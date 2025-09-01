היזהרו מעוקץ הכרטיסים לליגת העל בפייסבוק

היזהרו מעוקץ הכרטיסים שמתבצע בתקופה האחרונה דרך הפייסבוק, ובימים האחרונים נפלו בפח הזה אוהדי כדורגל שביקשו לרכוש כרטיסים למשחק בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה.

נכה צה"ל ביקש לרכוש את הכרטיסים עם בחור שמציג את עצמו נועם, ביקש לרכוש זוג כרטיסים תמורת 400 שקלים. הבחור התמים יצר קשר עם אותו בחור שקורא לעצמו נועם שאמר שהכסף לא עבר, ביקש ממנו שיעשה שוב את העברה כאשר ביקש ממנו את קוד האישור, וככה עקץ כ-800 שקלים.

הפייסבוק מלא בהודעות שיש להיזהר מאותו בחור שעוקץ אנשים המבקשים לרכוש כרטיסים להופעות של עומר אדם, פאר טסי ואושר כהן.

כתוב עליו בפייסבוק ע"י גולשים: "משתמש פיקטיבי, לא להעביר קוד משיכה או העברה בנקאית".