סוארס עלול לספוג עונש כבד, גם בוסקטס יורחק?

גמר גביע הליגות בין אינטר מיאמי לסיאטל סאונדרס הסתיים לא רק בתבוסה מקצועית 3:0, אלא גם בשערורייה גדולה שגרר לואיס סוארס. החלוץ האורוגוואי נתפס במצלמות יורק לעבר אחד מאנשי הצוות של היריבה, אירוע שעורר סערה מיידית ועשוי להוביל לעונש כבד.

מאמן אינטר מיאמי חאבייר מסצ’ראנו לא הסתיר את אכזבתו מהתקרית: “יכול להיות שהייתה פרובוקציה, אבל אף אחד לא אוהב לראות פעולות מהסוג הזה. זה לא משהו שכדורגל צריך להראות”. לצד זאת ניסה המאמן להביט קדימה: “אנחנו רוצים להגיע לשיא שלנו ולזכות בגביע ה־MLS”.

המהומה פרצה עם שריקת הסיום, כאשר מספר שחקנים משתי הקבוצות החלו לדחוף ולהחליף מהלומות. סרחיו בוסקטס היה בין הראשונים שהציתו את העימות כשנתן אגרוף לאובד ורגאס, וסוארס השלים את הרגע המביך עם היריקה.

סוארס (צילום מסך)

התקנון של הטורניר ברור: שחקן שמעורב בקטטה המונית עלול לספוג הרחקה של משחק אחד ועד שישה משחקים. במקרה של סוארס, היריקה עשויה להיחשב כעבירה חמורה על עקרונות הספורטיביות והפייר פליי, עבירה שעלולה לגרור עונש של שלושה משחקים ואף להגיע לשישה משחקים ומעלה, כפי שמוגדר בתקנון עבור נשיכה או יריקה. גם בוסקטס עלול לעמוד לדין ולספוג עונש כבד.

עבור אינטר מיאמי, מדובר במפלה כפולה: גם הפסד בגמר וגם פגיעה תדמיתית חמורה בשל ההתנהגות הלא ספורטיבית של הכוכבים הוותיקים. הקבוצה של דייויד בקהאם כבר צברה בעבר השעיות על התנהגות בלתי הולמת ב־MLS, וכעת היא שוב ניצבת בפני ועדת המשמעת, שתצטרך להכריע לגבי סוארס, בוסקטס ושאר המעורבים.

סוארס ובוסקטס מסתבכים (צילום מסך)

לצד זאת, לאו מסי חווה ערב מתסכל במיוחד. הקפטן של אינטר מיאמי רשם הפסד נוסף בגמר, הפעם אחרי שלא הצליח להשפיע על המשחק מול ההגנה החזקה של סיאטל. עבור מסי, שהפסיד עד היום 11 גמרים בקריירה, מדובר באכזבה כואבת במיוחד, שכן הוא קיווה להוסיף תואר נוסף לרזומה המרשים שלו בארצות הברית.

במיאמי יודעים שהמשבר הזה עלול ללוות אותם גם בליגה המקומית, כאשר הסגל הסופר־מנוסה נדרש להפגין קור רוח דווקא ברגעי הלחץ הגדולים, ולא לאבד שליטה כפי שקרה בלומן פילד.