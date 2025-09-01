יום שני, 01.09.2025 שעה 10:59
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4038-4229ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3140-3628ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5634-5429סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4133-4526FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3246-3728יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3047-3927דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2150-3328סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

סוארס עלול לספוג עונש כבד, גם בוסקטס יורחק?

האורוגוואי שירק על אחד מאנשי הצוות של סיאטל בגמר עלול להיות מורחק בין 3 ל-6 משחקים, גם הקשר הסתבך. מסצ'ראנו: "לא אוהב לראות דברים מהסוג הזה"

|
ההתפרעות של מיאמי (צילום מסך)
ההתפרעות של מיאמי (צילום מסך)

גמר גביע הליגות בין אינטר מיאמי לסיאטל סאונדרס הסתיים לא רק בתבוסה מקצועית 3:0, אלא גם בשערורייה גדולה שגרר לואיס סוארס. החלוץ האורוגוואי נתפס במצלמות יורק לעבר אחד מאנשי הצוות של היריבה, אירוע שעורר סערה מיידית ועשוי להוביל לעונש כבד.

מאמן אינטר מיאמי חאבייר מסצ’ראנו לא הסתיר את אכזבתו מהתקרית: “יכול להיות שהייתה פרובוקציה, אבל אף אחד לא אוהב לראות פעולות מהסוג הזה. זה לא משהו שכדורגל צריך להראות”. לצד זאת ניסה המאמן להביט קדימה: “אנחנו רוצים להגיע לשיא שלנו ולזכות בגביע ה־MLS”.

המהומה פרצה עם שריקת הסיום, כאשר מספר שחקנים משתי הקבוצות החלו לדחוף ולהחליף מהלומות. סרחיו בוסקטס היה בין הראשונים שהציתו את העימות כשנתן אגרוף לאובד ורגאס, וסוארס השלים את הרגע המביך עם היריקה.

סוארס (צילום מסך)סוארס (צילום מסך)

התקנון של הטורניר ברור: שחקן שמעורב בקטטה המונית עלול לספוג הרחקה של משחק אחד ועד שישה משחקים. במקרה של סוארס, היריקה עשויה להיחשב כעבירה חמורה על עקרונות הספורטיביות והפייר פליי, עבירה שעלולה לגרור עונש של שלושה משחקים ואף להגיע לשישה משחקים ומעלה, כפי שמוגדר בתקנון עבור נשיכה או יריקה. גם בוסקטס עלול לעמוד לדין ולספוג עונש כבד.

עבור אינטר מיאמי, מדובר במפלה כפולה: גם הפסד בגמר וגם פגיעה תדמיתית חמורה בשל ההתנהגות הלא ספורטיבית של הכוכבים הוותיקים. הקבוצה של דייויד בקהאם כבר צברה בעבר השעיות על התנהגות בלתי הולמת ב־MLS, וכעת היא שוב ניצבת בפני ועדת המשמעת, שתצטרך להכריע לגבי סוארס, בוסקטס ושאר המעורבים.

סוארס ובוסקטס מסתבכים (צילום מסך)סוארס ובוסקטס מסתבכים (צילום מסך)

לצד זאת, לאו מסי חווה ערב מתסכל במיוחד. הקפטן של אינטר מיאמי רשם הפסד נוסף בגמר, הפעם אחרי שלא הצליח להשפיע על המשחק מול ההגנה החזקה של סיאטל. עבור מסי, שהפסיד עד היום 11 גמרים בקריירה, מדובר באכזבה כואבת במיוחד, שכן הוא קיווה להוסיף תואר נוסף לרזומה המרשים שלו בארצות הברית.

במיאמי יודעים שהמשבר הזה עלול ללוות אותם גם בליגה המקומית, כאשר הסגל הסופר־מנוסה נדרש להפגין קור רוח דווקא ברגעי הלחץ הגדולים, ולא לאבד שליטה כפי שקרה בלומן פילד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */