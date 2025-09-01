ה-VAR לא עבד, דה יונג: בושה, ליגה לא רצינית

ברצלונה סיימה אמש (ראשון) ב־1:1 בחוץ מול ראיו וייקאנו, אך התוצאה נדחקה הצידה לנוכח סערת ה־VAR שהפכה לשיחת היום בספרד. מערכת שיפוט הווידאו קרסה במהלך המחצית הראשונה, ברגע שבו נשרק פנדל מעורר מחלוקת על לאמין ימאל, מהלך שהצית ויכוחים סוערים והותיר את שחקני ראיו זועמים.

ב’מארקה’ נכתב: "ראיו ניצחה את ברצלונה ואת ה־VAR. פנדל שנוי במחלוקת שלא ניתן היה לבדוק בשל חוסר החיבור לחדר ה־VAR העלה את ברצלונה ליתרון, אך המארחים השיגו תיקו מוצדק. ז'ואן גארסיה מנע הפסד. בוסקטס פרר נאלץ לשפוט את המחצית הראשונה בווייקאס בדרך הישנה, כמעט בעיניים עצומות".

בתקשורת הספרדית הדגישו: "השופט אסף את שני המאמנים והסביר שהמשחק יחל בלי מערכת הווידאו. הסיבה: כשל תקשורת עם חדר ה־VAR. בהמשך הוסבר שהחיבור חזר, אך השופט לא יכול היה לצפות במסך. בדקה ה־37 נשרק הפנדל על לאמין ימאל, מהלך שנוי במחלוקת שלא ניתן היה לבדוק, וכך נשאר היתרון של ברצלונה".

למהומה הצטרף גם איסי פלאסון, שחשף: "השופט הודה בטעות שלו". לדבריו, פרר הודה בפניו שהפנדל לא היה צריך להישרק. אחרי המשחק הוסיף: "אפשר לספר אלף דברים שערורייתיים, אבל הוא בן אדם וגם הוא טועה. הבעיה היא שתמיד הטעויות הן נגד אותם שחקנים. הוא לקח אחריות, וזה לזכותו, אבל בלי VAR קשה מאוד לשפוט".

גם פרנקי דה יונג לא חסך בביקורת: "זה בושה אם ה־VAR לא עובד. פעם זה עובד, פעם לא, חמש דקות כן ואז לא בכלל, זו לא ליגה רצינית ואני מוצא את זה מוזר". ההולנדי הוסיף ביקורת גם כלפי קבוצתו: "שיחקנו משחק כאוטי, עם יותר מדי איבודים. לא היינו טובים".

חברת Mediapro, שאחראית על ה־VAR, פרסמה הודעה רשמית: "בעיה טכנית במערכת החשמל, שעדיין לא ברור מה גרם לה, מנעה מהשירות לפעול כראוי במחצית הראשונה. למרות מאמצי הצוות הטכני, לא ניתן היה להפעיל את השירות כראוי, והוא חזר לפעול במחצית השנייה. החברה פועלת כדי להבהיר את הסיבות לתקלה".

שחקני ברצלונה (IMAGO)

מאמן ברצלונה האנזי פליק התייחס בסיום: "זה מה שיש. ה־VAR חייב לעבוד, אני לא יודע מה קרה. לא היה VAR לשתי הקבוצות וזה לא תפקידי". מעבר לכך ביקר הגרמני את שחקניו: "לא היינו אינטנסיביים, עשינו יותר מדי טעויות. היינו יכולים לכבוש שער נוסף במחצית הראשונה, אבל ראיו שיחקה מצוין. אני לא מרוצה מהקבוצה שלי, איבדנו יותר מדי כדורים וצריך להשתפר".

פליק הוסיף התייחסות גם לעתיד: "הכי חשוב שכששוק ההעברות ייסגר, כולם יהיו מחויבים ב־100 אחוז, בלי אגו. אגו הורס הצלחות. יש לנו הפסקה עכשיו, נעבוד ונחזור טובים יותר".