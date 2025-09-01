מבחן הבגרות של בית"ר והטריידים עם מכבי חיפה

גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים תיקו מאופס ומעודד נגד מכבי חיפה. ברק יצחקי יכול להיות גאה בשחקנים שלו שעמדו מול מכבי חיפה במשך 80 דקות וקצת יותר, לא נכנעו לה ואפילו היו יכולים לסיים את המשחק בניצחון.

ירדן שועה חזר להרכב ונדמה שהעונש להתאמן לבד במשך 10 ימים פגע בו וכתוצאה מזה גם בקבוצה. עומר אצילי עבד קשה ושיחק טקטי נהדר, ההגנה סוף סוף הגיעה לעונה ומעל כולם טאברש, קראבלי, מנדי ומוזי.

האם אפשר היה לנצח את מכבי חיפה בעשרה שחקנים? התשובה היא כן כי האורחת הייתה חלשה וההגנה של בית״ר ביטלה את ההתקפה של פלורס.

וגם: האווירה בטדי, החילופים של יצחקי, האדום של זסנו, למה דור מיכה לא שותף, מי צריך להיות החלוץ הראשון קאלו או חוגי, הפרידה מסילבה קאני, הטרייד עם חיפה על זוהר זסנו ומתי יגיע הבלם הגאורגי לוקה גדראני לבית״ר. האזנה נעימה.