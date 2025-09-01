טן האח פוטר מלברקוזן אחרי שני מחזורים בלבד

דרמה ענקית בגרמניה. באייר לברקוזן פיטרה היום (שני) את המאמן ההולנדי אריק טן האח, זאת לאחר שני מחזורי ליגה בלבד. מדובר בשיא שלילי חסר תקדים, מעולם לא פוטר מאמן שנכנס לתפקיד בקיץ עוד לפני שהספיק להשלים אפילו שלושה משחקי בונדסליגה.

טן האח, שהגיע במטרה להמשיך את ההצלחה הגדולה של לברקוזן בעונה שעברה, לא הצליח להותיר חותם. במחזור הפתיחה הפסיד להופנהיים, ובמשחק השני איבד יתרון של שני שערים מול ורדר ברמן, שנותרה בעשרה שחקנים, בדרך ל־3:3 מאכזב. היכולת המבולבלת של הקבוצה בשני המשחקים העלתה סימני שאלה רבים והגבירה את הלחץ על ההולנדי.

מעבר לתוצאות, בגרמניה דווח כי טן האח "שבר כלים בכמה מישורים" והותיר חוסר שביעות רצון גם ברמה הניהולית והאישית. ההנהלה, בראשות סימון רולפס ופרננדו קרו, קיימה התייעצויות לאחר סגירת חלון ההעברות, ובסופן התקבלה ההחלטה להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי. האימון שתוכנן להיום בבוקר בוטל, והשחקנים עודכנו על סיום דרכו של המאמן.

כעת בלברקוזן מתמקדים בחיפוש מאמן חדש שיוכל לייצב את המערכת במהירות. במועדון יודעים כי ההחלטה למנות את טן האח הייתה טעות קשה, והשאלה הגדולה היא כיצד אנשי המועדון טעו כל כך בבחירה, טעות שעלתה להם בפתיחת עונה רעה ובכאב ראש גדול כבר בתחילתה.