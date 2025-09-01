יום שני, 01.09.2025 שעה 09:53
כדורגל ישראלי

מכבי נתניה הודיעה: מתיאוס דאבו סיכם בקבוצה

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, היהלומים הכריזו על צירופו של החלוץ בן ה-26 מקבוצת רמו מהליגה השנייה בברזיל. יוחתם לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת

|
מתיאוס דאבו (IMAGO)
מתיאוס דאבו (IMAGO)

אחרי שהפסידה אתמול (ראשון) 4:0 למכבי תל אביב, מכבי נתניה הכריזה היום על רכש חדש בדמות מתיאוס דאבו שסיכם בקבוצה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. החלוץ בן ה-26 מגיע ליהלומים מקבוצת רמו מצמרת הליגה השנייה בברזיל.

דאבו יוחתם במועדון הצהוב-שחור לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת, בכפוף לבדיקות רפואיות. אחרי ווילסון האריס ולוקאס פראיזו, יוסי אבוקסיס עם חיזוק נוסף לחלק ההתקפי שלו, שלא הצליח לכבוש אמש נגד אלופת המדינה בבלומפילד.

בשנה האחרונה החלוץ הברזילאי דאבו לבש כאמור את מדי קבוצת רמו מהליגה הברזילאית השנייה, במדיה הספיק לרשום 11 הופעות בהן כבש שני שערים. לפני כן, היה בליגה הראשונה במדינתו עם מיראסול.

את דרכו בבוגרים החל בגואראני, אחר כך עבר לקורינתיאנס, הושאל בחזרה לגואראני ומצא עצמו (בין היתר) גם כמושאל בפילדלפיה האמריקאית (קבוצתו של תאי בריבו היום מה-MLS). בהמשך, כשהיה שחקן קרוזיירו בשנים 2023-2024, הושאל ממנה למספר קבוצות ובניהן אמריקה מיניירו ופאפוס הקפריסאית.

