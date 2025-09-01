ההתאחדות העבירה הגרלות לליגות נערים ג'

בשעה טובה פורסמו לוחות משחקי ליגות נערים ג' מחוזיות, בשנתון 2012 לעונת 2025/26. שמונה מחוזות - שפלה, מרכז, דרום, דן, שרון, יזרעאל, מפרץ וצפון יכילו העונה 165 קבוצות סה"כ, כשבשונה מעונות קודמות, מתכונת המשחקים שונתה במעט לנוכח הכמויות. מה גם שמקומות 7-1 יעפילו בתום העונה לליגה בכירה יותר.

להלן ההודעה הרשמית של ההתאחדות לכדורגל, מתוך הפרוטוקול, לשם הבנת בניית הליגות לעונת המשחקים 2025/26 וקיום המשחקים בהם:

"ביום 14/08/25 הסתיים רישום הקבוצות בליגות המחוזיות. לאחר שיבוץ הקבוצות במחוזות הרלוונטיים, נמסר לוועדה כי שיבוץ הקבוצות במחוזות הוא כדלקמן: מחוזות המרכז והדרום: שפלה - 18 קבוצות, דן - 18 קבוצות, דרום – 16 קבוצות ומרכז - 18 קבוצות.

לאור האמור, הליגות הנ"ל ישוחקו במתכונת של שני סיבובים, כאשר כל קבוצה תפגוש בכל קבוצה פעמיים, פעם אחת בחוץ ופעם אחת בבית. מכאן יוצא כי במחוזות שפלה, דן ומרכז יתקיימו 34 מחזורים, ובמחוז דרום יתקיימו 30 מחזורים סה"כ.

מחוזות השרון והצפון: צפון - 24 קבוצות, מפרץ - 23 קבוצות, יזרעאל - 24 קבוצות ושרון - 24 קבוצות. כפי שניתן לראות, מדובר במספר גדול יותר של קבוצות ולא ניתן לקיים את הליגות במתכונת של שני סיבובים.

שני סיבובים משמעותו ליגה של 46 מחזורים, דבר שאינו אפשרי הן מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינת הקבוצות עצמן שלא ערוכות לכך. לאור האמור, החלטתנו היא כי הליגות האמורות תשחקנה במתכונת של סיבוב אחד בלבד (לפי הגרלה שתקבע בית או חוץ בכל מפגש).

לאחר סיום הסיבוב האמור, יתקיים סיבוב פלייאוף עליון אחד בלבד, של החלק העליון בטבלה, שיכלול את מקומות 1 עד 12. גם במקרה זה הקבוצות תיפגשנה פעם אחת בלבד ביניהן במסגרת הפלייאוף, לפי לוח משחקים שייקבע מראש לפי המקומות.

נזכיר, כי העונה הקרובה היא עונת מעבר וכי מקומות 7-1 עולים ליגה (מי ללאומית ומי לארצית, בהתאם לאמור בהוראת השעה שפורסמה). בסיטואציה הזו הליגות יגיעו ל-34 מחזורים כמו שקורה בליגות הדרומיות.

תינתן ההזדמנות לקבוצות להעפיל למשחקי העלייה ומשם לנסות ולזכות בהעפלה לליגה הבכירה. מאחר ומדובר בליגה מחוזית, בה אין ירידות ליגה, לא יתקיים פלייאוף תחתון, והקבוצות במקומות 13 ואילך יסיימו את העונה עם תום הסיבוב הראשון".

