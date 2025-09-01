בב"ש מקווים שעד החזרה לליגה יצטרף בלם

אחרי שיצאה לפגרת הנבחרת באנרגיות נהדרות עם ה-0:7 המדהד מול עירוני טבריה, בהפועל באר שבע מקווים לנצל את ימי הפגרה לחיזוק הקבוצה בעמדות הבלם והכנף. בבאר שבע מאמינים שאחרי סגירת מועדי ההעברות באירופה יהיו הזדמנויות טובות יותר ולכן ממתינים בסבלנות.

במועדון מקווים לסגור בקרוב את העניינים מול ארנולד גריטה, שסיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז' וצריך להגיע עם באר שבע להסדר כספי מאחר שהוא מחזיק בחוזה גבוה מאוד. יחד עם זאת, הקבוצה הרומנית לא אוהבת את ההתמהמהות של גריטה ואם לא יסדיר את ענייניו עד מחר בבוקר הם יוותרו עליו וימשיכו הלאה, כשחלון ההעברות ברומניה נסגר ב-6.9. גם בני ריינה מעוניינת בשחקן, אבל לא מוכנה לשלם אפילו חצי משכרו הנוכחי.

בינתיים, מיגל ויטור בדרכו מפורטוגל לישראל ביחד עם אשתו ובנותיו שחלקן חזרו הבוקר ללימודים. מי שיעשה את הדרך ההפוכה הוא הלדר לופס שקיבל אישור להמריא לצורך חופשה משפחתית קצרה.

הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)

בקבוצה מחכים בקוצר רוח לסגירת חלון ההעברות בברזיל (בין יום שלישי לרביעי), שיסגור את הסיכוי של לוקאס ונטורה לחזור לברזיל, שם הוא מחוזר על ידי פורטאלזה מהמקום הלפני אחרון בליגה. גם אז, מקווים שלא יבוצעו ניסיונות ממועדונים מליגות בהן ההעברות עדיין מתקיימות, כמו איחוד האמירויות וטורקיה.