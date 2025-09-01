יום שני, 01.09.2025 שעה 07:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ה-VAR לא עבד, דה יונג: בושה, ליגה לא רצינית

בספרד התייחסו לשערוריה: "השופט שפט בעיניים עצומות". שחקן ראיו: "בהפסקה הוא הודה בטעות בפנדל". החברה שאחראית על ה-VAR סיפקה הסברים, פליק כעס

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ברצלונה סיימה אמש (ראשון) ב־1:1 בחוץ מול ראיו וייקאנו, אך התוצאה נדחקה הצידה לנוכח סערת ה־VAR שהפכה לשיחת היום בספרד. מערכת שיפוט הווידאו קרסה במהלך המחצית הראשונה, ברגע שבו נשרק פנדל מעורר מחלוקת על לאמין ימאל, מהלך שהצית ויכוחים סוערים והותיר את שחקני ראיו זועמים.

ב’מארקה’ נכתב: "ראיו ניצחה את ברצלונה ואת ה־VAR. פנדל שנוי במחלוקת שלא ניתן היה לבדוק בשל חוסר החיבור לחדר ה־VAR העלה את ברצלונה ליתרון, אך המארחים השיגו תיקו מוצדק. ז'ואן גארסיה מנע הפסד. בוסקטס פרר נאלץ לשפוט את המחצית הראשונה בווייקאס בדרך הישנה, כמעט בעיניים עצומות".

בתקשורת הספרדית הדגישו: "השופט אסף את שני המאמנים והסביר שהמשחק יחל בלי מערכת הווידאו. הסיבה: כשל תקשורת עם חדר ה־VAR. בהמשך הוסבר שהחיבור חזר, אך השופט לא יכול היה לצפות במסך. בדקה ה־37 נשרק הפנדל על לאמין ימאל, מהלך שנוי במחלוקת שלא ניתן היה לבדוק, וכך נשאר היתרון של ברצלונה".

כבר לא מושלמת:ברצלונה נעצרה מול ראיו 1:1

למהומה הצטרף גם איסי פלאסון, שחשף: "השופט הודה בטעות שלו". לדבריו, פרר הודה בפניו שהפנדל לא היה צריך להישרק. אחרי המשחק הוסיף: "אפשר לספר אלף דברים שערורייתיים, אבל הוא בן אדם וגם הוא טועה. הבעיה היא שתמיד הטעויות הן נגד אותם שחקנים. הוא לקח אחריות, וזה לזכותו, אבל בלי VAR קשה מאוד לשפוט".

גם פרנקי דה יונג לא חסך בביקורת: "זה בושה אם ה־VAR לא עובד. פעם זה עובד, פעם לא, חמש דקות כן ואז לא בכלל, זו לא ליגה רצינית ואני מוצא את זה מוזר". ההולנדי הוסיף ביקורת גם כלפי קבוצתו: "שיחקנו משחק כאוטי, עם יותר מדי איבודים. לא היינו טובים".

חברת Mediapro, שאחראית על ה־VAR, פרסמה הודעה רשמית: "בעיה טכנית במערכת החשמל, שעדיין לא ברור מה גרם לה, מנעה מהשירות לפעול כראוי במחצית הראשונה. למרות מאמצי הצוות הטכני, לא ניתן היה להפעיל את השירות כראוי, והוא חזר לפעול במחצית השנייה. החברה פועלת כדי להבהיר את הסיבות לתקלה".

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

מאמן ברצלונה האנזי פליק התייחס בסיום: "זה מה שיש. ה־VAR חייב לעבוד, אני לא יודע מה קרה. לא היה VAR לשתי הקבוצות וזה לא תפקידי". מעבר לכך ביקר הגרמני את שחקניו: "לא היינו אינטנסיביים, עשינו יותר מדי טעויות. היינו יכולים לכבוש שער נוסף במחצית הראשונה, אבל ראיו שיחקה מצוין. אני לא מרוצה מהקבוצה שלי, איבדנו יותר מדי כדורים וצריך להשתפר".

פליק הוסיף התייחסות גם לעתיד: "הכי חשוב שכששוק ההעברות ייסגר, כולם יהיו מחויבים ב־100 אחוז, בלי אגו. אגו הורס הצלחות. יש לנו הפסקה עכשיו, נעבוד ונחזור טובים יותר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */