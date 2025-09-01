המנהיג שמזכיר את ג'רארד ויוצר בעיה לליברפול

באנגליה התלהבו אתמול (ראשון) מהנתון הסטטיסטי הבא: הביצוע של דומיניק סובוסלאי מול ארסנל בדקה ה-83 היה שער הניצחון המאוחר ביותר של ליברפול בבעיטה חופשית מאז סטיבן ג'רארד נגד אסטון וילה באוגוסט 2007, כלומר מזה 18 שנה. בהתחשב בעובדה כי הקשר ההונגרי לובש את חולצה מספר 8 המזוהה עם סטיבי-ג'י, והוגדר כיורש פוטנציאלי של הקפטן המיתולגי כאשר הוחתם מלייפציג בקיץ 2023, יש כאן סמליות לא מבוטלת.

זה פרט מרשים, אבל האמת היא שלפני שמדברים על שערי ניצחון בדקות האחרונות, צריך פשוט להבקיע בבעיטות חופשיות - לא משנה מתי. זה משהו שליברפול לא עשתה כלל בעונה שעברה בפרמייר ליג, והאמנות הזו הפכה לחריגה בליגה האנגלית באופן כללי. 12 שערים בלבד בכדורים נייחים ישירים נכבשו ב-2024/25, ורק 11 כאלה היו ב-2023/24.

מעט מדי שחקנים מסוגלים לדייק כיום בבעיטות חופשיות, ובליברפול היה רק אחד כזה מאז 2017. קוראים לו טרנט אלכסנדר ארנולד שהבקיע 8 פעמים ממצבים נייחים ישירים בכל המסגרות. כל היתר נכשלו תמיד, וזה כולל את מוחמד סלאח שהפסיק אפילו לנסות בשלב מסוים. עזיבתו של המגן הימני לריאל מדריד יצרה על הנייר בעיה מסוימת. מישהו היה צריך להיכנס לנעליו לא רק בניהול המשחק, אלא גם בבעיטות החופשיות. אז סובוסלאי סיפק אתמול את התשובה המוחצת, בעיתוי מושלם במשחק חשוב במיוחד.

זיכרונות מפעם. סטיבן ג'רארד (רויטרס)

כאשר הכניע את דויד ראיה בבעיטה מזהירה לחיבורים מכ-30 מטרים, דאג ההונגרי לשמור על המאזן המושלם של אלופת אנגליה והביא לה את כל 3 הנקודות בקרב קריטי מול סגניתה. ארסנל היא הטוענת המרכזית לכתר, וזה הודגש אתמול עוד יותר בעקבות ההפסד של מנצ'סטר סיטי בברייטון – ייתכן כי החבורה המוכשרת של פפ גווארדיולה עדיין עלולה לסבול מחוסר היציבות שהרסה לה את העונה שעברה, על אף הרכש המאסיבי של כוכבים נוצצים. התותחנים באו לאנפילד במטרה מוצהרת להראות למלכה הנוכחית שהיא פגיעה. סובוסלאי הוכיח את ההיפך, והעניק לליברפול ניצחון דרמטי שלישי רצוף בדקות האחרונות. זה אופי.

סובוסלאי היה שותף בכיר לכל שערי הניצחון האלה. בערב הפתיחה של הליגה, איבדה ליברפול יתרון 0:2 ביתי מול בורנמות’ בגלל מחדלים בהגנה, והייתה בדרך לתיקו 2:2, אבל סירבה להשלים עם כך. המהלך המנצח בדקה ה-88 התחיל עם מסירת עקב של סובוסלאי שהשאיר את הכדור לסלאח. המצרי הגביה, ואחרי הערבוביה ברחבה הפציץ פדריקו קייזה את שערו הראשון בקבוצה. החגיגה האמוציונלית של ההונגרי כאשר הכדור נשק לרשת נכנסה היישר ללבבות של הקהל באנפילד.

