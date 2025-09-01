יום שני, 01.09.2025 שעה 10:59
כדורגל עולמי

"ספונוב? אדבר איתו רק לצורכי עבודה באימונים"

הבלם האוקראיני של פ.ס.ז' איליה זבארני, דיבר על השוער הרוסי של הקבוצה: "אמלא התחייבותי למועדון". המלחמה מאיימת על חדר ההלבשה של לואיס אנריקה?

|
מטביי ספונוב ואיליה זבארנו (IMAGO)
מטביי ספונוב ואיליה זבארנו (IMAGO)

איליה זבארני חתם רשמית לפני קצת יותר משבועיים בפאריס סן ז’רמן, ובכך הפך לשחקן האוקראיני הראשון אי פעם אצל הקבוצה מבירת צרפת. על פניו, הבלם הצעיר שהגיע לפריסאים מבורנמות’ עשה את קפיצת המדרגה, אך האם זהותו יכולה להיות פתח לבעיות בחדר ההלבשה?

האצבע מכוונת על מטביי ספונוב. השוער הרוסי של אלופת אירופה, היווה אתגר ממילא לפני צירופו של זבארני שתחילה אף סירב להגיע בגלל נוכחתו של האיש עם הכפפות, שמייצג כמובן את המדינה שנלחמת באוקראינים.

לבסוף שחקן ההגנה בן ה-22 השתכנע, אך כשכבר חתם, היו דיווחים על כך שהוא עשה עוקב באינסטגרם לכל שחקני פ.ס.ז’ חוץ מאחד – ספונוב כמובן. בראיון לכלי התקשורת האוקראיני ‘UPL TV’, זבארני סיפר על היחסים עם השוער הרוסי מאחורי הקלעים כשהם כבר יחד באותו הסגל.

לואיס אנריקה, המלחמה תייצר לו בעיות? (רויטרס)לואיס אנריקה, המלחמה תייצר לו בעיות? (רויטרס)

“אני אתקשר איתו רק לצורכי עבודה במהלך האימונים והמשחקים, אמלא את התחייבותי כלפי המועדון”, הסביר זבארני שבעבר ציין כי הוא תומך מוחלט בבידוד של הכדורגל הרוסי בעולם. עוד הוסיף הבלם: “רוצה להודות לפ.ס.ז', אחד המועדונים הטובים בעולם, על ההזדמנות לייצג את ארצי בזירה הבינלאומית ולשחק ברמה הגבוהה ביותר”.

בשבת האחרונה, זברני פתח ב-11 של לואיס אנריקה והשלים 90 דקות בניצחון של האלופה הצרפתית 3:6 על טולוז. ספונוב לעומתו, בינתיים נשאר על הספסל כשהשוער החדש והמבטיח לוקא שבלייה, שדחק את ג'יאנלואיג'י דונארומה החוצה, הוא זה שמקבל את האפודה הראשונה.

