גארסיה מנע קריסה: סדקים ראשונים בברצלונה

ברצלונה שוב יצאה מתוסכלת מאצטדיון וייקאס. אמש (ראשון) סיימה האלופה ב־1:1 מול ראיו וייקאנו, איבדה את פסגת הליגה הספרדית והותירה אחריה לא מעט סימני שאלה, אבל גם נקודת אור אחת גדולה בשם ז'ואן גארסיה.

המשחק הזה שימש תזכורת כואבת לכך שהמגרש של ראיו הוא כזה שלא סולח לברצלונה. צ'אבי נכשל שם פעמיים, רונאלד קומאן שילם בתפקידו, והאנזי פליק חמק בעונה שעברה בקושי. הפעם גם הוא לא הצליח, כשברצלונה איבדה יתרון יקר וראתה את ראיו משחקת ללא פחד למרות עייפות מהמשחק האירופי ביום חמישי.

הכוכב האמיתי של ברצלונה לא היה לאמין ימאל שכבש, ולא ראפיניה שהחמיץ פעמיים, אלא השוער הצעיר. גארסיה סיפק הצגה יוצאת דופן עם ארבע הצלות גדולות, וברגעים רבים מנע מהמשחק להפוך לתבוסה. עם שוער כזה, מארק-אנדרה טר שטגן ימצא את עצמו על הספסל יותר ממה שחשב.

כבר לא מושלמת: בארסה נעצרה מול ראיו 1:1

ההצלה שלו מול ראטיו בדקה ה-12 כבר הוגדרה כנס. עוד לפני ההפסקה עצר הספרדי לפחות שני מצבים של שער בטוח, ובסיום קיבל מחמאות על משחק שהוכיח כי החתמתו הייתה בינגו. למרות זאת, גם הוא לא יכול היה למנוע את השוויון של פרס, שנשאר חופשי לחלוטין בצד הרחוק.

"גארסיה המושיע" בכותרת בספרד (צילום מסך)

הבעיה הגדולה של פליק נעוצה בהגנה. המאמן הגרמני ניסה רוטציה, הציב את אריק גארסיה לצד אנדראס כריסטנסן והחזיר את ז’ול קונדה לעמדת המגן הימני, אך הקבוצה שוב נראתה פגיעה. אלחנדרו באלדה וקונדה התקשו מול המהירות של שחקני האגף של ראיו, והכדורגל היצירתי שפליק חיפש מאחור לא עבד על כר הדשא הבעייתי של וייקאס.

הבעיה לא נגמרה בארבעת המגנים. גם בקישור ברצלונה איבדה כדורים רבים ולא הצליחה להפעיל לחץ גבוה באופן יעיל. פרנקי דה יונג הודה בסיום: "איבדנו הרבה כדורים ולא שלטנו במשחק". זו נקודה שמדאיגה במיוחד עבור פליק, שהציב לעצמו מטרה לבנות קבוצה יציבה מאחור מבלי לוותר על סגנון המשחק ההתקפי.

האנזי פליק (IMAGO)

בכלל, הדפוס מתחיל להדאיג. מול לבאנטה ברצלונה ספגה פעמיים ונראתה חשופה במעברים. מול מיורקה, ששיחקה בתשעה שחקנים, ההגנה קיבלה מנוחה יחסית. אך מול ראיו, היריבה בעטה 12 פעמים לשער, מתוכן שש למסגרת, ועוד שלושה שערים שנפסלו. ללא גארסיה, בארסה כנראה הייתה חוזרת עם הפסד צורב.

גם מבחינת ההתקפה לא נרשמה התקדמות. ראפיניה לא היה חד מול השער, פראן טורס התקשה כחלוץ מדומה ורוברט לבנדובסקי נותר על הספסל. פליק רצה ליצור קבוצה יותר ורסטילית בהנעת כדור, אך המגרש בווייקאס הפך את הניסיון למסורבל, והקבוצה נראתה כבולה.

נראה שלראשונה העונה משהו נשבר אצל הקבוצה של פליק, כשברצלונה לא איבדה רק את הפסגה אלא גם את הביטחון. השחקנים קרסו תחת הלחץ, ונסיבות סביב המשחק לא הקלו: בעיות ה-VAR במחצית הראשונה ומגרש שדמה יותר למגרש אימונים מאשר לאצטדיון ליגה בכירה. פליק, שניסה לשדר אופטימיות בתחילת העונה, מצא את עצמו מתוסכל מול הצטברות של מכשולים.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה אמנם זקוקה לשינוי מהותי כדי להתמודד עם קבוצות הלוחצות אותה בחוזקה, אך המסר הגדול שיצא מהערב בווייקאס הוא אחד: ז'ואן גארסיה כאן כדי להישאר. הוא נתן לברצלונה נקודה יקרה והוכיח שיש לה על מי לסמוך בין הקורות. אם ימשיך כך, יהיה קשה מאוד להוציא אותו מההרכב. ועדיין, אם לא יגיעו שיפורים במערך ההגנתי ובמשחק הקבוצתי, גארסיה לא יוכל להמשיך להציל לבדו את ברצלונה בכל שבוע.

המאמן הגרמני מצידו לא רק העיר לשחקניו בפומבי, אלא בעיקר עשה זאת גם בחדר ההלבשה. הוא הבהיר כי לא יהיו ויתורים בכל הנוגע לשאפתנות, לעבודה קשה או למחויבות הקולקטיבית, והדגיש שכדי לזכות באליפות אסור להוריד רגל מהגז באימונים או במשחקים, לא לאבד את הרעב להבקיע ולנצח, ולהבין שמדובר בקבוצה שבה אין מקום להחלטות אינדיבידואליות.

כך או כך, תיקו בווייקאס אולי אינו אסון, בארסה רשמה שם הפסד ושתי תוצאות תיקו בחמשת משחקי החוץ האחרונים, אך אובדן הפסגה כבר בתחילת העונה והיכולת הדלה מעוררים חששות. פליק יודע שעליו למצוא פתרון, אחרת העונה הזו עלולה להפוך למסע מתסכל כבר בשלבים הראשונים.