נורבגיה לישראל: אל תגיעו מוקדם למשחק אצלנו

נבחרת ישראל נמצאת השבוע בעיצומן של מוקדמות המונדיאל: ביום שישי תפגוש את מולדובה, וביום שני הבא תארח בדרבצן את הונגריה. במקביל, נערכות גם ההכנות למשחקי החודש הבא מול נורבגיה ואיטליה.

המאמן הלאומי, רן בן שמעון, המריא עם שחקניו כבר היום למולדובה כדי לפתוח בהכנות. הוא ביקש שגם בחודש הבא תצא הנבחרת לנורבגיה כמה ימים לפני המשחק המתוכנן ל־11.10.25, אולם בקשתו נתקלה בסירוב מצד המארחים, כך נחשף בתוכנית שיחת היום ב-ONE.

הנורבגים השיבו לפנייה הישראלית: "אל תגיעו מוקדם, אלא רק יום לפני המשחק. לא נוכל לדאוג לאבטחה אם תגיעו לפני כן, וגם כך יש סביב האירוע לא מעט מתיחות".

כזכור, המשחק עורר סערה עוד קודם לכן, לאחר שההתאחדות הנורבגית הודיעה כי כל ההכנסות ממנו יועברו לטובת עזה. בתגובה פרסמה ההתאחדות הישראלית הודעה חריפה: "נדרוש לוודא שהכספים לא מועברים לארגוני טרור או למטרות פסולות".