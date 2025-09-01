תומר ויסנר חתם באינסטיטוטו דה קורדובה

יעד חדש ומסקרן לתומר ויסנר, המגן השמאלי בן ה-18, שחקנה של הפועל ירושלים בחמש העונות האחרונות. ביולי 2022 הוא קיבל זימון לנבחרת פרו עד גיל 17, לנוכח שורשיו הפרואנים, ועתה לאחר ביקור אצל משפחתו בארגנטינה, בקורדובה, החל להתאמן באינסטיטוטו דה קורדובה מהליגה הארגנטינאית ויצטרף לקבוצת הנוער של המועדון.

השחקן, המלווה על ידי רועי שפיטלניק מסוכנות “MGSR”, הגיע לקורדובה בפברואר האחרון ומאחוריו כבר 90 דקות במשחק נגד אינדפנדיינטה. מלבד צירופו לקבוצת הנוער של קורדובה, בהתאם לחוזהו, עליו חתם, ישולב גם בקבוצת הבוגרים.

נכון להיום, קבוצת הנוער של אינסטיטוטו דה קורדובה, המשחקת אף היא בליגה הבכירה בארגנטינה, רשמה ארבעה ניצחונות, לצד שתי תוצאות תיקו והפסד ליגה אחד, מה שמוביל אותה, לעת עתה, שמקום טוב בשמינית גמר הגביע. למרות מעברו לארגנטינה והדרכון הפרואני, חולם ויסנר להגיע לנבחרת ישראל הצעירה.

תומר ויסנר (LEANDROBGOMEZ)

בעונת 2020/21 הוא החל לשחק כדורגל כשחבר למחלקת הנוער של הפועל ירושלים (קבוצת ילדים א'). מאז ועד לעונת 2024/25 שיחק בהפועל ירושלים, כלומר היה לשחקנה בחמש העונות האחרונות. מאחוריו 107 הופעות במחלקת הנוער של הפועל ירושלים.