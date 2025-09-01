"ה-7:0? גם עם שרון ורוג'ריו זה לא היה מספיק"

עירוני טבריה ספגה בשבת תבוסה גדולה בדמות 7:0 מהפועל באר שבע, במסגרת המחזור השני בליגת העל. אחד מבעלי המועדון שהובס באצטדיון טרנר, אריה קלמנזון, עלה היום לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן על המשחק בבירת הנגב וגם שאר העניינים של הקבוצה מעיר הכנרת.

צהריים טובים אריה, אהלן.

”אהלן לכם ולמאזינים”.

אני מבין שהשותף שלך (מיקי ביתן) נופש בתאילנד, אז הקבוצה שלך בשבת גם יצאה לנופש בתאילנד?

”הקבוצה שלי לא נפשה בתאילנד, אבל הראש שלה לא היה במשחק. אין ספק”.

לאן הולכת עירוני טבריה העונה הזו?

”הפועל חיפה בדרג שלנו, הפועל באר שבע גדולה עלינו בהרבה מידות ולא בטוח שהיינו מוציאים נקודה משם. אז כשאתה מאבד בלם בדקה ה-16, ובאצ’ו גם פצוע, אז לא היה לנו הרבה סיכוי”.

שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דיברנו עם מיקי בתחילת העונה, והוא סיפר שרק 300 אנשים עשו מנויים. אין קהל.

”הקהל שלנו מונע טוב מאוד ברשתות החברתיות. למשחק הם פחות מגיעים. יש נסיבות מקלות. זה לא בסדר, אבל המשחק מתחיל ב-20:30 כששבת יוצאת ב-20:00, זאת אומרת שאם המשחק מתחיל בשעה הנקובה, תגיע הביתה ב-00:00 בלילה. קשה לקהל לקבל חוויה באצטדיון גרין שבו אנחנו נמצאים עכשיו, וזה שעה וחצי נסיעה מאיתנו”.

איפה עומדת הבנייה של האצטדיון?

”מאז שהגענו, עברו ארבע שנים, ואני מקווה שהוא יהיה בשנה הבאה. להבטיח אני לא יכול. ההתקדמות איטית מאוד לטעמי, בטח ביחס לקצב באשדוד לדוגמה. אבל אני לא אחראי על הבנייה והתכנון של האצטדיון ואני מקווה מאוד שזה ייפתר מהר”.

אחרי השביעייה, נראה את עידו שרון בשער?

”מי שראה את השערים במשחק, ההגנה קרסה, רוב השערים היו מתוך הרחבה. גם אם עידו שרון היה עומד בשער לצד רוג’ריו, זה לא היה מספיק. הצוות המקצועי, מאמן השוערים דודו גורש, חושב שכרגע רוג’ריו עדיף. עידו שרון מוכשר מאוד וזה הכי בריא, שיש תחרות על אפודת השוער. מבחינתי זה אותו דבר, ממש לא משנה לי”.