יום שני, 01.09.2025 שעה 10:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
4710-4521פלמנגו1
4415-3522קרוזיירו2
4316-2820פלמייראס3
3622-2820באהיה4
3513-3020בוטאפוגו5
3520-3520מיראסול6
3223-2622סאו פאולו7
3032-2722ברגנטינו8
2828-2520פלומיננזה9
2729-2521אינטרנסיונל10
2620-1921סיארה11
2628-2322קורינתיאנס12
2526-2021גרמיו13
2424-2020אתלטיקו מיניירו14
2231-3021ואסקו דה גמה15
2231-2021סאנטוס16
2232-1922ויטוריה17
2141-1921ג'ובנטוד18
1534-2021פורטלזה19
1033-1420ספורט רסיפה20

ניימאר עונה לאנצ'לוטי: הוא החליט לא לזמן אותי

אחרי שהמאמן טען שהכוכב לא נכלל בסגל נבחרת ברזיל עקב בעיה פיזית, הקיצוני ששיחק ב-0:0 של סנטוס סתר: "זו הייתה החלטה טכנית". וגם: הכעס על ה-VAR

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

ניימאר לא פספס את ההזדמנות הראשונה שלו לעקוץ את קרלו אנצ'לוטי. הכוכב הברזילאי לא זומן לסגל לקראת סבב המוקדמות הקרוב, והמאמן האיטלקי טען כי שחקן סנטוס ורודריגו נעדרים בשל מצבם הפיזי. אלא שניימאר הגיב אחרי ה-0:0 עם פלומיננסה: "זו הייתה החלטה טכנית, לא בעיה פיזית. זו הייתה בחירת המאמן".

בשבועות האחרונים עלו דיווחים רבים על אפשרות שחזרתו של ניימאר לסלסאו מתקרבת, אך בסופו של דבר הוא נותר מחוץ לרשימה. אנצ'לוטי הסביר במסיבת עיתונאים כי לא זימן אותו בשל בעיות גופניות מהעבר הקרוב, שמנעו ממנו להתאמן בימים הראשונים של השבוע.

אלא שהלילה שיחק ניימאר 90 דקות מלאות מול פלומיננסה והציג יכולת שהלכה והשתפרה ככל שהמשחק התקדם, עד שהפך לאחד המצטיינים על כר הדשא.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

ניימאר גם מתח ביקורת על תפקוד ה־VAR, לאחר שזה פסל שער ניצחון של סנטוס בתוספת הזמן בעקבות נבדל מינימלי: "אלו פרטים שלדעתי הייתי משנה בחוקה. רק בגלל רגל אחת מציירים קו, זו דעתי", אמר הכוכב.

כעת, ניימאר, שחולם על מונדיאל 2026, יקבל עוד חודש כדי לשכנע את אנצ'לוטי לקראת מועד המשחקים הבין-לאומי של אוקטובר, שבו תפגוש ברזיל את דרום קוריאה ויפן במשחקי ידידות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */