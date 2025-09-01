"ישראל יכולה להיות הסוס השחור של היורובאסקט"

נבחרת ישראל סיפקה אמש (ראשון) תצוגה בלתי נשכחת והפתיעה את כל היבשת עם ניצחון 69:82 על צרפת, סגנית אלופת אירופה. הניצחון הזה, שהדהד ברחבי היבשת, גרם למבול של תגובות נלהבות והפתיע אפילו את המומחים הגדולים ביותר.

דונטאס אורבונאס סיכם את התחושות: "המשחק הזה מזכיר למה אנחנו כל כך אוהבים את היורובאסקט. ישראל יצרה כאוס מוחלט בבית ד' ונתנה לנו את ההפתעה הכי גדולה של הטורניר עד כה. צרפת נחשבה בין שלוש־ארבע הנבחרות החזקות ביותר, אבל המשחק הזה הראה עד כמה היא פגיעה ואולי אפילו מוערכת מעבר למה שמגיעה לה".

בהמשך הוסיף: "ישראל בנתה לעצמה שם עוד בהכנות בזכות ההגנה שלה, והפעם היא ממש סתמה את צרפת. היא עברה להגנה אזורית, הכריחה את הצרפתים לזרוק מבחוץ ובשלב מסוים הם פשוט נראו אובדי עצות. אחרי הרבע הראשון הכול קרס להם. לא היה מי שייקח אחריות ויוציא אותם מזה. זה היה מאמץ קבוצתי אדיר של ישראל משני צידי המגרש, ועכשיו, עם הפרש הסלים שלה, יש לה אפילו סיכוי להוביל את הבית".

רפי מנקו ותומר גינת עם הדגל (IMAGO)

גם גייטיס בלזביצ'יוס התפעל: "המשחק הזה הוכיח שישראל לא סתם דורגה בעשירייה הראשונה בכמה דירוגי כוח. היא בהחלט יכולה להיות הסוס השחור של יורובאסקט 2025. אחרי שנאבקה מול פולין במשחק ענק של ג'ורדן לויד, היא הראתה מול הפייבוריטית בבית שהיא מסוגלת לנצח גם את הגדולות. ההגנה שלה הייתה יוצאת דופן, צרפת נתקעה בהתקפה ואיבדה כדורים, וישראל ידעה לרוץ קדימה ולפגוע גם משלוש. היא יצרה מצ'אפים מצוינים ושיחקה כדורסל מרהיב. דני אבדיה היה מדהים, קלע שלשות, חטף חמישה כדורים, הוריד שמונה ריבאונדים, פשוט ערב ענק שלו. זו נבחרת מסוכנת".

על מצבה של צרפת הוסיף: "כולם יודעים שיש לה פוטנציאל הגנתי אדיר, אבל ברגע שהיא פגשה קבוצה שעצרה אותה באותה רמה, לא היה מי שייצר מהלך מכריע. יש לה שמות גדולים, אבל חסר לה מנהיג אחד שייקח את המשחק עליו. ישראל טלטלה את בית ד' ועכשיו מצפה להמשך מול בלגיה וסלובניה, משחקים שבהחלט בהישג יד שלה".