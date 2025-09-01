יום שני, 01.09.2025 שעה 15:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

רוני ברדג'י יירשם בקבוצת המילואים של בארסה

אחרי שהצליחו לרשום 3 שחקנים רק לפני המחזור האחרון ושעות לתום מועד חלון הקיץ, הקטלונים הודיעו שהרכש השבדי לא ייכלל רשמית בסגל הקבוצה הראשונה

|
רוני ברדג'י (IMAGO)
רוני ברדג'י (IMAGO)

חלון ההעברות ייסגר בעוד מספר שעות, וברצלונה ממשיכה במרוץ לרישום שחקניה. ההחתמה השנייה של הקיץ, רוני ברדג’י, עדיין לא נרשם באופן רשמי ללה ליגה. המועדון הקטלוני רצה לרשום אותו דרך הקבוצה הראשונה, אך בסופו של דבר נאלץ לעשות את זה בקבוצת המילואים, ‘בארסה אתלטיק’.

השחקן השבדי שותף בכל קדם העונה ואף כבש במשחק בראשון שלו בבארסה, אך לא נכלל באף אחד ממחזורי הליגה הראשונים. למרות זאת, ברדג’י הפגין אופטימיות רבה בשבוע האחרון, כשהוא אף פרסם תמונה באינסטגרם, בה רשם כי “הרגע שלו יגיע בקרוב”.

האנזי פליק וצוות האימון מעוניינים שהשחקן לא יאבד קצב, ולכן בפגרת הנבחרות הקרובה הוא ככל הנראה יערוך את הופעת הבכורה שלו בקבוצת המילואים, אם המאמן ג’וליאנו בלטי יחליט שזה הזמן המתאים. חשוב לציין כי השבדי יישאר בדינמיקה של הקבוצה הראשונה, וימשיך להתאמן עמה כשהוא כמובן גם יוכל לשחק עם הבוגרים. 

מרקוס רשפורד ורוני ברדגמרקוס רשפורד ורוני ברדג'י. אחד נרשם ואחד לא (IMAGO)

כך מסתיים לו עוד קיץ מותח בברצלונה סביב רישום השחקנים. במחזור הראשון במיורקה, המועדון הצליח לרשום את הרכישות מרקוס רשפורד וז’ואן גארסיה רק באותו היום, כאשר וויצ’ך שצ’סני וג’רארד מרטין הצליחו להירשם רק לפני המחזור האחרון אתמול נגד ראיו וייקאנו. 

כבר לא מושלמת: בארסה נעצרה מול ראיו 1:1
