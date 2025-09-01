יום ראשון, 07.12.2025 שעה 11:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

תומר ויסנר חתם באינסטיטוטו דה קורדובה

המגן השמאלי בן ה-18 ששיחק בהפועל ירושלים וזומן בעבר לנבחרת הנערים של פרו, יצטרף לקבוצת הנוער של המועדון הארגנטינאי וישולב גם בקבוצה הבוגרת

|
תומר ויסנר (LEANDROBGOMEZ)
תומר ויסנר (LEANDROBGOMEZ)

יעד חדש ומסקרן לתומר ויסנר, המגן השמאלי בן ה-18, שחקנה של הפועל ירושלים בחמש העונות האחרונות. ביולי 2022 הוא קיבל זימון לנבחרת פרו עד גיל 17, לנוכח שורשיו הפרואנים, ועתה לאחר ביקור אצל משפחתו בארגנטינה, בקורדובה, החל להתאמן באינסטיטוטו דה קורדובה מהליגה הארגנטינאית ויצטרף לקבוצת הנוער של המועדון.

השחקן, המלווה על ידי רועי שפיטלניק מסוכנות “MGSR”, הגיע לקורדובה בפברואר האחרון ומאחוריו כבר 90 דקות במשחק נגד אינדפנדיינטה. מלבד צירופו לקבוצת הנוער של קורדובה, בהתאם לחוזהו, עליו חתם, ישולב גם בקבוצת הבוגרים.

נכון להיום, קבוצת הנוער של אינסטיטוטו דה קורדובה, המשחקת אף היא בליגה הבכירה בארגנטינה, רשמה ארבעה ניצחונות, לצד שתי תוצאות תיקו והפסד ליגה אחד, מה שמוביל אותה, לעת עתה, שמקום טוב בשמינית גמר הגביע. למרות מעברו לארגנטינה והדרכון הפרואני, חולם ויסנר להגיע לנבחרת ישראל הצעירה.

תומר ויסנר (LEANDROBGOMEZ)תומר ויסנר (LEANDROBGOMEZ)

בעונת 2020/21 הוא החל לשחק כדורגל כשחבר למחלקת הנוער של הפועל ירושלים (קבוצת ילדים א'). מאז ועד לעונת 2024/25 שיחק בהפועל ירושלים, כלומר היה לשחקנה בחמש העונות האחרונות. מאחוריו 107 הופעות במחלקת הנוער של הפועל ירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */