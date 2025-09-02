יום שלישי, 02.09.2025 שעה 23:35
כדורגל ישראלי

מכבי ת"א רשמה את חליו וארלה בסגל הקבוצה

רגעים מכריעים בחלון הקיץ. הווינגר מקייפ ורדה נרשם כשחקן הצהובים בהתאחדות ומצטרף לחבורה של לאזטיץ'. מגיע מגנט הבלגית בעבור 1.2 מיליון אירו

|
הליו וארלה (IMAGO)
הליו וארלה (IMAGO)

מכבי תל אביב רשמה הערב (שלישי) בהתאחדות לכדורגל את חליו וארלה כשחקן הקבוצה. למרות הצעה מפתה מרוסיה, כפי שדיווחו בעבר בבלגיה, שחקן הכנף בן ה-23 מגיע לצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ מגנט מהליגה הבכירה בבלגיה. זר נוסף שנוחת אצל אלופת המדינה בקיץ העמוס הזה ובעבור 1.2 מיליון אירו.

וארלה, ששמו המלא הוא חליו סנדרו אוליביירה אלבש וארלה, נולד בפורטוגל ומחזיק בשורשים מקייפ ורדה, עבורה גם משחק בנבחרת הלאומית. את הקריירה שלו החל במחלקות הנוער של מונטה קפאריקה, ויטוריה סטובאל וקובה דה פיידדה. את הבוגרים פתח באמורה בשנת 2020, לאחר מכן עבר לסינטרנסה בליגה השלישית הפורטוגלית, ובהמשך שיחק בקבוצת המילואים של פורטימוננסה.

בקיץ 2023 ערך הופעת בכורה מקצוענית בפורטימוננסה במסגרת גביע הליגה מול ליישואש, ובאותו חודש גם כבש שער ליגה ראשון במדי הקבוצה מול ארוקה. באוגוסט 2024 עבר לגנט הבלגית, וכבר במשחק הבכורה שלו בגביע קרוקי כבש צמד נגד אוניון רושפורטואז. חוזהו בגנט היה עד 2028 אגב. בעונה הקודמת ערך 16 הופעות, בהן כבש פעמיים בגביע ובישל שער אחד בליגה.

חליו וארלה כשחקן מכבי תל אביב באתר ההתאחדות (צילום מסך)חליו וארלה כשחקן מכבי תל אביב באתר ההתאחדות (צילום מסך)

בנבחרת קייפ ורדה ערך וארלה את הופעת הבכורה שלו באוקטובר 2023 במשחק ידידות מול אלג'יריה, בו נכנס כמחליף. מאז זומן לסגל באופן קבוע ונחשב לאחד מהכישרונות המבטיחים של המדינה הקטנה מאפריקה.

אבי נמני על הגעגוע למכבי ת"א