ליגת נערים ג' מרכז, מחזור 1

הפועל רמת גן צפון – מכבי יהוד מונסון

הפועל מחנה יהודה – מכבי כפר סבא מערב

בית"ר פתח תקווה – הכח מכבי עמידר רמת גן

בני יהוד – שמשון תל אביב

מכבי הרצליה – מכבי השקמה חן דרום

הפועל ניר רמת השרון – מ.ס. כפר קאסם

שיכון ותיקים רמת גן – הפועל כפר שלם

הפועל הוד השרון צפון – גדנ"ע תל אביב

הפועל הרצליה מערב – בית"ר רמת גן

ליגת נערים ג' דרום, מחזור 1

מכבי באר שבע – מ.ס. באר שבע

מכבי אשקלון – עוצמה באר שבע

מכבי קריית מלאכי – הפועל בארי אשכול

מכבי עירוני חורה- מכבי עירוני נתיבות

מכבי קריית גת – עירוני אשקלון

הפועל ירוחם – מכבי ע. שדרות

בית"ר עירוני קריית גת – בני אילת

מ.ס. דימונה – מ.כ. מועצה אזורית חוף אשקלון

ליגת נערים ג' שפלה, מחזור 1

מכבי כנות – הפועל אשדוד

הפועל לוד – הפועל ע.ס. אבו גוש מבשרת ציון

מכבי עירוני אשדוד – מכבי יבנה

הפועל עירוני גדרה – בית"ר ע. מעלה אדומים

מכבי רחובות – עירוני מודיעין

מ.כ. מזכרת בתיה – בני אילת

מכבי אשקלון – מכבי גן יבנה

עירוני בית שמש – הפועל מרמורק

הפועל מ.ס. חבל מודיעין – בית"ר נורדיה ירושלים

ליגת נערים ג' דן, מחזור 1

מכבי באר יעקב – מ.כ.ע. אור יהודה

מ.ס. רמלה – שמשון תל אביב

הפועל צפרירים חולון – הפועל נחלת יהודה

הפועל ראשון לציון מערב – מכבי ע. בת ים

מכבי שוהם – מ.ס. בני יפו אורתודוכסים

מ.ס. שיכון המזרח – מכבי יהוד מונסון

א.ס. רמת אליהו – בית"ר פתח תקווה

הפועל הרצליה – עירוני בית דגן

ליגת נערים ג' שרון, מחזור 1

מכבי כפר סבא מזרח – מ.ס. פרדס חנה כרכור

מכבי צורן – מכבי עמק חפר

בית"ר כפר סבא – מ.כ. עירוני אריאל

איחוד בני באקה – מכבי ע. כפר יונה

מכבי השרון נתניה – בית"ר פרדס חנה

מ.כ. אור עקיבא – עירוני ראש העין

מ.ס. צעירי טייבה – הפועל כפר סבא מערב

מ.ס. קדימה צורן – הפועל לב השרון

שמשון בני טייבה – הפועל עירוני באקה אל גרבייה

מ.כ. עירוני קלנסוואה – הפועל עלייה כפר סבא

הפועל איחוד בני ג'ת – הפועל פרדסייה

מ.ס. טירה – הפועל חדרה מערב

ליגת נערים ג' מפרץ, מחזור 1

מכבי עתלית – מ.כ. כרמל חיפה

איחוד בני עכו – בית"ר חיפה

הועל מטה אשר – מכבי נהריה

הפועל קריית חיים – מ.כ. קריית חיים

מ.ס. רובי שפירא חיפה – מ.ס. צעירי חיפה

הפועל חיפה 2 – מ.כ. צופי חיפה

מ.ס. שפרעם – בית"ר נהריה

מכבי נווה שאנן – הפועל חוף הכרמל

מכבי עירוני קריית אתא – מ.כ. שפרעם

מכבי סקציה מעלות תרשיחא – הפועל טירת הכרמל

מ.כ. כבביר – מ.ס. קריית ים

מ.ס. קריית חיים (חופשית)

ליגת נערים ג' יזרעאל, מחזור 1

מ. עתלית – מץ.כ. אלנהדה נצרת

מכבי עוספיה – מכבי בני ריינה

בית"ר כפר מנדא – מ.כ. הפועל גלבוע

הפועל בית שאן – בני דבוריה

הפועל בועיינה – מ.ס. צעירי כפר כנא

מכבי אחי איכסאל – הפועל ע. ערערה

הפועל דליית אל כרמל – צעירי אום אל פאחם

מ.כ. אחווה כפר מנדא – הפועל אלאתיחאד נצרת

בית"ר אום אל פאחם – אחווה כפר קרע

הפועל נוף הגליל – מ.כ. נהלל יזרעאל

הפועל אום אל פאחם – הפועל יפיע

איחוד צעירי איכסאל – מכבי עין מאהל

ליגת נערים ג' צפון, מחזור 1

מכבי עירוני טמרה – מ.ס. בית ג'אן

אתלטיקו שפרעם – מכבי סקציה מעלות תרשיחא

הפועל בני דיר אל אסד – צעירי שעב

מ.כ. מעיליא – הפועל עירוני עראבה

הפועל סכנין – איחוד בני מג'דל כרום

הפועל דיר חנא – צעירי סכנין

מ.ס. ראמה – מ.ס. שפרעם

בני מג'אר – הפועל איחוד בני סמיע

מ.ס. כפר יאסיף – הפועל בני בענה

מ.ק. גולן קצרין – הפועל עמק הירדן

מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל – עירוני טבריה

מכבי צעירי ירכא – הפועל עירוני כרמיאל