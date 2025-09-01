קטש: הפועל פייבוריטית, מה שינאי עשה קיצוני

עודד קטש התארח היום (שני) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE והתייחס לשלל נושאים בוערים – מהתרגשותו אחרי הניצחון של נבחרת ישראל על צרפת, דרך מקומה של הנבחרת והציפיות ממנה, ועד להתקדמות של שחקנים בולטים כמו דני אבדיה, ים מדר ורומן סורקין. קטש גם דיבר על סוגיות בסגל, על ההחתמות החדשות במכבי תל אביב והאתגר ביורוליג מול יריבות חזקות, כולל הפועל תל אביב, שלדבריו הפכה לאחת הקבוצות הגדולות באירופה מבחינת תקציב ועומק.

איך ראית את המשחק אתמול?

”התרגשות גדולה, באמת התעלות. כולנו התרגשנו, בטח בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ששרקו בוז ומפח הנפש יום קודם עם פולין. הייתה התעלות מנטלית יוצאת דופן”.

הצטיינת מול צרפת בעבר ב-1997, זה החזיר אותך אחורה?

”לא כל כך, צרפת של אז גם לא הייתה מה שהיא היום”.

עודד קטש (רועי כפיר)

עד לאן הנבחרת יכולה להגיע?

”אתמול קיבלנו ביטחון שאפשר לעשות את זה ושהכל יכול לקרות. זה חשוב, אבל צריך להיזהר שהמשחק אתמול לא ייתן את התחושה שאנחנו פייבוריטים גדולים מול הבלגים, ואני בטוח שאריאל בית הלחמי יידע לעשות את זה”.

מה דעתך על תמיד בלאט שלא בנבחרת?

”לטובת הנבחרת, ניסיתי איכשהו לגרום לזה לקרות כי אני חושב שתמיר כן צריך להיות בנבחרת, אבל זה מים מתחת לגשר, צריך להתקדם קדימה”.

דני אבדיה וים מדר זה כמו קטש ושפר וצמדים אחרים?

”במשחק הראשון זה היה דני ורומן, גם תומר גינת היה מדהים, יובל זוסמן בורג מאוד חשוב, היכולות של אבדיה באו לידי ביטוי, החשיבות של ים מאוד ברורה וגם האופי והיכולת. חשוב שיישאר בריא”.

דני אבדיה וים מדר בטירוף (IMAGO)

לא הייתה הכרעה על האלופה בעונה שעברה. איך אתה רואה את זה?

”ברמה הספורטיבית, הדבר שאני הכי שונא זה תיקו. בכדורסל אין כזה דבר, בכדורגל לפעמים יש, אבל תיקו זה קשה. ברמה הלאומית עדיף שלא הייתה מלחמה, אבל מה נעשה?”

איך אתה רואה את ההתקדמות של רומן סורקין?

”זה תהליך טבעי של שחקנים, היכולות שלו ברורות מהתחלה, אני שמח על ההצלחה שלו. הוא התמודד עם האתלטים הגדולים באירופה ונקווה שהוא יחזיק מעמד ויתאושש מהר כי יש עוד עבודה. אני נהנה לאמן אותו ולראות את ההצלחה”.

הוא יהיה הסנטר הראשון שלך?

”לא ניכנס לעמדות, אבל הוא יהיה שחקן מאוד משמעותי”.

רומן סורקין בטירוף (FIBA)

הסנטר קליפורד אומורואי שהוחתם יישאר?

”עוד שחקן שאין לו את הניסיון האירופי, זה לא אולי הפרופיל שחיפשנו או קיווינו, אבל השוק מאוד קשה בעניין הזה. השמות דלים והקבוצות שמחפשות מאוד עשירות ודומיננטיות אז החלטנו ללכת עליו והוא פה להישאר”.

סיימתם עם החתמות?

”הכל סגור עד שנמצא הזדמנות להשתפר”.

אתה מרוצה מהסגל שמתהווה?

”מרוצה זו שאלה טריקית לכל מאמן. כמאמן אתה רואה את החסרונות, אבל עם הזמן צריך למצוא את האופטימיות. האתגר זה לחבר המון שחקנים שאין להם ניסיון אירופי. בעונה הראשונה שלי היו שחקנים עם ניסיון אירופי ועדיין לקח חצי שנה להתחבר, אז זה הרבה יותר מאתגר. שחקנים נכנסים לכושר, היו חסרים לנו גבוהים”.

יש לך ביורוליג את הפועל תל אביב שהלכה על החתמות נוצצות.

”יש את הפיקנטריה, אבל בסוף זו עוד קבוצת יורוליג בתקציב גבוה, אולי מה-2-3 הגדולים באירופה. יש להם סגל עמוק, מנוסה ואיכותי, מבחינתנו זה לא משנה את העובדה שאנחנו מתמודדים בליגה חזקה שהולכת ומשתפרת. זו תחרות הכדורסל הכי קשה עד רמת הפלייאוף ב-NBA”.

עופר ינאי ו-וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי ו-IMAGO)

הדרבי התל אביבי יעשה טוב ליורוליג?

”כל עוד המשחקים יחזרו לארץ מבחינתי זה טוב”.

הפועל תל אביב פייבוריטית מבחינת המיקומים השנה?

”אם תשאל אנשי כדורסל יגידו שכן, זה משהו שקשה להתעלם ממנו. מה שעופר ינאי עושה בשנתיים האחרונות קיצוני ויוצא דופן, צריכים להישאר מכבי תל אביב ולהתרכז בעצמנו. נהיה עוד המון שנים קדימה”.

טי ג’יי ליף יהיה בנבחרת בעתיד?

”הוא צריך להיות בנבחרת, הוא שחקן באמת ברמה גבוהה. כל מאמן היה שמח איתו”.

טי ג'יי ליף (חגי מיכאלי)

מה אתה יכול לספר עליו?

”כל מי שרצה שיגיע לארץ צדק לגמרי ואם היו סימני שאלה לי כבר אין”.

גור לביא מזכיר את תומר גינת, איך הוא ישתלב בסגל?

”תומר היה אדיר אתמול ומגיע לו הרבה קרדיט על איך שהנבחרת מתפקדת. גור מאותו חומר, הוא בן אדם מצוין כמו תומר, מאוד רוצה להצליח. ככל שעולים ברמה ובאינטנסיביות… ייקח לו זמן ללמוד, אבל אני מאוד שמח שהוא איתנו, זו החתמה חשובה עבורנו”.