יום שני, 01.09.2025 שעה 16:27
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

נק' למחשבה: סימני השאלה שעולים סביב בארסה

פודקאסט ברצלונה מסכם מעידה: השינויים המפתיעים, ז'ואן גארסיה, האם הגיע פנדל, האגו, החילופים, ה-VAR, הדשא, הלחץ של ראיו, פרמין והגרלת האלופות

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה יצאה לפגרת הנבחרות עם 1:1 בחוץ מול ראיו וייקאנו, שהיה למעידה הראשונה של הקבוצה העונה. אורי רייך, עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחק ואת חלון ההעברות שמגיע לסיומו.

מה בתפריט: השינויים המפתיעים בהרכב של פליק, הלחץ המצוין של ראיו שמנע מברצלונה להיות דומיננטית כהרגלה, נתוני המסירות של פדרי שמספרים את סיפור המשחק ההתקפי, היכולת מפתיחת העונה שמעלה כמה סימני שאלה, מצב הדשא בווייקאס, החיים ללא ה-VAR והאם הגיע פנדל על לאמין ימאל? 

עוד בפרק: החגיגה והעימות של מספר 10 החדש עם הקהל המקומי, “הטריק” שאיפשר לראיו לשבור את קו ההגנה של הקטלונים שוב ושוב, ההופעה הנהדרת של ז’ואן גארסיה שנכנע גם הוא ל-”קללת הווייקאס”, האכזבה מאולמו, החילופים שהביאו לפרצופים והסגירה השערורייתית בשער של המארחת.

וגם: הכניסה המאוחרת של לבנדובסקי, החשש של פליק מבעיית אגו בחדר ההלבשה, סאגת פרמין מגיע לסיומה, איזה ציון מגיע לחלון ההעברות של הקטלונים, כמה נקודות תשיג בארסה לאור הגרלת המשחקים באלופות ומגרש הבית המפתיע לקראת המחזור הבא – רגע לפני החזרה (אולי) לקאמפ נואו.

כבר לא מושלמת: בארסה נעצרה מול ראיו 1:1
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
