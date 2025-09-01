יום שני, 01.09.2025 שעה 07:55
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

"ישראל יכולה להיות הסוס השחור של היורובאסקט"

באירופה נדהמו מהנבחרת לאחר הניצחון 69:82 הבלתי נשכח: "ישראל אמללה את צרפת, יצרה כאוס מוחלט בבית והציגה כדורסל נפלא. דני אבדיה היה מדהים"

|
שחקני הנבחרת מתחבקים בסיום (IMAGO)
שחקני הנבחרת מתחבקים בסיום (IMAGO)

נבחרת ישראל סיפקה אמש (ראשון) תצוגה בלתי נשכחת והפתיעה את כל היבשת עם ניצחון 69:82 על צרפת, סגנית אלופת אירופה. הניצחון הזה, שהדהד ברחבי היבשת, גרם למבול של תגובות נלהבות והפתיע אפילו את המומחים הגדולים ביותר.

דונטאס אורבונאס סיכם את התחושות: "המשחק הזה מזכיר למה אנחנו כל כך אוהבים את היורובאסקט. ישראל יצרה כאוס מוחלט בבית ד' ונתנה לנו את ההפתעה הכי גדולה של הטורניר עד כה. צרפת נחשבה בין שלוש־ארבע הנבחרות החזקות ביותר, אבל המשחק הזה הראה עד כמה היא פגיעה ואולי אפילו מוערכת מעבר למה שמגיעה לה".

בהמשך הוסיף: "ישראל בנתה לעצמה שם עוד בהכנות בזכות ההגנה שלה, והפעם היא ממש סתמה את צרפת. היא עברה להגנה אזורית, הכריחה את הצרפתים לזרוק מבחוץ ובשלב מסוים הם פשוט נראו אובדי עצות. אחרי הרבע הראשון הכול קרס להם. לא היה מי שייקח אחריות ויוציא אותם מזה. זה היה מאמץ קבוצתי אדיר של ישראל משני צידי המגרש, ועכשיו, עם הפרש הסלים שלה, יש לה אפילו סיכוי להוביל את הבית".

רפי מנקו ותומר גינת עם הדגל (IMAGO)רפי מנקו ותומר גינת עם הדגל (IMAGO)

גם גייטיס בלזביצ'יוס התפעל: "המשחק הזה הוכיח שישראל לא סתם דורגה בעשירייה הראשונה בכמה דירוגי כוח. היא בהחלט יכולה להיות הסוס השחור של יורובאסקט 2025. אחרי שנאבקה מול פולין במשחק ענק של ג'ורדן לויד, היא הראתה מול הפייבוריטית בבית שהיא מסוגלת לנצח גם את הגדולות. ההגנה שלה הייתה יוצאת דופן, צרפת נתקעה בהתקפה ואיבדה כדורים, וישראל ידעה לרוץ קדימה ולפגוע גם משלוש. היא יצרה מצ'אפים מצוינים ושיחקה כדורסל מרהיב. דני אבדיה היה מדהים, קלע שלשות, חטף חמישה כדורים, הוריד שמונה ריבאונדים, פשוט ערב ענק שלו. זו נבחרת מסוכנת".

על מצבה של צרפת הוסיף: "כולם יודעים שיש לה פוטנציאל הגנתי אדיר, אבל ברגע שהיא פגשה קבוצה שעצרה אותה באותה רמה, לא היה מי שייצר מהלך מכריע. יש לה שמות גדולים, אבל חסר לה מנהיג אחד שייקח את המשחק עליו. ישראל טלטלה את בית ד' ועכשיו מצפה להמשך מול בלגיה וסלובניה, משחקים שבהחלט בהישג יד שלה".

