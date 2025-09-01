"דיא סבע פשוט לא מפסיק", "גשם של שערים"

דיא סבע שוב עשה את זה. הקשר הישראלי של אמדספור כבש אמש בניצחון הענק 1:8 של קבוצתו על אדנה דמירספור, משחק שהפך להצגת תכלית התקפית והצית את כלי התקשורת בטורקיה.

בתקשורת המקומית היללו: "דיא סבע פשוט לא מפסיק! הוא ממשיך לעשות את ההבדל במשחק עם הופעה ששמה את הקבוצה על הגב שלו". כותרות נוספות הדגישו את עוצמת החגיגה: "גשם של שערים מסבע, שממשיך בשיא המהירות".

המאמן מהמט אלטיפארמק חלק שבחים לשחקניו בסיום: "כל שחקן שכבש שער שימח אותנו. בירכתי כל אחד ואחד מהם. אנחנו מרוצים מהיכולת שהצגנו. המטרה שלנו הייתה לחזור עם תוצאה טובה, והשגנו אותה", אמר המאמן, שהדגיש את החשיבות שבתרומה רחבה מכל שחקני הסגל.

עבור סבע, שממשיך בקצב מסחרר, מדובר בעוד ערב מפואר בקריירה, ערב שמבסס את מעמדו כאחד השחקנים המשפיעים והחמים ביותר בכדורגל הטורקי העונה.