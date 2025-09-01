יום שני, 01.09.2025 שעה 12:13
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

שון וייסמן יבטל את חוזהו בגרנאדה כדי להשתחרר

בדרך ליעד חדש: החלוץ כבר נפרד מחבריו, כאשר הוא מעוניין לבטל את חוזהו במועדון על מנת לעבור לקבוצה אחרת ומוכן לשם כך לוותר גם על חלק מהשכר שלו

שון וייסמן (IMAGO)
שון וייסמן (IMAGO)

שון וייסמן בדרך לבטל את חוזהו בגרנאדה כדי להפוך לשחקן חופשי. בספרד אף טענו כי החלוץ נמצא בדרכו למכבי תל אביב, אם כי ל-ONE נודע שלא כך הם פני הדברים. 

החלוץ הישראלי נפרד לאחרונה מחבריו בגרנאדה, מיד לאחר משחק הגביע מול מיראנדס. אחת האפשרויות שעלו היא סיום מוקדם של חוזהו בספרד תוך ויתור על חלק מהשכר, על מנת לאפשר לו לעזוב. עם זאת, נותרו עדיין פרטים כספיים לסגור, בעיקר סביב הסכומים שגרנאדה צריכה לספוג בעקבות דמי ההעברה ששולמו עליו.

גרנאדה רואה בשחרורו של וייסמן מהלך הכרחי כדי לפנות מקום בתקציב השכר ולהתקדם עם חיזוקים חדשים. וייסמן עצמו, שנרכש בסכום משמעותי, אך התקשה להשאיר חותם בספרד, מעדיף לפתוח דף חדש.

שון וייסמן (IMAGO)שון וייסמן (IMAGO)

החלוץ בן ה-29 הגיע לאירופה לראשונה ב-2019 אז יצא לקריירה מוצלחת שהובילה אותו בין היתר לאוסטריה, ויאדוליד ולנבחרת ישראל. בספרד מדגישים כי מדובר בצעד שסוגר פרק לא פשוט בקריירה של וייסמן בליגה הספרדית.

