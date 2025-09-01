שון וייסמן יבטל את חוזהו בגרנאדה כדי להשתחרר

שון וייסמן בדרך לבטל את חוזהו בגרנאדה כדי להפוך לשחקן חופשי. בספרד אף טענו כי החלוץ נמצא בדרכו למכבי תל אביב, אם כי ל-ONE נודע שלא כך הם פני הדברים.

החלוץ הישראלי נפרד לאחרונה מחבריו בגרנאדה, מיד לאחר משחק הגביע מול מיראנדס. אחת האפשרויות שעלו היא סיום מוקדם של חוזהו בספרד תוך ויתור על חלק מהשכר, על מנת לאפשר לו לעזוב. עם זאת, נותרו עדיין פרטים כספיים לסגור, בעיקר סביב הסכומים שגרנאדה צריכה לספוג בעקבות דמי ההעברה ששולמו עליו.

גרנאדה רואה בשחרורו של וייסמן מהלך הכרחי כדי לפנות מקום בתקציב השכר ולהתקדם עם חיזוקים חדשים. וייסמן עצמו, שנרכש בסכום משמעותי, אך התקשה להשאיר חותם בספרד, מעדיף לפתוח דף חדש.

שון וייסמן (IMAGO)

החלוץ בן ה-29 הגיע לאירופה לראשונה ב-2019 אז יצא לקריירה מוצלחת שהובילה אותו בין היתר לאוסטריה, ויאדוליד ולנבחרת ישראל. בספרד מדגישים כי מדובר בצעד שסוגר פרק לא פשוט בקריירה של וייסמן בליגה הספרדית.