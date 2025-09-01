יום שני, 01.09.2025 שעה 07:56
כדורגל ישראלי

"דיא סבע פשוט לא מפסיק", "גשם של שערים"

בטורקיה היללו את הישראלי שמצא את הרשת ב-1:8 של אמדספור: "ממשיך לעשות את ההבדל, שם את הקבוצה על הגב שלו". המאמן החמיא: "שימח אותי, אני מרוצה"

|
דיא סבע (אמדספור)
דיא סבע (אמדספור)

דיא סבע שוב עשה את זה. הקשר הישראלי של אמדספור כבש אמש בניצחון הענק 1:8 של קבוצתו על אדנה דמירספור, משחק שהפך להצגת תכלית התקפית והצית את כלי התקשורת בטורקיה.

בתקשורת המקומית היללו: "דיא סבע פשוט לא מפסיק! הוא ממשיך לעשות את ההבדל במשחק עם הופעה ששמה את הקבוצה על הגב שלו". כותרות נוספות הדגישו את עוצמת החגיגה: "גשם של שערים מסבע, שממשיך בשיא המהירות". 

המאמן מהמט אלטיפארמק חלק שבחים לשחקניו בסיום: "כל שחקן שכבש שער שימח אותנו. בירכתי כל אחד ואחד מהם. אנחנו מרוצים מהיכולת שהצגנו. המטרה שלנו הייתה לחזור עם תוצאה טובה, והשגנו אותה", אמר המאמן, שהדגיש את החשיבות שבתרומה רחבה מכל שחקני הסגל.

עבור סבע, שממשיך בקצב מסחרר, מדובר בעוד ערב מפואר בקריירה, ערב שמבסס את מעמדו כאחד השחקנים המשפיעים והחמים ביותר בכדורגל הטורקי העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */