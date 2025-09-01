יום שני, 01.09.2025 שעה 07:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בבית"ר מעודדים: הראינו מה זה כוח קבוצתי

הירושלמים אחרי ה-0:0 מול מכבי חיפה: "שיחקנו זה עבור זה, אף אחד לא התלונן". מאמצים להנחית את לוקה גדראני, כשאברמוב אישר להגדיל את ההצעה עבורו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בבית״ר ירושלים יצאו יחסית מעודדים מתיקו המאופס מול מכבי חיפה לאור העובדה שהקבוצה של ברק יצחקי שיחקה בעשרה שחקנים החל מהדקה ה-10. נכון, הייתה ציפייה של הצוות המקצועי שגם בעשרה שחקנים בית״ר תפיק הרבה יותר ממה שהצליחה, אבל מהמשחק הזה אפשר לקחת את החוסן המנטלי של השחקנים, העמידות וההשקעה הפיזית שלהם על כר הדשא לאורך כל המשחק. 

״עד שריקת הסיום אף אחד לא התלונן, שחקנים שיחקו אחד בשביל השני, הראינו מה זה כוח קבוצתי ויכולנו גם לנצח במידה מסוימת״, אמרו בבית״ר. מבחינת ברק יצחקי, יש לו ממה לצאת מעודד מהמשחק, אבל מאמן בית״ר ירושלים לא עושה לעצמו הנחות ובאג׳נדה שלו גם בעשרה שחקנים אפשר לשחק כדורגל טוב יותר ממה שראינו אתמול וזה גם המסר שיועבר לשחקנים לצד הערכה רבה על ההשקעה והמחויבות שלהם במשחק אתמול. 

התפאורה בטדי הייתה מושלמת, השחקנים הודו שספגו אנרגיות מהיציעים שנתנו להם את הדלק לשחק באינטנסיביות לאורך כל המשחק למרות החיסרון המספרי למשך יותר משמונים דקות של משחק. עדי יונה החולה נגרע מהסגל, מה שאפשר לירדן שועה לקבל את חולצת ההרכב ולסילבה קאני את המקום בסגל למשחק. 

סילבה קאני מתחמם (אורן בן חקון)סילבה קאני מתחמם (אורן בן חקון)

את מירב המחמאות מהמשחק אתמול גרפו בריאן קראבלי שהוכיח אתמול שהוא יכול להתמודד עם החלוצים של מכבי חיפה יובאנוביץ׳ וסטיוארט, מנדי היה פנטסטי על הקו ומעל כולם טאברש שהיה נייד, יעיל ואגרסיבי במרכז המגרש, גם גרגורי מורוזוב נכנס והיה טוב בצד ימין. 

בעניין סילבה קאני אפשר לעדכן שמעברו לחיפה נסגר והוא יהיה שחקן מכבי חיפה בימים הקרובים. בבית״ר ממשיכים לעשות את כל המאמצים להנחית השבוע את הבלם הגאורגי מקאיירט לוקה גדראני, כשהבעלים ברק אברמוב אישר להגדיל את הסכום עבור שחרורו של הבלם כבר בחלון העברות הנוכחי.

גם הטרייד עם מכבי חיפה, רועי אלימלך לבית״ר וזוהר זסנו לירוקים, צפוי לצאת לפועל, לאחר התקדמות בשיחות בין הצדדים בנוגע לכך.

