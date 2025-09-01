בדרך לסגירה: וארלה על סף מעבר למכבי ת"א

מכבי תל אביב בדרך להשלים שתי עסקאות, כאשר העברתו של קרווין אנדרדה אמורה להפוך לרשמית בקרוב, ושחקן נוסף שצפוי להצטרף הוא הווינגר של גנט, הליו וארלה. שחקן הכנף מכף ורדה ניהל שיחות עם הצהובים בימים האחרונים אחרי שדווח בבלגיה שכבר הביע את הסכמות להגיע לאלופה, אשר עבדה מול גנט על מתווה להגעתו.

כפי שהדברים נראים, העסקה על סף סגירה ותהיה בסופו של דבר רכישה ישירה בלי תנאים בתמורה לכ-1.2 מיליון אירו, כשהשחקן אמור לעשות את דרכו ביממה הקרובה לישראל על מנת להשים את המהלך. מדובר בשחקן בן 23 שהגיע לגנט בעונה שעברה בכ-3 מיליון אירו מהליגה הפורטוגלית והתקשה להטביע את חותמו בבלגיה, אך כן שחקן עם פוטנציאל גדול שהצהובים מאמינים בו מאוד.

בקיץ 2023 ערך וארלה הופעת בכורה מקצוענית בפורטימוננסה הפורטוגלית במסגרת גביע הליגה מול ליישואש, ובאותו חודש גם כבש שער ליגה ראשון במדי הקבוצה מול ארוקה.

באוגוסט 2024 עבר לגנט הבלגית, וכבר במשחק הבכורה שלו בגביע קרוקי כבש צמד נגד אוניון רושפורטואז. חוזהו בגנט נמשך עד 2028. בעונה הקודמת ערך 16 הופעות, בהן כבש פעמיים בגביע ובישל שער אחד בליגה.