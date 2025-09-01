יום שני, 01.09.2025 שעה 14:45
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

"הניצחון מראה על הפוטנציאל האדיר בנבחרת"

קוזי'קרו ב"שיחת היום" אחרי צרפת: "הישג אדיר, אבדיה משחק מדהים, אבל צריך להחמיא גם לצוות המסייע. אפשר להגיע רחוק מאוד ויכול גם להיות מפח נפש"

|
דני אבדיה ואריאל בית הלחמי (FIBA)
דני אבדיה ואריאל בית הלחמי (FIBA)

נבחרת ישראל הדהימה אתמול (ראשון) את צרפת עם אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה. כעת דני אבדיה, ים מדר, תומר גינת והיתר רחוקים ניצחון נוסף על בלגיה או סלובניה מהעפלה לשלב הבא ביורובאסקט ואין ספק שיש למה לצפות. מי שעלה לדבר על הנבחרת בתוכנית “שיחת היום” הוא שחקן העבר, עידו קוזי’קרו.

שלום עידו.
”שלום, צהריים טובים”.

עידו, מה אתה לוקח מהניצחון הגדול הזה, אולי הכי גדול מאז הניצחון על יוגוסלביה ב-1979.
”קודם כל, ב-2005 ניצחנו את ספרד בהרכב מלא כששנה אחר כך הם היו אלופי העולם. הניצחון אתמול הוא בעיקר ניצחון יוקרתי ומראה על הפוטנציאל האדיר שיש לנבחרת שלנו. אמרתי שזו נבחרת שיכולה להפסיד לפולין, ומצד שני להסתכל לכל נבחרת בטופ האירופאי בלבן של העיניים.

“היכולת לקום מהפסד כל כך צורם ולבוא לנצח נבחרת צרפתית מאוד מוכשרת ומרשימה זה הישג אדיר. דיברנו וביקרנו על המשחק התקוע של הנבחרת, וזה שהיא מתבססת יותר מדי על היכולת האישית של דני אבדיה, ואתמול ראינו את הצוות המסייע מגיע. תומר גינת היה מעולה ומגיעה לו מילה טובה, וכמובן ים מדר שלקח לו שני משחקים להיכנס לקצב, ואתמול ראינו מה הוא יכול להביא לנבחרת הזו”.

שחקני הנבחרת חוגגים (IMAGO)שחקני הנבחרת חוגגים (IMAGO)

מה אתה חושב על הציוצים של עופר ינאי נגד קאדין קרינגטון?
”אני לא אוהב את זה. מותר לבקר, והגיעה לנבחרת שלנו קצת ביקורת אחרי המשחק נגד פולין. גם נגד איסלנד שניצחנו, לא הראינו יכולת גבוהה. קאדין קרינגטון שחקן מוכח בליגה שלנו. יש שחקנים יותר טובים בליגה שלנו, אבל לא את כולם אפשר לאזרח. הוא נתן אתמול משחק טוב”.

מי גיבור הניצחון שלך אתמול?
”אנחנו כאילו מקבלים את זה כמובן מאליו שיש לנו כוכב על בנבחרת כמו דני אבדיה, אבל אני חייב להחמיא גם לצוות המסייע בהובלת תומר גינת, ים מדר, רומן סורקין, איתן בורג שעלה לכמה דקות והפתיע. צריך גם לתת לאריאל בית הלחמי קרדיט על הדרך שלו”.

אתמול הוא הראה שיש לנו נבחרת יותר עמוקה.
”בנוסף לזה, אמרו כל מיני פרשנים שהוא צריך לחלק את הכוחות. אריאל בא מול נבחרת צרפת וניצח אותה. אני מאוד מקווה שנדע לקחת את הניצחון הזה ולמנף אותו ולא להפסיד לנבחרת כמו נבחרת בלגיה, שאנחנו יותר טובים ממנה, אבל היא יכולה לנצח אותנו.

“דני אבדיה משחק מדהים בשני צידי המגרש, תומר גינת, שזה היה עקב האכילס שלו, עושה מהלכים הגנתיים טובים ונותן אליפות מדהימה עד עכשיו”.

דני אבדיה (FIBA)דני אבדיה (FIBA)

עידו, מה אתה צופה לנבחרת בהמשך?
”יש לנו שני משחקים קשים. צריך לזכור שנבחרת צרפת הושיבה בצד אתמול את הכוכב שלה, ועדיין הניצחון הזה הוא אדיר. לגבי ההמשך, אנחנו צריכים לבוא באותה רמה של ריכוז ואינטנסיביות. העייפות תשחק תפקיד בסוף, אי אפשר לברוח מזה, והחוכמה של אריאל ושל כל הצוות המקצועי היא לדעת לווסת עומסים. לא להתבסס יותר מדי על דני ועל טעויות של היריבה. אני חושב שהנבחרת הזו יכולה ללכת רחוק מאוד, אבל באותה מידה זה יכול להסתיים במפח נפש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */