עמוד תאורה עלה באש במשחק של נבחרת הנוער

אופיר חיים וחניכיו היו אמורים לפגוש את מחליפי הפועל פ"ת למשחק אימון באצטדיון הרצליה, שריפה פרצה על אחד מעמודי התאורה כשמאות ילדים במתחם. צפו

שחקני נבחרת הנוער (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנוער של ישראל בהובלת המאמן אופיר חיים, תתחיל בחודש אוקטובר הקרוב את מסעה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19. בינתיים, חיים וחניכיו היו אמורים לערוך אתמול (ראשון) משחק אימון מול מחליפי הפועל פתח תקווה באצטדיון הרצליה.

אלא שבמתחם שבעיר מהשרון, בו היו גם מאות ילדים מסביב, עמוד התאורה עלה באש בצורה מסוכנת, כאשר עשן רב התפזר מהאש הדולקת שנוצרה על עמוד התאורה עצמו.

האירוע בהחלט יכול להיחשב כחריג, גם משום שמדובר בילדים שהיו באזור. חשוב לנקוט בזהירות מיוחדת ובתחזוקה מתאימה במגרשים שבהם נערכים משחקים ואימונים עם ילדים, נערים ואף קהל צעיר.

צפו בסרטון:

עמוד התאורה עלה באש באיצטדיון הרצליה
