פורסם סגל נבחרת הנוער למשחקים מול אסטוניה

נבחרת נוער א' של ישראל (עד גיל 19) תצא לשני משחקי ידידות באסטוניה מול הנבחרת המקבילה המקומית. המשחקים יתקיימו ב-4 וב-7 בספטמבר (15:00). אופיר חיים, מאמן הנבחרת, זימן את ישראל דאפה מהפועל ירושלים, שהוא גם השם הבולט ביותר, כשגם מספר שחקנים נוספים שכבר חוו כדורגל בוגרים, נכנסו לסגל.

מכבי תל אביב שלחה את כמות הנציגים הגבוהה ביותר עם שישה כאלו, כשעילאי בן סימון שתפס את עיני הקבוצה הבוגרת נכלל ברשימה, מכבי פתח תקווה אחריה עם חמישה נציגים. הפועל פתח תקווה עם כמות זהה למכבי חיפה, כשכל אחת שולחת שני שחקנים. בנוסף, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל חיפה ובני יהודה שולחות נציג אחד.

הסגל המלא

שוערים:

עידן טראו (מכבי ת"א), עיליי אלטמן (מכבי פ"ת).

הגנה:

איתי ברהום (מכבי ת"א), לירן שפיגל (מכבי ת"א), עידן ויינברג (מכבי ת"א), איתי ברוך (מכבי פ"ת), ינון פיינגזיכט (מכבי חיפה), עידו טסה (הפועל פ"ת), נהוראי אוזנה (בני יהודה ת"א), סער אלקיים (הפועל חיפה).

קישור והתקפה:

רועי מגור (מכבי ת"א), עילאי בן סימון (מכבי ת"א), יהונתן עוז (מכבי פ"ת), מאור דימרי (מכבי פ"ת), יניב פרץ (מכבי פ"ת), אלכס טלפה (מכבי נתניה), דניאל אטלן (מכבי נתניה), נבות רטנר (מכבי חיפה), יואב סולל (הפועל פ"ת), איתי שביט (הפועל כפ"ס), ישראל דאפה (הפועל ירושלים), רביד אוליצקי (הפועל ת"א).