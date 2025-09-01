נוי: סיפור סינדרלה? לא יודע. מרגיש שמאמינים בי

בתוך אין ספור סיפורים שהכדורגל הישראלי מספק לנו, זה של איתמר נוי יכול להפוך העונה לאחד הבולטים שבהם. ילד שהאמין בעצמו והגיע מתחתית הכדורגל הישראלי, מליגה א', דרך הליגה השנייה באוסטריה, לספסל של הפועל חיפה ומשם לאלופת המדינה בפרק זמן קצר ואמש (ראשון), בהופעת הבכורה שלו בליגת העל במדי מכבי תל אביב, נכנס כמחליף מול כ-22 אלף אוהדים באצטדיון בלומפילד וגם כבש את שערו הראשון בקבוצה. סיפור סינדרלה? ימים יגידו.

יש משהו מיוחד בסיפור שלך. לא הגעת מאירופה או מאחת הגדולות בארץ, הייתה בספסל של הפועל חיפה ובליגה שנייה באוסטריה.

"למרות שהגעתי ממקומות נמוכים, עברתי בהפועל חיפה. התחלתי במקום יותר נמוך אבל עשיתי את השלבים אחד אחד. זה שווה ערך לכל שחקן שהגיע ואני לא רואה את המקום שהגעתי ממנו כנקודת חולשה אלא להפך, ואני מקווה שנעשה יחד דברים גדולים".

אתה חושב שאתה סיפור סינדרלה?

"אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה אתה יכול. לא יודע אם זה סינדרלה אבל אני עובד קשה ומאמין בעצמי ושואף להגיע הכי רחוק".

לאזטיץ׳: ״למרות התוצאה אני לא כ״כ מרוצה״

במכבי ת"א מדברים הרבה על התחרות בין השחקנים, בעיקר בעמדת הקישור, איך אתה מתייחס לכך?

"יש תחרות טובה. כולם שחקנים מצוינים ויש מבחר מאוד גדול. אני חושב שבסוף במיוחד עם העונה האירופית יש הרבה משחקים וזה דוחף אותך להציג את הרמה הכי גבוהה שלך כדי לשחק. זה גורם לנו כל יום להשתפר ולדחוף את עצמינו קדימה.

איזה סוג של שחקן אתה? השם של גבי קניקובסקי מרחף ביציעים ומעלה מקום להשוואות.

"כבודו של גבי במקומו מונח ואני אביא את הדרך שלי. אני מצפה לבוא עם הרבה אנרגיות ולעזור כמה שיותר לקבוצה כדי שנשיג את המטרות שלנו, וכמובן לתת הכל על הדשא".

גבי קניקובסקי (IMAGO)

אתה מרגיש שהמאמן בטוח בך?

"לגמרי. אני אמנם שחקן חדש אבל קיבלתי לא מעט הזדמנויות בזמן הזה והוא מחבר אותי ומנסה לעזור לי להיכנס לעניינים".

לפני שחתמת במכבי ת"א ישבתי באיזשהו אירוע עם אליניב ברדה וגיא פרימור והם סיפרו לי שהם התאכזבו שברחת בצהובים ולא להיות שחקן הרכב קבוע בהפועל ת"א או קבוצות אחרות. העדפת לבוא לפה ולהיאבק על המקום שלך מול קשרים אחרים. מה גרם לך לקבל את ההחלטה הזו?

"אני חושב שאני תמיד שואף להגיע למקום הכי טוב ורחוק. מכבי זה הכי טוב שאפשר מבחינתי ואני רוצה להתאמן עם הצוות אימון הכי טוב ועם השחקנים הכי טובים. אני לא מחפש נוחות ושיבטיחו לי לשחק. תחרות זה דבר טוב וכשמכבי ת"א מציעה לך הצעה אתה לא יכול להגיד לא".

שמתי לב שבהרבה מסיבות עיתונאים לאזטיץ' מזכיר אותך, גם היום הוא טען שעשית שינוי באמצע. נראה שהוא מאוד מאמין בך.

"אני מרגיש שהוא מאמין בי וכראייה אני מקבל דקות משמעותיות למרות שלא פתחתי עדיין במשחקים. צריך להבין את השיטה ולהתחבר ואין לי משהו לחדש לך יותר מדי מעבר לרצון שלו שאתקדם".

ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)

אתה כמו גבי קניקובסקי התחלת כ-10 ועברת להיות 8 ובהמשך גם 6. אז איפה אתה רואה את עצמך משחק? או שתהיה פוליטיקאי ותגיד לי "איפה שיצטרכו אותי"

"אני קודם אהיה פוליטיקאי ואגיד לך שאשחק איפה שהקבוצה תצטרך אותי. היום אני מרגיש בנוח כ-6 או 8, אבל אני יכול לשחק 10. אני מרגיש בנוח לשחק בכל עמדות הקישור אבל איפה שיצטרכו שם אהיה".