסן שלהם. לצד אירוח תחרויות לאומיות ובינלאומיות, אני רואה את כולם מגיעים לפה כילדים וילדות, ואין לי ספק שצומחים כאן האלופים הבאים. תודה רבה לנשיא המדינה ורעיתו שהגיען לקריית שמונה ולמרכז הטניס והחינוך ותודה לצוות המרכזים על השליחות וקידום ילדות וילדי קרית שמונה”.

אנדי רם, שגריר מרכזי הטניס והחינוך בישראל: “אני מודה לנשיא המדינה ורעייתו על הביקור המרגש והמחזק במרכז הטניס והחינוך קריית שמונה. נוכחותם כאן נותנת השראה עצומה לילדות ולילדים, שמבינים עד כמה המדינה רואה בהם את דור העתיד. כמי שצמח דרך טניס והספורט, אני יודע כמה כוח יש למסגרת הזאת לחנך, לחזק ולהעניק כלים לחיים – וביקור הנשיא הוא הוכחה לחשיבות של המרכז ושל השליחות שלנו בצפון. תודה לצוות המרכז בקריית שמונה ולערכים בספורט שותפינו לדרך”.

טל אמסלם, מנהל מרכז הטניס והחינוך קריית שמונה: “מרכז הטניס והחינוך קריית שמונה נמצא בתהליך שיקום משמעותי – חמשת המגרשים שעדיין אינם פעילים והנזקים שנגרמו אינם פשוטים. עם זאת, אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ כדי להחזיר את המקום לפעילות מלאה. ביקור הנשיא ורעייתו חיזק את תחושת השליחות שלנו והראה לילדות ולילדים כמה הם חשובים, כשהם מתקבלים בסביבה תומכת שמעצימה אותם לא רק בספורט, אלא גם בחיים”.