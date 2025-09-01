יום שני, 01.09.2025 שעה 13:08
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
62-72איינטרכט פרנקפורט2
61-52פ.צ. קלן3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
34-52אוגסבורג7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
34-22אוניון ברלין10
36-22לייפציג11
15-42באייר לברקוזן12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

טן האח פוטר מלברקוזן אחרי שני מחזורים בלבד

הקבוצה שזכתה בבונדסליגה ב-2024 קיבלה החלטה להיפרד מהמאמן ההולנדי שהגיע להחליף את צ'אבי אלונסו בעקבות תוצאות לא טובות בפתיחת העונה

|
אריק טן האח (IMAGO)
אריק טן האח (IMAGO)

דרמה ענקית בגרמניה. באייר לברקוזן פיטרה היום (שני) את המאמן ההולנדי אריק טן האח, זאת לאחר שני מחזורי ליגה בלבד. מדובר בשיא שלילי חסר תקדים, מעולם לא פוטר מאמן שנכנס לתפקיד בקיץ עוד לפני שהספיק להשלים אפילו שלושה משחקי בונדסליגה.

טן האח, שהגיע במטרה להמשיך את ההצלחה הגדולה של לברקוזן בעונה שעברה, לא הצליח להותיר חותם. במחזור הפתיחה הפסיד להופנהיים, ובמשחק השני איבד יתרון של שני שערים מול ורדר ברמן, שנותרה בעשרה שחקנים, בדרך ל־3:3 מאכזב. היכולת המבולבלת של הקבוצה בשני המשחקים העלתה סימני שאלה רבים והגבירה את הלחץ על ההולנדי.

מעבר לתוצאות, בגרמניה דווח כי טן האח "שבר כלים בכמה מישורים" והותיר חוסר שביעות רצון גם ברמה הניהולית והאישית. ההנהלה, בראשות סימון רולפס ופרננדו קרו, קיימה התייעצויות לאחר סגירת חלון ההעברות, ובסופן התקבלה ההחלטה להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי. האימון שתוכנן להיום בבוקר בוטל, והשחקנים עודכנו על סיום דרכו של המאמן.

כעת בלברקוזן מתמקדים בחיפוש מאמן חדש שיוכל לייצב את המערכת במהירות. במועדון יודעים כי ההחלטה למנות את טן האח הייתה טעות קשה, והשאלה הגדולה היא כיצד אנשי המועדון טעו כל כך בבחירה, טעות שעלתה להם בפתיחת עונה רעה ובכאב ראש גדול כבר בתחילתה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */