"הקמת עירוני הרצליה היא לא תחרות, אלא חיזוק"

מ.כ. עירוני הרצליה יוצאת לדרך. אומנם באיחור (רב), אך בימים אלו נעשים מאמצים כבירים על מנת שעונת המשחקים 2025/26 תיפתח כסדרה, הן בבוגרים והן במחלקת הנוער, שכרגע, על פי דפי ההתאחדות לכדורגל, מורכבת משלוש קבוצות בלבד, על אף שבמועדון טוענים שיש עוד בדרך.

באחרונה אושר המועדון במשרדי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, בעוד צפויה לעלות בקשה לבית הדין העליון בדבר ביטול רישומה של הקבוצה, הרי שעופר לוי, בכבודו ובעצמו, העביר לפני כשתי עונות בקשה להתאחדות שלא ניתן לפתוח יותר קבוצות בעיר לנוכח צפיפות במגרשים הקיימים.

באם יחליט לבטל רישומה או להמשיך קיומה, במ.כ. עירוני הרצליה פועלים לילות כימים על מנת להבטיח כי עונת 2025/26 תיפתח בצורה הטובה ביותר, הן מבחינת קבוצת הבוגרים והן מבחינת מחלקת הנוער, שצפויה לתפוס עוד נפח במגרשים המועטים בעיר הרצליה.

שחקני מכבי הרצליה, בדרך לעוד קבוצה בעיר (שחר גרוס)

יש לציין, כי נכון לכתיבת שורות אלה, עומדת עתירה מצד עמותת "מכבי כדורגל השרון הרצליה", המנהלת את קבוצת הכדורגל בני הרצליה, שפתחה עונה שביעית עם ניצחון במסגרת השלבים המוקדמים בגביע המדינה, אותה הוציאו מהעיר, ולא מכירים בקיומה, עד כדי כך.

בפניית ONE לעופר לוי, סגר ראש עיריית הרצליה ומחזיק תיק הספורט, לא נמסרו מספרי טלפון של אנשי המועדון החדש, מסיבה שאיננה ברורה, אך כן הועברו תשובות בדבר שאלות שהופנו בהתייחס למ.כ. עירוני הרצליה, שיעמיד קבוצת בוגרים ומחלקת נוער.

לגבי השאלה הראשונה, שהופנתה לעופר לוי, "מה שמות האנשים שיהיו חלק מהבוגרים של מ.כ עירוני הרצליה (יו"ר, מנכ"ל, מנהל קבוצה, מאמן קבוצה)?" לא נתקבלה כל תשובה ועל כן נכנסנו לעמוד הקבוצה, בדפי ההתאחדות לכדורגל, ומצאנו השמות בעצמנו והנה הם לפניכם:

חיים כהן, בנו של ניסים, אגדת כדורגל מהרצליה בעברו, ישמש כמנהל הקבוצה, יהיה בעל זכות חתימה וישמש כחבר הנהלה; רמי דרורי, שכמעט כל חייו שימש בתפקידים אלו ואחרים במעלות תרשיחא הצפונית, יהיה אחראי מחלקת הנוער; דני עציוני מונה למנהל מקצועי במחלקת הנוער.

כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

מעבר לכך, איציק ניסנוב יהיה חבר הנהלה, בעל זכות חתימה; יוסי בצראוי ישמש כחבר הנהלה, ליאור שטרר ישמש אף הוא כחבר הנהלה, בדומה ליוגי חכם ומשה כחלון יהיה החובש של הקבוצה הבוגרת, בהתאם לרישומים. עד כה לא נרשם ולו שחקן בוגרים אחד לקבוצה.

מה שמות האנשים שיובילו את מחלקת הנוער של מ.כ. עירוני הרצליה?

"עמותת הספורט בני הרצליה מובילה את המהלך בדיוק כמו בשאר ענפי הספורט ( כדורסל כדוריד כדורעף ועוד) האנשים שיובילו את מחלקת הנוער של מ.כ. עירוני הרצליה. חיים כהן מנהל הענף, דני עציוני מנהל מקצועי ומאמני המחלקה".

הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה אתכם ברגע האחרון, אנחנו על סף כניסה לחודש סבפטמבר. קבוצת הבוגרים וקבוצות מחלקת הנוער יהיו מוכנות בזמן?

"נכון, קיבלנו את אישור ההתאחדות ממש בסמוך לפתיחת העונה וללא ספק מדובר באתגר. יחד עם זאת, נערכנו מראש לתרחיש כזה ובנינו תשתית מקצועית מבעוד מועד, כך שגם אם האישור הגיע בדקה ה-90, אנחנו נהיה מוכנים בזמן עם צוות, שחקנים, מתקנים ותוכנית עבודה סדורה".

