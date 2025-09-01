נק' למחשבה: סימני השאלה שעולים סביב בארסה

ברצלונה יצאה לפגרת הנבחרות עם 1:1 בחוץ מול ראיו וייקאנו, שהיה למעידה הראשונה של הקבוצה העונה. אורי רייך, עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחק ואת חלון ההעברות שמגיע לסיומו.

מה בתפריט: השינויים המפתיעים בהרכב של פליק, הלחץ המצוין של ראיו שמנע מברצלונה להיות דומיננטית כהרגלה, נתוני המסירות של פדרי שמספרים את סיפור המשחק ההתקפי, היכולת מפתיחת העונה שמעלה כמה סימני שאלה, מצב הדשא בווייקאס, החיים ללא ה-VAR והאם הגיע פנדל על לאמין ימאל?

עוד בפרק: החגיגה והעימות של מספר 10 החדש עם הקהל המקומי, “הטריק” שאיפשר לראיו לשבור את קו ההגנה של הקטלונים שוב ושוב, ההופעה הנהדרת של ז’ואן גארסיה שנכנע גם הוא ל-”קללת הווייקאס”, האכזבה מאולמו, החילופים שהביאו לפרצופים והסגירה השערורייתית בשער של המארחת.

וגם: הכניסה המאוחרת של לבנדובסקי, החשש של פליק מבעיית אגו בחדר ההלבשה, סאגת פרמין מגיע לסיומה, איזה ציון מגיע לחלון ההעברות של הקטלונים, כמה נקודות תשיג בארסה לאור הגרלת המשחקים באלופות ומגרש הבית המפתיע לקראת המחזור הבא – רגע לפני החזרה (אולי) לקאמפ נואו.