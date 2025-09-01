"הקהל שלנו שר בטירוף את ההמנון והבוז נעלם"

ישראל הייתה אנדרדוג מובהק לפני המשחק מול צרפת, אבל דני אבדיה, ים מדר ויתר השחקנים בכחול לבן הוכיח שהם לא חוששים מאף אחד. הנבחרת נתנה הצגה וחוללה סנסציה עם ניצחון גדול – 69:82 על הטריקולור, מה שמציב את החבורה של אריאל בית הלחמי במרחק ניצחון מהבטחת הכרטיס לשמינית גמר היורובאסקט. למחרת ההישג המרשים, כוכב העבר ומנהל הנבחרת הנוכחי, מוטי דניאל, התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן.

מה שלומך מוטי אחרי הניצחון הענק אתמול?

”שלומי טוב. קמנו בידיעה ברורה שעשינו משהו יפה אתמול, אבל זה עדיין לא מספיק וצריך להמשיך”.

אתמול שוב היה בוז במהלך ההמנון.

”נגד פולין זה היה שוק, אבל אפשר להבין את זה כי אתה משחק נגד הפולנים במגרש שלהם. אתה פחות מצפה למשהו ידידותי. אתמול במשחק היה קהל שלנו וזה די הפתיע שגם אתמול היו שריקות בוז, אבל ההבדל הגדול בין אתמול לשלשום, זה שהקהל שלנו שר בעוצמה מטורפת את התקווה ובאיזשהו שלב שריקות הבוז פשוט נעלמו, גירשנו את החושך מה שנקרא. הייתה שירה מטורפת שנתנה לנו המון כוח”.

מוטי דניאל (רדאד ג'בארה)

אתה מנהל הנבחרת כתשע שנים, מה מייחד את הנבחרת הספציפית הזו?

”יש פה סגל שרץ לא מעט שנים ביחד. זה בא לידי ביטוי בכבוד ההדדי שהם נותנים אחד לשני. אני לא חושב שהיו כל כך הרבה בעיות בעבר, אבל לא היה חיבור כמו היום. היום, גם הגרעין שהיה שם התבגר וגם לחבר’ה הצעירים יותר קל להיכנס”.

איפה המשחק הזה נמצא בדפי ההיסטוריה של הכדורסל?

”אני חושב שהוא נמצא במקום מאוד גבוה בדפי ההיסטוריה, אבל זה תלוי במה נעשה בהמשך הטורניר. אם נעלה שלב, וניתן תוצאות טובות, אז יזכרו אותו הרבה יותר”.

אתה אחת הדמויות הכי חשובות בנבחרת ישראל. איך אתה גורם לשחקנים לנחות מהאופוריה ולהבטיח את העלייה מול בלגיה.

”אין באמת נוסחה שיודעת לנטרל רגשות, כי אחרת כולם היו רובוטים. המשחק הזה בנוי על רגש וצריך לדעת לנתב אותו למקומות הנכונים. אנחנו כולנו מבינים שהמשימה הזו עדיין לא הושגה. גם לפני האליפות דיברנו על כמה דברים. בתיאוריה אנחנו יכולים לנצח כל אחת מהקבוצות, אבל גם להפסיד לכל אחת מהקבוצות. הדבר השני, זה שברגע שבלגיה ניצחה את איסלנד היה לנו ברור שכדי לעלות אנחנו חייבים לנצח את בלגיה. היום חופש עוזר לנו מאוד לעשות את ההפרדה הזו. בערב יש ווידאו שמתמקד בבלגיה, וגם כל האדים של החגיגות יפוגו כי לא השגנו את המטרה שלנו עדיין”.

דני אבדיה, אריאל בית הלחמי, תומר גינת ומוטי דניאל (שחר גרוס)

איך אתה רואה את הייחודיות של הנבחרת הזו? בעבר אמרת שלא צריך לחייב שחקן להגיע.

“זה לא השתנה. אחרי אתמול כל שחקן פה הבין איזה פריבילג הוא. להיות בנבחרת ישראל זו פריבילגיה והשחקנים אתמול היו שותפים להישג ענק שייקחו אותו לאורך כל הקריירה שלהם. יש פה שחקנים שבראיון סיכום הקריירה שלהם ידברו על המשחק הזה”.

עופר ינאי שלח מסר של פיוס אחרי אתמול?

”אני אישית לא שמעתי ממנו. לא לקחתי את זה באופן אישי ואין לנו מלחמה וסכסוך איתו והוא לא צריך לשלוח התנצלות”.

קאדין קרינגטון לקח את זה באופן אישי?

”אני לא דיברתי איתו. קאדין הוא חלק מאיתנו וגם בדקות פחות טובות, מבחינת המחויבות, ההרגשה והתחושה של כולנו הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. אני מקווה שהוא לא מודע לכל זה”.

קאדין קרינגטון מול הגנה הצרפתית (FIBA)

מבחינת ים מדר, לא היה לו פשוט להיכנס לעניינים.

”אני רואה את המחויבות של ים מהשנייה הראשונה. מהשיחות שעשינו עוד לפני ועשינו לא מעט לפני שהתחלנו בכלל את הפעילות. ברור שהסיכון איתו היה גדול, אבל הוא היה מחושב והתבסס בין היתר לפי זה שים שידר שהכל יהיה בסדר. בתקופת ההכנה ניסינו כמה שיותר להקל עליו, והוא רצה לעבוד אפילו יותר קשה ממה שנתנו לו. אתמול הוא היה מדהים. ים מדהים בנבחרת גם כשהוא לא משחק. הנוכחות שלו מאוד מורגשת, הוא מנהיג חברתי מוביל בנבחרת וגם כשהוא לא התאמן איתנו הוא היה דומיננטי בצורה ממש ברורה”.

אריאל בית הלחמי לא אוהב את התקשורת, כמה שפחות לדבר. אני יודע שאתם ביחסים מעולים היום. מה מייחד אותו?

”אנחנו באמת ביחסים מעולים. פיתחנו חברות במשך השנתיים האלו שמבוססת על שיתוף פעולה, עבודה משותפת, כבוד הדדי. יש לו באמת איזשהו קטע עם התקשורת, אז לפעמים אני בוחר לא להגיד לו, ולפעמים קצת יותר, אבל הוא מוביל את הנבחרת בדרך שלו, בחיבור שלו עם השחקנים, ברגישות, אינטילגנציה רגשית מאוד גבוהה, לדעת לפרגן כשצריך. כשמנצחים הכל סבבה”.