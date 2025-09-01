רוני ברדג'י יירשם בקבוצת המילואים של בארסה

חלון ההעברות ייסגר בעוד מספר שעות, וברצלונה ממשיכה במרוץ לרישום שחקניה. ההחתמה השנייה של הקיץ, רוני ברדג’י, עדיין לא נרשם באופן רשמי ללה ליגה. המועדון הקטלוני רצה לרשום אותו דרך הקבוצה הראשונה, אך בסופו של דבר נאלץ לעשות את זה בקבוצת המילואים, ‘בארסה אתלטיק’.

השחקן השבדי שותף בכל קדם העונה ואף כבש במשחק בראשון שלו בבארסה, אך לא נכלל באף אחד ממחזורי הליגה הראשונים. למרות זאת, ברדג’י הפגין אופטימיות רבה בשבוע האחרון, כשהוא אף פרסם תמונה באינסטגרם, בה רשם כי “הרגע שלו יגיע בקרוב”.

האנזי פליק וצוות האימון מעוניינים שהשחקן לא יאבד קצב, ולכן בפגרת הנבחרות הקרובה הוא ככל הנראה יערוך את הופעת הבכורה שלו בקבוצת המילואים, אם המאמן ג’וליאנו בלטי יחליט שזה הזמן המתאים. חשוב לציין כי השבדי יישאר בדינמיקה של הקבוצה הראשונה, וימשיך להתאמן עמה כשהוא כמובן גם יוכל לשחק עם הבוגרים.

מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י. אחד נרשם ואחד לא (IMAGO)

כך מסתיים לו עוד קיץ מותח בברצלונה סביב רישום השחקנים. במחזור הראשון במיורקה, המועדון הצליח לרשום את הרכישות מרקוס רשפורד וז’ואן גארסיה רק באותו היום, כאשר וויצ’ך שצ’סני וג’רארד מרטין הצליחו להירשם רק לפני המחזור האחרון אתמול נגד ראיו וייקאנו.