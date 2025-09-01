שבועיים לפתיחה: חזרת ברצלונה לקאמפ נואו

האם בפעם הבאה שברצלונה תעלה על הדשא זה יהיה בקאמפ נואו? בעוד פחות משבועיים נגלה את התשובה כשאלופת ספרד תארח את ולנסיה. היכן זה יקרה – זו השאלה הגדולה. בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני דווח הבוקר (שני): “בארסה מצפה לקבל בשעות הקרובות את האישור הסופי שיאפשר לה לחזור הביתה לקאמפ נואו - אחרי שנתיים של גלות", אם כי כידוע, לא מעט הבטחות פוזרו בעבר והפרויקט ידע אינספור דחיות.

לפי הדיווח, כל המסמכים כבר מוכנים וכעת ממתינים במועדון רק למסמך סיום העבודות (CFO), מה שיהפוך את הקאמבק לרשמי ויאפשר להתחיל במכירת הכרטיסים למשחק מול ולנסיה ב-14 בספטמבר. התחושה הכללית בברצלונה היא שהאור הירוק יגיע ממש בקרוב, אולי כבר היום, לכל המאוחר עד יום רביעי.

בימים האחרונים נפוצו ברשתות החברתיות תמונות של הנשיא ז’ואן לאפורטה שוכב במרכז הקאמפ נואו, ידיו פרושות לצדדים ומבטו אל השמיים. סביבו עמדו בכירי ההנהלה וצוות צילום שתיעד את הרגע, שצפוי לשמש כסרטון קידום חגיגי לפתיחת האצטדיון המחודש. כידוע, השיפוץ החל בקיץ 2023 ומאז בבארסה מחכים לרגע שיוכלו לחזור לאצטדיון שמשמש כבית שלהם מאז שנות ה-50.

הקאמפ נואו לפני השיפוץ (La Liga)

לפי התכנון, מול ולנסיה יהיו 27,000 אוהדים בקאמפ נואו. מדובר ברגע היסטורי במועדון, שהחל להתגלגל כבר לפני למעלה משני עשורים, כשז’וזפ לואיס נונייס הציע את פרויקט "בארסה 2000" שנועד לשפץ את הקאמפ נואו הישן. רק ב-2023 החל השיפוץ בפועל, תחת הנהגתו של לאפורטה - למרות האתגרים הכלכליים והבירוקרטיים.

השלב הבא, לאחר קבלת ה-CFO, הוא קבלת רישיון האכלוס הראשון מטעם עיריית ברצלונה - תהליך טכני שאמור לעבור ללא בעיות. במקרה הגרוע שבו האישור יתעכב, שוקלים בקבוצה לדחות את החזרה בשבוע - למשחק מול חטאפה ב-21 בספטמבר.

החזרה של האוהדים תתבצע בשלבים, כאשר תוכנית הפתיחה מחולקת לשלושה שלבים. בראשון שבהם ייפתחו הטריבונה והיציעים בצד הדרומי עם קיבולת של 27,000 צופים. לאחר מכן ייפתח גם היציע הצידי - להרחבת התכולה ל-45,000, ולבסוף הצד הצפוני – עד ליעד של 60,000 מקומות. הפערים בין כל שלב צפויים להיות שלושה עד ארבעה שבועות בלבד. לפי לוחות הזמנים, השלב הראשון צפוי לצאת לדרך ב-14 בספטמבר, השלב השני באוקטובר, והשלב השלישי בנובמבר - אז יושלמו שתי הקומות הראשונות.

כך ייראה השלב הראשון (צילום מסך)

במקביל, תחל גם העבודה על השלב המרכזי הבא בפרויקט - הוספת הטבעת השלישית ביציעים, מתחמים יוקרתיים והתקנת גג חדש, שיאפשר לאצטדיון להתרחב ל-105,000 מושבים - מה שיחזיר אותו להיות האצטדיון הגדול ביותר באירופה, וכמובן גדול יותר מהתכולה הקודמת שלו. מדובר בשלב מורכב יותר, בעיקר בגלל ההתקנה של הגג, והוא צפוי להימשך זמן רב יותר.

לאפורטה ואנשי ההנהלה מבקרים בשטח מדי שבוע, והביעו שביעות רצון גדולה מקצב ההתקדמות ומהביצוע של החברה המבצעת, “לימאק" הטורקית, שספגה ביקורות רבות על העיכובים. בקבוצה גאים בכך שהצליחו לשמר את ה-DNA של האצטדיון המיתולוגי תוך התאמה לעידן המודרני. כבר מהשלב הראשון, האוהדים צפויים להרגיש כאילו חזרו הביתה - והשלב הבא, שיכלול את הגג והקומה השלישית, יהפוך את הקאמפ נואו למפואר מאי פעם.

כעת, כשהכול כמעט מוכן, רק מסמך אחד מפריד בין ברצלונה לבין הרגע שכל המועדון מחכה לו כבר שנתיים. אלא אם תתרחש תקלה בלתי צפויה - ברצלונה חוזרת הביתה.