לפני שבוע, זה כבר היה יפה יותר, וגם מרגש יותר. הרבה יותר. ליברפול שוב ביזבזה יתרון 0:2, אבל הפעם עשתה זאת באופן מחפיר. ניוקאסל נותרה בנחיתות מספרית עוד לפני ההפסקה, אבל רמסה לחלוטין את האלופה במחצית השנייה, השוותה ל-2:2 והייתה ראויה גם להשלים מהפך. הייתה זו הופעה מביכה ומדאיגה מבחינת השחקנים של ארנה סלוט, אבל ההולנדי שלח למגרש את ריו אנגומואה בן ה-16.

ארנה סלוט ודומיניק סובוסלאי מאושרים (רויטרס)

ההיסטוריה של הנער, שהבקיע מכדור הרוחב של סלאח עמוק בזמן הפציעות, עשתה את כל הכותרות, אבל האיש שסידר לו את המצב המושלם היה סובוסלאי. המצרי כיוון את המסירה דווקא להונגרי, שמשך את הבלם איתו, הבחין באנגומואה חופשי לחלוטין מאחוריו, ונתן לכדור לעבור בין רגליו בלי לגעת בו. אז הוא גם סימן לילד לבעוט. בסטטיסטיקה, זה לא נרשם כבישול, אבל בפועל היה זה אחד האסיסטים המופלאים ביותר של השנה. זה היה מעשה אמנות ברמה הגבוהה ביותר של שחקן ברמה הגבוהה ביותר. זה היה רגע מכונן שהמחיש כי סובוסלאי משתדרג משחקן מעולה לסופרסטאר. אתמול היה רגע מכונן נוסף כזה, והמגמה ברורה לחלוטין.

כי הרי לא מדובר רק בהברקות של גאונות. ההונגרי הוא השחקן הטוב ביותר של ליברפול בתחילת העונה הזו. אתמול הוא זהר מעל כולם גם בלי קשר לשער הניצחון, למרות שתופקד – כמו נגד ניוקאסל – בעמדה לא טבעית כמגן ימני. ג'רמי פרימפונג, הרכש נהדר מלברקוזן שאמור לאייש את התפקיד, נפצע, אז סלוט בחר להציב את סובוסלאי כסוג של אלכסנדר ארנולד חדש. הוא אמור גם לסגור את האגף שלו, וגם לנהל את המשחק מאחור. התברר שאין לו שום בעיה לשלב את כל המשימות, כי מבחינת הספק עבודה אין שני לו.

את הנכונות להשקיע את הנשמה בהפעלת לחץ ללא כדור הוא למד עוד בזלצבורג, באקדמיה שנבנתה על העקרונות של ראלף ראנגניק. על זרועו של סובוסלאי מתנוסס קעקוע ארוך עם המילים הבאות: "אם אתה לא עובד או מקריב, הכישרון שלך לא שווה כלום". לאחרונה, הוא סיפר בראיון: "גדלנו בידיעה שאסור להפסיק. אם אתה לא רץ ברגע מסוים, השיטה לא עובדת יותר". כך הוא עשה באוסטריה, כך עשה בבונדסליגה, ואת התשוקה הזו הוא הביא גם למרסיסייד. זו אחת הסיבות לכך שיורגן קלופ ראה בו רכש מצוין, גם אם עונת הבכורה שלו בפרמייר ליג עם הבוס הגרמני על הקווים לא הייתה יציבה מספיק.