"זה לא פשוט, אבל כשפועלים מתוך אמונה שלמה בדרך ומתוך אחריות לילדים שום קושי לא עוצר אותנו. אנחנו נכנסים לעונה הזו מחויבים וממוקדים, והילדים יקבלו את המסגרת שהם ראויים לה כבר מהיום הראשון".

כמה קבוצות במחלקת הנוער נרשמו לעונת המשחקים 2025/26?

"שש קבוצות נרשמו למחלקת הנוער", כשנכון ליום זה, ברקע התשובה שניתנה, מופיעות רק שלוש קבוצות בעמוד המועדון בדפי ההתאחדות לכדורגל – קבוצת נערים א', קבוצת ילדים א' וקבוצת ילדים ב'. באף אחד מהקבוצות טרם נרשם ולו ילד אחד.

קבוצה שלישית (עם מחלקת נוער) בהרצליה. תחרות בריאה. הגיע הזמן, אחרי שנים ארוכות עם הפועל ומכבי בלבד.

"אכן, אחרי שנים ארוכות שבהן פעלו בהרצליה שני מועדונים מרכזיים: מכבי והפועל הייתה תחושה ברורה שהעיר זקוקה לעוד אלטרנטיבה חינוכית וספורטיבית לילדים ולבני הנוער. לאורך השנים עלו לא מעט יוזמות ורעיונות להקמת מועדון שלישי אבל הפעם, בזכות מחויבות אמיתית מצד ראש העיר מר יריב פישר וסגן ראש העיר ומחזיק תיק הספורט מר עופר לוי זה סוף סוף קרה".

"הקמת עירוני הרצליה היא לא תחרות, אלא חיזוק. חיזוק למארג הספורטיבי של העיר, פתיחת דלתות לעוד ילדים, יצירת מסגרת נוספת שמתמקדת בערכים, מקצועיות והתפתחות. אנחנו מאמינים שתחרות בריאה רק תרים את הרמה בעיר וכולנו נרוויח מזה".

איזו אלטרנטיבה מציעה מחלקת הנוער של מ.כ. עירוני הרצליה למועדונים בעיר כמו מכבי להם קבוצת בליגה הלאומית (בוגרים) וקבוצת נוער בליגת העל, בעוד להפועל יש קבוצת בוגרים בליגה א' דרום וקבוצת נוער בליגה הלאומית.

"אנחנו לא באים להעתיק את מה שקיים, אלא להציע משהו אחר ומשהו חדש. מ.כ. עירוני הרצליה מציבה אלטרנטיבה שמבוססת קודם כול על גישה חינוכית, יחס אישי, פיתוח ערכי ושימת הילד במרכז ולא רק כשחקן, אלא כאדם".

"אמנם מכבי והפועל הן מועדונים מבוססים עם היסטוריה ארוכה, אבל אנחנו מאמינים שהורים וילדים בעיר מחפשים לא רק מסלול הישגי, אלא גם סביבה שמרגישה כמו בית, קבוצה שמרגישה כמו קהילה, וצוות בכיר שמאמין בערכים לא פחות מבכדורגל".

"אנחנו מביאים צוות מקצועי, מתודולוגיה עדכנית, ובעיקר דרך. החזון שלנו לטווח הארוך הוא לגדל שחקנים טובים יותר, בני אדם טובים יותר ולתת לכל ילד בהרצליה מקום אמיתי לגדול בו".

ארבע קבוצות בוגרים בעיר ולא מעט קבוצות וילדים במחלקות הנוער השונות, יחד איתכם. יש מספיק לכולם? זה לא ייפגע במקצועיות של קבוצות מקצועיות, כמו נערים א'-ב' ונוער? יש מספיק שעות ביום לפעילות לכולם?

"אין ספק שהפעילות הספורטיבית בהרצליה נמצאת בצמיחה מרשימה, כרגע ידוע לנו על שלוש קבוצות בוגרים, אבל חשוב לדעת עיריית הרצליה מודעת היטב לצורך הזה, וצפויה להשלמת הקמה של שני מגרשים נוספים בעיר, מה שייתן מענה איכותי ונרחב יותר לכלל המועדונים".

"אנחנו מאמינים שאם כל מועדון יפעל מתוך מחויבות מקצועית, גמישות ומחשבה על טובת הילדים, לא רק שזה לא יפגע ברמה, אלא יעלה אותה. יותר אפשרויות, יותר מסגרות, יותר הזדמנויות כשהכול נעשה נכון, כולם מרוויחים".