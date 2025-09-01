"הניצחון מראה על הפוטנציאל האדיר בנבחרת"

נבחרת ישראל הדהימה אתמול (ראשון) את צרפת עם אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה. כעת דני אבדיה, ים מדר, תומר גינת והיתר רחוקים ניצחון נוסף על בלגיה או סלובניה מהעפלה לשלב הבא ביורובאסקט ואין ספק שיש למה לצפות. מי שעלה לדבר על הנבחרת בתוכנית “שיחת היום” הוא שחקן העבר, עידו קוזי’קרו.

שלום עידו.

”שלום, צהריים טובים”.

עידו, מה אתה לוקח מהניצחון הגדול הזה, אולי הכי גדול מאז הניצחון על יוגוסלביה ב-1979.

”קודם כל, ב-2005 ניצחנו את ספרד בהרכב מלא כששנה אחר כך הם היו אלופי העולם. הניצחון אתמול הוא בעיקר ניצחון יוקרתי ומראה על הפוטנציאל האדיר שיש לנבחרת שלנו. אמרתי שזו נבחרת שיכולה להפסיד לפולין, ומצד שני להסתכל לכל נבחרת בטופ האירופאי בלבן של העיניים.

“היכולת לקום מהפסד כל כך צורם ולבוא לנצח נבחרת צרפתית מאוד מוכשרת ומרשימה זה הישג אדיר. דיברנו וביקרנו על המשחק התקוע של הנבחרת, וזה שהיא מתבססת יותר מדי על היכולת האישית של דני אבדיה, ואתמול ראינו את הצוות המסייע מגיע. תומר גינת היה מעולה ומגיעה לו מילה טובה, וכמובן ים מדר שלקח לו שני משחקים להיכנס לקצב, ואתמול ראינו מה הוא יכול להביא לנבחרת הזו”.

שחקני הנבחרת חוגגים (IMAGO)

מה אתה חושב על הציוצים של עופר ינאי נגד קאדין קרינגטון?

”אני לא אוהב את זה. מותר לבקר, והגיעה לנבחרת שלנו קצת ביקורת אחרי המשחק נגד פולין. גם נגד איסלנד שניצחנו, לא הראינו יכולת גבוהה. קאדין קרינגטון שחקן מוכח בליגה שלנו. יש שחקנים יותר טובים בליגה שלנו, אבל לא את כולם אפשר לאזרח. הוא נתן אתמול משחק טוב”.

מי גיבור הניצחון שלך אתמול?

”אנחנו כאילו מקבלים את זה כמובן מאליו שיש לנו כוכב על בנבחרת כמו דני אבדיה, אבל אני חייב להחמיא גם לצוות המסייע בהובלת תומר גינת, ים מדר, רומן סורקין, איתן בורג שעלה לכמה דקות והפתיע. צריך גם לתת לאריאל בית הלחמי קרדיט על הדרך שלו”.

אתמול הוא הראה שיש לנו נבחרת יותר עמוקה.

”בנוסף לזה, אמרו כל מיני פרשנים שהוא צריך לחלק את הכוחות. אריאל בא מול נבחרת צרפת וניצח אותה. אני מאוד מקווה שנדע לקחת את הניצחון הזה ולמנף אותו ולא להפסיד לנבחרת כמו נבחרת בלגיה, שאנחנו יותר טובים ממנה, אבל היא יכולה לנצח אותנו.

“דני אבדיה משחק מדהים בשני צידי המגרש, תומר גינת, שזה היה עקב האכילס שלו, עושה מהלכים הגנתיים טובים ונותן אליפות מדהימה עד עכשיו”.

דני אבדיה (FIBA)

עידו, מה אתה צופה לנבחרת בהמשך?

”יש לנו שני משחקים קשים. צריך לזכור שנבחרת צרפת הושיבה בצד אתמול את הכוכב שלה, ועדיין הניצחון הזה הוא אדיר. לגבי ההמשך, אנחנו צריכים לבוא באותה רמה של ריכוז ואינטנסיביות. העייפות תשחק תפקיד בסוף, אי אפשר לברוח מזה, והחוכמה של אריאל ושל כל הצוות המקצועי היא לדעת לווסת עומסים. לא להתבסס יותר מדי על דני ועל טעויות של היריבה. אני חושב שהנבחרת הזו יכולה ללכת רחוק מאוד, אבל באותה מידה זה יכול להסתיים במפח נפש”.