השחקן הטוב ביותר של ליברפול מתחילת העונה. סובוסלאי (רויטרס)

אצל סלוט הפך סובוסלאי לשחקן דומיננטי הרבה יותר, לרוב במשבצת הקשר הקדמי ביותר בשלישייה. "דומיניק לא מוערך מספיק. הוא לא מקבל בתקשורת את הקרדיט שמגיע לו על היקף העבודה המדהים שלו. הוא לא מפסיק לרוץ באינטנסיביות גבוהה, וזה חשוב מאוד עבור הקבוצה". על הדרך, ביקש ההולנדי מההונגרי לשפר את הנתונים בכל הקשור לכיבושים ובישולים, כלומר להעז יותר ולקחת את המשחק על עצמו. התוצאה היתה 8 שערים ו-9 אסיסטים בכל המסגרות, וסובוסלאי עצמו העיד שהוא מסוגל ליותר. זו המטרה שלו העונה, אבל לקראתה לא היה ברור היכן הוא אמור לשחק.

רכישתו של פלוריאן וירץ אמורה להשפיע עליו רבות. הגרמני הוא הפליימייקר הכי טבעי, ובאופן עקרוני הוא אמור להיכנס לעמדה בה תופקד סובוסלאי בעונה שעברה – כך, לפחות, זה היה במחזורים הראשונים. זו לא בעיה, כי ההונגרי הוא קשר רחבה לרחבה קלאסי, אבל שם הוא מתחרה עם אלכסיס מק אלסיטר, שהפך לבאנקר אצל סלוט. לעמדה של ראיין חראפנברך כקשר אחורי סובוסלאי מתאים קצת פחות, וההולנדי בכל מקרה הפך לדמות חיונית. אז מה עושים? אפשר להעביר את וירץ לעמדת תשע מדומה, אבל בינתיים הוגו אקיטיקה הוא חלוץ מרכזי לא מדומה, וליברפול עושה את המקסימום כדי להחתים גם את אלכסנדר איסאק. אפשר להעביר את וירץ שמאלה, אבל הרבה יותר הגיוני להמשיך לשבץ שם את קודי גאקפו. רוטציה תהיה חשובה לאורך העונה, אבל סובוסלאי לא אמור להיות שחקן רוטציה, ואף הצטיין לאורך משחקי טרום העונה.

בקיצור, יש כאן בעיה מסוימת, והפציעה של פרימפונג עזרה לפתור אותה באופן יצירתי בשלב זה. מה יהיה הלאה? קשה לומר, אבל דבר אחד בטוח – סובוסלאי חיזק עוד יותר את מעמדו בשבועות אלה. הוא לוקח את המשחקים על עצמו, מגלה מנהיגות, ובאמת מפזר ניצוצות של ג'רארד. הוא מסוגל להיות הסמל באנפילד, ולרשת בבוא העת את סרט הקפטן מווירג'יל ואן דייק. אין כיום בליברפול שחקן מתאים יותר ממנו, אחרי שהבלם ההולנדי ואנדי רוברטסון יירדו מהבמה. יש לו גם קבלות בתחום, כי בנבחרת הלאומית הוא משמש כקפטן כבר מזמן, מגיל 22. כעת הוא מתקרב ליום הולדת 25, וזה הזמן לקפיצת מדרגה חדשה. זה הזמן להיות אחד הכוכבים הבכירים בפרמייר ליג.

פאזל. סלוט (רויטרס)

אפרופו הנבחרת, סובוסלאי המליץ אתמול לאנגלים לצפות בשערים שכבש במדיה בכדורים חופשיים. עוד לפני 5 שנים הוא הפציץ ממרחק דומה לחיבורים של טורקיה והביא להונגרים ניצחון באיסטנבול בליגת האומות. לפני שנתיים וחצי הוא שיחזר זאת בטיל אדיר לרשת בולגריה במוקדמות יורו 2024. גם שער הבכורה שלו בהונגריה נכבש בזמנו בבעיטה חופשית. בקיצור, זה ממש לא חדש לו. פשוט עד עכשיו זה לא קרה בליברפול, בין היתר כי אלכסנדר ארנולד השתלט על המלאכה. כעת הבמה עוברת לסובוסלאי בכל המובנים, וזה היה התזמון האידיאלי לשבור את הקרח. ארסנל לא תשכח את זה.